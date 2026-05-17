Scintille tra Spalletti e Gudmundsson al termine della partita: “Metti giù la mano, non mi toccare”

Scintille tra Gudmundsson e Spalletti al termine della partita tra la Fiorentina e la Juventus

La Fiorentina ha battuto la Juventus al termine della 37esima giornata con il risultato di 0-2 con le reti di Mandragora e Ndour. Al triplice fischio c’è stato uno scontro tra Gudmundsson e Spalletti. L’allenatore Juventino infatti ha salutato freddamente Vanoli e poi è stato beccato da Dazn a battibeccarsi con il 10 viola. Proprio l’Islandese nel tentativo di spiegarsi ha appoggiato la mano sulla spalla a Spalletti che gli ha indicato la mano e ha intimato in malo Gud a non toccarlo. L’intervento di Vanoli e la calma di Gudmundsson hanno evitato che la situazione degenerasse