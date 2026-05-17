La Fiorentina mette fuori la Juve dalla Champions e Spalletti sbotta: “Dovete cercare sempre 2 falliti”

La Fiorentina ha battuto la Juventus allo stadium e Spalletti ha attaccato i giornalisti a fine partita sui giudizi dati

La Fiorentina ha battuto 2-0 la Juventus di Spalletti che al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Questa è diventata la partita della vita e questi sono i titoli che gli si dà dalla mattina alla sera. Noi bisogna iniziare a reagire a questi titoli che ci viene messa addosso. Ma il livello di squadra rimane, la prima valutazione la devo fare con me stesso, devo valutare se non gli ho fatto subire questa pressione. Quando parlate di calcio vedete 2 episodi e riducete il campionato a quei 2 episodi. Oggi riducete tutto a questa partita che è stata pessima, anche oggi abbiamo preso il primo gol per un episodio.

Siamo dentro l’Europa League e si poteva essere fuori anche da quella. I posti sono 4 a voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui. Lo racconti equilibrato e dici che è equilibrato, io dico che da qui in avanti bisogna iniziare a rispondere sul peso che si dà a queste partite. Io è un po’ di più di te che sono nel calcio e dal mio punto di vista è stata fatta una strada che la squadra ha reagito e creato i presupposti di essere forte. Poi questa squadra merita di stare in champions ma ce ne va 4 e ci sono tante squadre forti.”