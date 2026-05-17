Vanoli: "Complimenti al gruppo per aver onorato la partita. Se dovessi rimanere vorrei una Fiorentina di alto livello"

Le parole di Paolo Vanoli dopo la grande vittoria della Fiorentina in casa della Juventus

Successo clamoroso della Fiorentina che vince allo Stadium 0-2 con le reti di Ndour e Mandragora e compromette pesantemente la qualificazione in Champions della Juventus.

Al termine della partita Paolo Vanoli ha commentato la vittoria della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport:



"Rimpianti non ci sono. Questi ragazzi hanno dimostrato che ci tenevamo e sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi. Faccio i complimenti al gruppo di uomini che hanno saputo onorare e fare una grande partita in casa di una squadra veramente forte. Complimenti alla squadra".

Sul futuro:

"Mi sono già espresso su questo, oggi mi voglio godere questa vittoria. Una vittoria importante che dimostra che quando c'è un pizzico di serenità si può anche giocare bene. La società ha sempre avuto stima nei miei confronti. Ci sono i numeri, ho portato la società a raggiungere un obbiettivo. Adesso sarà la società a decidere. Se fossi io il prossimo allenatore della Fiorentina vorrei una Fiorentina di alto livello".

Sulla prestazione:

"Oggi siamo stati veramente bravi a livello individuale sui raddoppi nelle catene laterali. Abbiamo fatto una partita attenta e di coraggio e abbiamo sfruttato quello che nella costruzione della Juventus erano le ripartenze".

