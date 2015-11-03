Labaro Viola

Notizie Nico Gonzalez Fiorentina

Tuttosport annuncia: "Nico Gonzalez torna alla Juventus, ma l'Atletico Madrid ci riproverà a prenderlo"

16 maggio 2026 19:07

TMW riporta: "Nico Gonzalez torna alla Juventus e potrebbe addirittura rimanere con Spalletti"

07 maggio 2026 14:03

Romano rivela: "Nico Gonzalez non verrà riscattato dall'Atletico Madrid, tornerà a Torino momentaneamente"

29 aprile 2026 14:27

I precedenti con le squadre austriache sorridono ai viola: nell'ultima sfida Nico ribaltò il Rapid Vienna

22 ottobre 2025 13:57

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero Io, Simeone mi da fiducia, voglio tornare quello di Firenze"

27 settembre 2025 23:56

Romano: "Nico Gonzalez ha finito la sua avventura alla Juventus, può andare all'Atletico Madrid"

19 agosto 2025 14:22

Tuttosport riporta: "Nico Gonzalez vicino all'Atletico Madrid, l'argentino pronto a lasciare la Juventus"

14 agosto 2025 18:18

Corriere dello Sport: "Juve disposta alla minusvalenza pur di cedere Nico Gonzalez. Interessa ad Inter e Atalanta"

20 luglio 2025 17:12

Tuttosport: "Nico Gonzalez blocca l'arrivo di Sancho alla Juve, per adesso nessuna offerta ufficiale"

18 luglio 2025 13:06

Tra la Juve e Nico è già finita? I bianconeri sperano di farci 30 milioni per arrivare a Kessié o Tonali

17 luglio 2025 16:38

Se l'Inter non arriva a Lookman il piano B è Nico Gonzalez, su di lui anche l'Atletico Madrid

17 luglio 2025 12:27

La Gazzetta dello Sport riporta: "Nico Gonzalez apre all'Arabia, potrebbe accettare la proposta dell'Al Ahli"

15 luglio 2025 14:47

La Juve spera di vendere Nico Gonzalez in Arabia a 30 milioni, per lui stipendio in doppia cifra

11 luglio 2025 11:44

Repubblica: Vlahovic chiede alla Juve 10 milioni per andarsene. Fallimento Nico, è già sul mercato

08 luglio 2025 22:55

Gazzetta dello Sport annuncia: "Nico Gonzalez è flop, l'argentino può lasciare la Juventus dopo un solo anno"

06 luglio 2025 18:06

Di Gennaro duro su Nico Gonzalez: "Mezzo giocatore alla Fiorentina, non poteva trasformarsi alla Juve"

30 giugno 2025 22:08

Il Corriere dello Sport titola: "Nico e la Juventus può essere già finita, l'argentino piace al Marsiglia"

14 giugno 2025 17:39

La Juventus pronta a fare minusvalenza pur di vendere Nico Gonzalez, è in vendita per 27 milioni

08 giugno 2025 11:39

Nico Gonzalez flop clamoroso alla Juventus: tutti i giornali lo stroncano dopo la Lazio

11 maggio 2025 15:35

I tifosi della Juventus esasperati contro Nico Gonzalez: "Come si fa ad averlo pagato 40 milioni?"

10 maggio 2025 20:38

Nico Gonzalez è contento: "Ora gioco finalmente nel mio ruolo, dove sono sempre stato abituato"

12 aprile 2025 21:53

Cassano attacca Nico e Vlahovic: "Sono improponibili, non fanno mai la differenza perché sono scarsi"

08 aprile 2025 14:35

Ferrara: "Dopo i soldi avuti per Nico e Vlahovic i tifosi viola avrebbero dovuto scrivere Grazie Juve"

22 marzo 2025 11:25

Nico Gonzalez flop totale, Gazzetta: "33 milioni pagati alla Fiorentina, senza Champions verrà ceduto"

