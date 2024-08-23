Bucciantini: "La Fiorentina per Nico Gonzalez deve dare un ultimatum alla Juventus"

Il giornalista ed opinionista Sky analizza la gara europea e dice la sua sulle ultime mosse di mercato della Fiorentina

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana la situazione in casa Fiorentina il giorno dopo il pareggio nell'esordio europeo:

“A Parma la Fiorentina ha rischiato di prendere tre gol e ieri li ha presi davvero, ma non sono queste le partite in cui rischiare così tanto. Ho visto troppi errori personali. Certo, la società sa che mancano almeno un difensore e un centrocampista titolari. Il vice Kean alla fine potrebbe anche essere Kouame. L'allenatore ha fatto richieste esplicite. Vedremo come si svilupperà il loro rapporto.

"Per Beltran dipende tutto da lui, deve dimostrare un'attitudine, che ne faccia inquadrare meglio la posizione. Non è un 9, perché non è potente per guadagnare la profondità e non è forte fisicamente. Deve trovarsi un ruolo”.

"Gonzalez se deve andare via sarebbe meglio avere qualche ora per spendere 38 milioni di euro a disposizione. Non mi stupirei di un'offerta dell'Atalanta. Mi piace l'orgoglio della Fiorentina nel tenere duro sul prezzo, ma vorrei che il club mettesse una scadenza, un ultimatum alla Juventus".

TMW: “Arthur bis alla Fiorentina? La Juventus potrebbe partecipare al pagamento dello stipendio”