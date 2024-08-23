Di Marzio: "Nico vicinissimo alla Juve, offerta da 32milioni+5 di bonus, domani si può chiudere"

La società bianconera ha migliorato l'offerta per convincere la Fiorentina a cedere il suo miglior giocatore. Intesa a un passo

Nico Gonzalez è molto vicino alla Juventus: l'argentino aveva dato già da tempo la priorità ai bianconeri e la Juve ha quindi offerto 32 milioni di euro più 5 di bonus. La Fiorentina chiede però un ultimo sforzo e nella giornata di sabato 24 agosto si potrebbe chiudere. L'ultima offerta della Juventus per l'argentino è di 32 milioni di euro più 5 di bonus (si sfiorano quindi i 40 richiesti dalla Fiorentina) e nella giornata di sabato 24 agosto si conta di chiudere l'operazione con la Viola che chiede un ultimo sforzo. Sul giocatore, come raccontato, c'era anche l'Atalanta ma l'attuale attaccante della Fiorentina ha sempre dato la precedenza alla Juventus. A questo punto i bianconeri, con l'eventuale acquisto di Nico Gonzalez, si concentrerebbero sull'altro esterno che è nei pensieri della Juve. In lista ci sono sempre Conceicao e Sancho.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Bucciantini: “La Fiorentina per Nico Gonzalez deve dare un ultimatum alla Juventus”

https://www.labaroviola.com/bucciantini-la-fiorentina-per-nico-gonzalez-deve-dare-un-ultimatum-alla-juventus/265221/