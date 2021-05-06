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Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile

Sarà Frey il primo grande ospite della trasmissione che andrà in onda questa sera su Twitch, il canale tematico sulla Fiorentina di Labaro Viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2021 15:05
Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile -
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Stasera Seba Frey in diretta su "Passione Fiorentina tv". Con Rachele Risaliti e Massimo Basile

Parte stasera "Passione Fiorentina Tv" il canale Twitch di Labaro Viola sul mondo viola. In onda tutti i giovedi dalle 21 alle 22. Questa sera sarà ospite l'ex grande portiere della Fiorentina Sebastien Frey che si racconterà e risponderà alle domande anche dei tifosi. Volto femminile della trasmissione la fiorentina Rachele Risaliti, Miss Italia 2016. Presente anche il noto giornalista del Corriere dello Sport e della Repubblica Massimo Basile, corrispondete negli Stati Uniti, insieme con Flavio Ognissanti, Gabriele Caldieron e Leonardo Andreini. Temi centrali della trasmissione, il prossimo allenatore della Fiorentina, il futuro di Dusan Vlahovic e il futuro di Daniele Pradè. Possibile interagire con la trasmissione dal canale Twitch. In diretta anche su Facebook, pagina Passione Fiorentina e sul sito Labaro Viola.

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