19 marzo 2025 13:55

Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"

18 marzo 2025 23:23

L'ira di Briatore dopo il KO Juve: "Abbiamo comprato bidoni come Nico Gonzalez. Soldi buttati via"

17 marzo 2025 17:09

Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"

17 marzo 2025 16:06

La Gazzetta massacra Nico Gonzalez: "E' titolare contro ogni logica, dovrebbe riflettere non è un fenomeno"

17 marzo 2025 11:56

C'eravamo tanto amati: questa sera la prima di Nico al Franchi da avversario, occhio al goal dell'ex

16 marzo 2025 12:59

Palladino ha la tentazione di confermare l'11 di Conference, Motta con Nico trequarti, Vlahovic fuori

15 marzo 2025 22:32

Polverosi: "Palladino ha una squadra forte, ma non le ha dato mai una minima idea di gioco"

27 febbraio 2025 14:19

Nico Gonzalez peggiore in campo, massacrato: "Sbaglia sempre, valanga di errori, perde tutti i palloni"

27 febbraio 2025 12:10

L'Empoli dopo la Fiorentina elimina anche la Juventus. In semifinale di Coppa Italia sfiderà il Bologna di Italiano

26 febbraio 2025 23:37

Il Corriere contro la Juventus: "Nico Gonzalez sopravvalutato e Vlahovic strapagato alla Fiorentina"

21 febbraio 2025 11:41

I tifosi della Juventus contro Nico Gonzalez: "Come abbiamo fatto a spendere 38 milioni per lui?"

20 febbraio 2025 12:49

È scattato l'obbligo di riscatto della Juventus per Nico Gonzalez: alla Fiorentina arrivano 25 milioni

16 febbraio 2025 23:23

Sabatini sarcastico con la Juve sui social: "Giuntoli è il miglior DS della storia della Fiorentina"

04 febbraio 2025 22:51

La Gazzetta dello Sport: "Gonzalez da 4, fa il falso nove ma si mangia un gol incredibile"

22 gennaio 2025 14:25

Di Canio attacca Nico: "Alla Fiorentina lottava per l'ottavo posto, nelle finali è sempre mancato"

13 gennaio 2025 13:02

Da Torino: "Classifica Juve deludente perché non è la Fiorentina. Vlahovic? L'investimento non rende"

28 dicembre 2024 15:27

Motta: "Nico Gonzalez è disponibile, l'ho visto bene. Recuperati Douglas Luiz, Danilo e Koopmeiners"

28 dicembre 2024 13:28

Corriere dello Sport: “Nico vuole rispondere a qualche malignità dopo aver lasciato la Fiorentina”

28 dicembre 2024 10:01

Da Torino allarme Nico: la condizione dell'argentino non dà certezze, domani provino decisivo

27 dicembre 2024 23:47

Da Torino: Nico Gonzalez potrebbe saltare la Fiorentina. Recuperati Danilo, Douglas Luiz e Koopmeiners

27 dicembre 2024 15:00

Thiago Motta elogia Nico: "Può giocare dietro Vlahovic, sa legare anche con i centrocampisti"

23 dicembre 2024 09:07

Nico Gonzalez fa disperare la Juventus, salterà per infortunio anche la partita con il Milan dopo la sosta

15 novembre 2024 11:43

Biasin: "Commisso fa buoni affari con la Juve: Nico sempre out, Vlahovic va a momenti. Preso Kean a 13 milioni"

13 novembre 2024 16:57

Slitta ancora il rientro di Nico? L'ex Fiorentina è infortunato da più di 1 mese e il recupero potrebbe allungarsi

12 novembre 2024 13:04

Nico Gonzalez fa dietrofront e non va in Nazionale. I tifosi della Juventus infuriati perchè ancora infortunato

06 novembre 2024 19:08

Nico Gonzalez fa infuriare i tifosi della Juventus: è infortunato ma va in Nazionale: "Ci prende in giro"

