Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile

Sarà Frey il primo grande ospite della trasmissione che andrà in onda questa sera su Twitch, il canale tematico sulla Fiorentina di Labaro Viola

Parte stasera "Passione Fiorentina Tv" il canale Twitch di Labaro Viola sul mondo viola. In onda tutti i giovedi dalle 21 alle 22. Questa sera sarà ospite l'ex grande portiere della Fiorentina Sebastien Frey che si racconterà e risponderà alle domande anche dei tifosi. Volto femminile della trasmissione la fiorentina Rachele Risaliti, Miss Italia 2016. Presente anche il noto giornalista del Corriere dello Sport e della Repubblica Massimo Basile, corrispondete negli Stati Uniti, insieme con Flavio Ognissanti, Gabriele Caldieron e Leonardo Andreini. Temi centrali della trasmissione, il prossimo allenatore della Fiorentina, il futuro di Dusan Vlahovic e il futuro di Daniele Pradè. Possibile interagire con la trasmissione dal canale Twitch. In diretta anche su Facebook, pagina Passione Fiorentina e sul sito Labaro Viola.

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