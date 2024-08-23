TMW: "Arthur bis alla Fiorentina? La Juventus potrebbe partecipare al pagamento dello stipendio"

Il centrocampista brasiliano, fuori dal progetto tecnico della Juventus, potrebbe vestire nuovamente la maglia viola

Nelle ultime settimane di mercato sono emerse le voci di un possibile ritorno di Arthur a Firenze. Il centrocampista della Juventus, dopo il prestito alla Fiorentina nella passata stagione, non è stato acquistato definitivamente dai viola che hanno deciso di non attivare l'opzione del riscatto fissata a 20 milioni di euro. È quindi tornato a Torino in via del tutto provvisoria, in quanto il brasiliano non è stato considerato parte del progetto tecnico bianconero.

Sull'ipotesi del possibile ritorno in viola TMW scrive: "Lo scoglio per rivedere Arthur indossare la maglia della Fiorentina è sempre stato l'ingaggio: il brasiliano spinge per tornare a vestire il viola, ma il suo alto ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione fino al 2026 è totalmente fuori dai parametri della società di Rocco Commisso. La Juventus però, secondo quanto raccolto da TMW, potrebbe partecipare al pagamento del suo stipendio, rendendo così possibile l'operazione. Per il momento si tratta solo di una possibilità, ma soprattutto se dovesse andare in porto l'operazione Nico Gonzalez ecco che negli ultimi giorni di trattative i presupposti potrebbero essere quelli giusti".

Pedullà: “Fiorentina non vuole cedere Amrabat, Kostic ha aperto ai viola. Berardi? A oggi nessun riscontro”

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