05 novembre 2024 20:25

Orlando: "Allegri mi disse che Kean era più forte di Vlahovic. Nico Gonzalez sempre rotto, gioca poco"

29 ottobre 2024 14:12

I tifosi della Juventus iniziano a protestare su Nico Gonzalez, il suo infortunio è più lungo del previsto

19 ottobre 2024 12:44

Quarta: "Dispiace non giocare. Nico ci teneva alla Fiorentina ma poi ha scelto la Juve per la Champions"

11 ottobre 2024 09:33

Nico ci è cascato subito: leggera lesione al retto femorale, Conceicao pronto a rubargli la titolarità

03 ottobre 2024 13:46

Nico Gonzalez si fa subito riconoscere alla Juventus, infortunio muscolare e fuori dopo 13 minuti

02 ottobre 2024 21:31

La Juventus torna alla vittoria a Marassi: 0-3 con doppietta di Vlahovic. Deludente Nico, sostituito al 62'

28 settembre 2024 20:03

Dodò non vuole essere come Vlahovic e Nico. Promessa fatta ma rebus Kayode, che futuro per lui?

25 settembre 2024 21:13

Nico Gonzalez: "In vacanza ho iniziato a pensare alla Juventus, quando ti chiama devi dire subito si"

19 settembre 2024 13:52

Cassano: "Nico Gonzalez mi piace tantissimo ma un conto è giocare a Firenze, un altro alla Juventus"

19 settembre 2024 12:29

Dusan rifinisce e Nico segna, in Champions da protagonisti ma con la maglia bianconera

17 settembre 2024 21:28

Burdisso: "Alla Fiorentina lavoro invisibile ma importante. Beltran? È un centravanti e sa fare gol"

12 settembre 2024 19:08

Valcareggi sicuro: "Nico Gonzalez non vale i soldi che ha speso la Juventus. Complimenti a chi l'ha venduto"

06 settembre 2024 18:22

Orlando: "Nico Gonzalez? Non so se la Juventus abbia preso la soluzione migliore. Avrei tenuto Soulé"

06 settembre 2024 16:12

Infortunio alla caviglia per Nico con l'Argentina, costretto al cambio. La Juve rischia già di perderlo

06 settembre 2024 10:01

Nico Gonzalez scrive: "Ero felice, mi sono svuotato per la Fiorentina. Per crescere ho deciso di andare via"

27 agosto 2024 12:28

Le parole di Nico Gonzalez: "La Juventus un sogno per me e la mia famiglia. Ora voglio vincere"

26 agosto 2024 18:36

La Curva Fiesole canta contro Nico Gonzalez: "Figlio di pu***" e poi alla società: "Spendere per vincere"

25 agosto 2024 19:07

Kroldrup attacca: "Basta vendere i giocatori più forti alla rivale di sempre, li rendiamo solo più forti"

25 agosto 2024 13:39

Thiago Motta dà il benvenuto a Nico: "È giocatore forte, per questo è qui. Ci darà una grande mano"

25 agosto 2024 12:42

Corriere Fiorentino: "Nico, terzo boccone amaro, c'è malumore. Non è più tempo di affezionarsi"

25 agosto 2024 09:30

Gazzetta: “Il retroscena su Nico: ieri Giuntoli a Firenze per chiudere. Oggi visite mediche e firma”

25 agosto 2024 09:22

CM.com: da Chiesa a Nico quasi 200 milioni di buoni motivi per superare una rivalità

24 agosto 2024 22:56

Dalla Juventus per Nico Gonzalez 7 milioni quest'anno, riscatto a 25 milioni più 5 di bonus

24 agosto 2024 18:17

Dalla rottura con i tifosi dopo Atene alla richiesta di non allenarsi. Nico Gonzalez e l'addio alla Fiorentina

24 agosto 2024 17:25

Con Nico Gonzalez alla Juventus, adesso Gudmundsson può prendere la numero 10

24 agosto 2024 16:19

I dettagli della cessione di Nico Gonzalez alla Juventus: operazione a titolo definitivo per 38 milioni

