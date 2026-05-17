PAGELLE FIORENTINA: NDOUR GRANDIOSO, PERLA MERAVIGLIOSA DI MANDRAGORA, DE GEA TOP

Le valutazione dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo Juventus Stadium contro la squadra bianconera

De Gea 7,5 Para tutto quello che può parare, nessun miracolo ma tutte parate non banali dove si dimostra attento e sempre ben posizionato

Dodò 6 Ottimo primo tempo, nel secondo tempo fa qualche errore in disimpegno ma nel complesso tiene bene prima Yldiz e poi Boga

Pongracic 7 Partita gigantesca del croato che è sempre al posto giusto nel momento giusto, non si perde mai nessun attaccante bianconero, mura tutto e tutti

Ranieri 7 Nel primo tempo arriva dove gli altri non arrivano e questo perchè non sbaglia mai nessuna lettura ed è sul pezzo.

Gosens 5,5 Non sta bene fisicamente e si vede perchè non è sempre brillante sui ripiegamenti difensivi ma comunque tiene bene la linea e cerca di essere ordinato

Fagioli 6,5 Il gioco viola passa dai suoi piedi ed è sempre preciso e puntuale per i servizi ai compagni. Esce dal campo perchè Vanoli sceglie la strada della difesa e della ripartenza

Ndour 7 Gioca una partita di altissimo livello in entrambe le fasi, prezioso in fase difensiva e grandioso in fase offensiva, segna un gol dove parte da quasi centrocampo con la sua corsa, e con due tocchi la mette dentro

Brescianini 6,5 Partita di grande sostanza, corre, lotta, si sacrifica, non molla di un centimetro

Parisi 6,5 Sguscia spesso nel primo tempo e in uno dei tanti falli ricevuti si fa male in una dinamica strana

Solomon 7 La partita l'esalta perchè ha sempre l'uno contro uno da fare e questo lo esalta. Serve l'assist per Ndour in una giocata in cui si dimostra intelligente e altruista

Piccoli 6,5 Gioca la gara che deve fare un centravanti in una partita cosi. Tiene palla, impegna i diretti marcatori e quando può prende spazio con movimenti e giocate utili per la squadra

Harrison 6,5 Entra al posto di Parisi infortunato, va vicino al gol nel primo tempo dove impegna bene Di Gregorio. Nel secondo tempo gioca una gara intelligente

Comuzzo 6,5 Marca bene gli attaccanti della Juventus in un momento della partita in cui è sempre sotto pressione. Non sfigura

Mandragora 7 Il gol che segna è semplicemente meraviglioso. Il più bello del campionato viola

Gudmundsson 6 Entra per giocare una gara di contropiede ed è utile nella fase di ripartenza