Tuttosport annuncia: "Nico Gonzalez torna alla Juventus, ma l'Atletico Madrid ci riproverà a prenderlo"

L'ex giocatore viola è vicino al ritorno momentaneo in Italia

Il futuro di Nico González sembra essere sempre più a tinte biancorosse. Nonostante non sia scattato l'obbligo di riscatto automatico da 32 milioni di euro a causa del mancato raggiungimento del numero minimo di presenze nella Liga (almeno 20 gare da 45 minuti), l'Atlético Madrid è intenzionato a trattenere l'attaccante argentino, reduce da un'ottima stagione sotto la guida di Diego Simeone. Anche la Juventus ha l'assoluta necessità di chiudere l'operazione entro il 30 giugno: l'obiettivo della dirigenza bianconera è monetizzare per finanziare il mercato in entrata e alleggerire la rosa dai tanti esuberi al rientro dai prestiti, come Arthur, Douglas Luiz, Rugani e Joao Mario.

I primi dialoghi tra le due società si sono rivelati molto positivi, individuando una base d'intesa intorno ai 25 milioni di euro. Per sbloccare l'affare, la Juventus ha concesso uno sconto rispetto ai patti dello scorso anno, consapevole che i Colchoneros non avrebbero investito cifre superiori per un giocatore di 28 anni. Per le casse juventine si tratta comunque di un'operazione conveniente: a fronte di un valore residuo a bilancio di circa 20 milioni, la cessione genererebbe una plusvalenza e un risparmio complessivo di 12 milioni all'anno tra ammortamento e ingaggio (da 3,6 milioni netti).

L'accordo definitivo appare vicino, ma in caso di fumata nera la Juventus ha già delineato un piano alternativo. Qualora la trattativa dovesse arenarsi, l'argentino verrebbe reintegrato in rosa per diventare una risorsa utile nel reparto offensivo, magari in combinazione con Francisco Conceiçao. Tuttavia, la priorità assoluta del club torinese rimane quella di far cassa attraverso le cessioni, specialmente in un momento in cui non si registrano offerte significative per gli altri giocatori in uscita.