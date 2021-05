Sarri alla Fiorentina? Per le agenzie di scommesse è la seconda possibilità dopo Napoli

C’è l’Arsenal, ma anche il Napoli è nuovamente in gioco per Maurizio Sarri. Il “tradimento” della Roma, a cui sembrava vicinissimo, riapre i giochi nelle scommesse sulla prossima squadra dell’allenatore toscano: per il suo ritorno in campo gli analisti puntano ora sui partenopei, prima scelta sul tabellone a 4,50. Dalla Premier League il maggiore interesse arriva dai Gunners, possibilità a 7,50 alla pari con la Fiorentina, a sorpresa in primo piano. Il colpo di Commisso si piazza davanti all’ipotesi Milan, che potrebbe farsi più concreta nel caso in cui Pioli non raggiunga la Champions. Al momento la quota per i rossoneri è a 10,00, davanti a un’altra outsider, la Lazio, data a 15,00. Lo scrive calciomercato.com

MOURINHO ALLA ROMA SIA DI STIMOLO A ROCCO COMMISSO PER SARRI