24 agosto 2024 15:02

Cassano perplesso: "Chiesa è più forte di Nico Gonzalez, è stata una scelta imposta a Thiago Motta"

24 agosto 2024 13:13

TMW: "Nico Gonzalez priorità per la Juventus, pronta nuova offerta da 38 milioni bonus compresi"

24 agosto 2024 10:05

Corriere Fiorentino: "Nico può essere convocato per la gara con il Venezia. Potrebbe giocare"

24 agosto 2024 08:07

Tuttosport: "Kostic pronto a firmare un triennale con la Fiorentina. Si può chiudere a 7 milioni"

24 agosto 2024 07:58

Di Marzio: "Nico vicinissimo alla Juve, offerta da 32milioni+5 di bonus, domani si può chiudere"

23 agosto 2024 23:19

Bucciantini: "La Fiorentina per Nico Gonzalez deve dare un ultimatum alla Juventus"

23 agosto 2024 22:19

Tuttosport: “Nico-Juve, martedì la chiusura dell’affare. La fumata bianca può arrivare a 32 milioni + 5 di bonus”

23 agosto 2024 08:19

Di Marzio: "Domani nuovo incontro tra Juve e Fiorentina per Nico, bianconeri pronti al rilancio"

22 agosto 2024 23:49

Ferrari: “Ad oggi non ci sono le condizioni per vendere Nico Gonzalez alla Juventus"

22 agosto 2024 19:45

Corriere Fiorentino: "La Juventus continua il pressing su Nico. La Fiorentina non abbassa la richiesta di 40 milioni"

22 agosto 2024 14:42

Nico Gonzalez non convocato da Palladino per Fiorentina-Puskas. Amrabat c'è, la lista

22 agosto 2024 10:23

Pedullà ribadisce: "Per Nico la Juve vuole fare il prezzo ma la Fiorentina non fa sconti"

21 agosto 2024 23:53

Di Marzio: "Ancora distanza tra Juve e Fiorentina per Nico, ma il giocatore vuole i bianconeri"

21 agosto 2024 23:29

La Fiorentina per ora non si muove dalla sua posizione, vuole 40 milioni per la cessione di Nico González

21 agosto 2024 19:34

Radio Bruno: "La Fiorentina non ha fretta per Nico e chiede solo cash. Priorità difensore centrale"

21 agosto 2024 13:45

TMW: "Kostic potrebbe rientrare come contropartita nella trattativa per Nico, oggi giornata decisiva"

21 agosto 2024 13:07

Il Corriere Fiorentino: "La Juve si avvicina a Nico Gonzalez. Offerti 30 milioni + 4 bonus e Arthur o Kostic"

21 agosto 2024 11:27

Tuttosport: "Nico vuole la Juventus ma Commisso preferirebbe cederlo all'Atalanta"

21 agosto 2024 09:04

Corriere dello Sport: "La trattativa per Nico è in un vicolo cieco. Richiesta della Fiorentina eccessiva"

21 agosto 2024 08:56

Pedullà: "Fiorentina, mai pensato di trattenere Nico, si può chiudere a 30-32 milioni più bonus"

20 agosto 2024 23:55

Di Marzio: "Domani giornata decisiva per Nico González alla Juventus. Operazione da oltre 30 milioni"

20 agosto 2024 23:24

Bucciantini: "Kostic giocatore in fase calante e significherebbe aver fatto fuori Parisi"

20 agosto 2024 22:46

Di Marzio: "Juve, si conta di chiudere Nico in 48h. Con la Fiorentina si discute anche di Arthur e Kostic"

20 agosto 2024 17:07

Scugnizzo Viola: “Difesa da registrare, centrocampo poco tecnico e attacco da perfezionare. Mercato tutto da scoprire.”

20 agosto 2024 14:57

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