Notizie Tmw Fiorentina

TMW rivela: "Maguire in uscita dal Manchester United. Ci pensano Fiorentina, Inter e Napoli"
14 gennaio 2026 17:33
TMW: "Kouame si allena in solitaria. La Sampdoria mostra interesse e tenta il secondo colpo dopo Martinelli"
10 gennaio 2026 18:50
Maldini: "Speravo che Pioli facesse bene alla Fiorentina. In Italia per me c'è solo il Milan, non lavoro altrove"
18 novembre 2025 21:30
Spalletti non si nasconde: "Allenare la Fiorentina? Qualcosa a cui penso prima di finire la carriera"
25 settembre 2025 19:55
TMW annuncia: "Contatti positivi tra la Fiorentina e Mandragora per il rinnovo, vicina la chiusura dell'affare"
21 settembre 2025 15:57
Fiorentina settima per spesa in Serie A: investiti 90,9 milioni nel mercato. Viola davanti a Roma e Bologna
06 settembre 2025 15:50
TMW: "Scatto Fiorentina per Nicolussi Caviglia: incontro con il Venezia per chiudere"
28 agosto 2025 16:40
TMW: "La Fiorentina incontrerà il Genoa in settimana per parlare del riscatto di Gudmundsson"
12 giugno 2025 17:59
Orlando: "Roma-Fiorentina è stata decisa da un episodio. I viola meritavano anche il pareggio"
05 maggio 2025 17:20
Braglia sicuro su Roma-Fiorentina: "Domenica i giallorossi saliranno al quarto posto"
02 maggio 2025 16:50
Impallomeni: "Palladino ha sofferto il paragone con Italiano. Credo che abbia il DNA dell'allenatore"
18 aprile 2025 17:07
Bonanni: "Fiorentina gruppo valido, ma in zona Europa ci sono squadre più forti. Bel lavoro di Palladino"
18 aprile 2025 16:34
"Kean destinato a cambiare squadra. Commisso vuole tenerlo, ma difficile resistere a offerte importanti"
16 aprile 2025 16:14
TMW svela: "Fiorentina riconfermerà De Gea e sarà incedibile anche se arriveranno offerte importanti"
16 aprile 2025 15:52
Palma: "La Fiorentina segue Konstantelias del PAOK, trequartista con senso del gol e grande fantasia"
08 aprile 2025 17:32
Sacchetti: "La Fiorentina ha una buona squadra. All'inizio Palladino era indeciso su come giocare"
03 aprile 2025 16:40
Biasin: "La Fiorentina ha fatto grandi colpi e Kean è diventato un colosso. Bravissimi i dirigenti viola"
02 aprile 2025 17:07
Bazzani: "La Fiorentina non è più forte del Bologna. La Viola non sorpasserà la squadra di Italiano"
02 aprile 2025 15:22
Bonanni: "Kean tra gli attaccanti più importanti in Italia. Fiorentina? Non è nella lotta al 4° posto"
31 marzo 2025 16:06
Garbo: "È la cessione di Kean l'errore più clamoroso di Giuntoli. Atalanta stritolata dalla Fiorentina"
31 marzo 2025 15:46
Fattori: "4° posto? Milan in ritardo e la Fiorentina può approfittare. Champions premio non previsto"
27 marzo 2025 17:20
Capozucca: "Non pensavo che Palladino diventasse un tecnico. Firenze è esigente e lui può soffrire"
13 marzo 2025 17:22
Garbo: "A fine anno spetterà alla società valutare se la Fiorentina può esprimere un gioco migliore"
07 marzo 2025 15:39
TMW scrive: "Fiorentina ha chiesto informazioni al Napoli per Vergara, ora in prestito alla Reggiana"
06 marzo 2025 16:05
TMW scrive: "La Fiorentina vuole blindare Dodo e Gosens, perni del progetto sugli esterni"
04 marzo 2025 16:03
Martorelli: "Brutto vedere il Franchi vuoto. La Fiorentina ha meritato, ma partita a bassi ritmi"
01 marzo 2025 14:04
Impallomeni: "Palladino non convince per la faccia. Ma perché la Fiorentina non prende Sarri?"
28 febbraio 2025 15:54
Braglia non ha dubbi: "La Fiorentina non è ancora matura per la Champions, la Lazio sì"
14 febbraio 2025 16:54
Baiano: "Inter diversa da quella del Franchi. La Fiorentina doveva attenderli e ripartire, ma ha faticato"
11 febbraio 2025 17:24
TMW svela il retroscena: "La Fiorentina ha tentato di prendere Sudakov. Shakhtar chiedeva 30 milioni"
04 febbraio 2025 11:50
TMW: "Tzimas, rifiutate le offerte di Fiorentina e Aston Villa. Brighton probabile destinazione in estate"
01 febbraio 2025 17:18
TMW: "Castrovilli in prestito al Monza favorisce l'addio di Maldini. Zaniolo può arrivare alla Fiorentina"
30 gennaio 2025 16:50
TMW svela: "Buchanan non andrà in prestito alla Fiorentina, l'Inter ha deciso di trattenerlo"
27 gennaio 2025 13:14
TMW svela: "La Fiorentina sta valutando Moreno come sostituto in casa di Kayode"
22 gennaio 2025 13:11
TMW scrive: "Contatti in corso tra Fiorentina e Parma. Kayode e Man al centro delle discussioni"
15 gennaio 2025 18:36
TMW: "Richardson valuta di andare via dalla Fiorentina, vuole giocare di più. Il club apre alla cessione"
15 gennaio 2025 18:07
Baiano: "La Fiorentina non può giocare con 4 attaccanti. Italiano con Kean andava in Champions"
14 gennaio 2025 17:43
Paganin: "Calo Fiorentina? Quello che è successo a Bove ha inciso. Prima era bella da vedere"
09 gennaio 2025 16:37
TMW rivela: "Ritorno di Chiesa alla Fiorentina? Il Liverpool per il momento non apre al prestito"
02 gennaio 2025 17:34
TMW rivela: "La Fiorentina si era mossa su Harder in estate. Lo Sporting ha poi offerto 21 milioni"
10 dicembre 2024 16:43
TMW, diversi dubbi per Gasperini in vista della Fiorentina: Kolasinac e Djimsiti lavorano a parte
10 settembre 2024 20:48
L'AD dell'Inter risponde a Commisso: "Abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo"
09 settembre 2024 17:21
TMW: Per Amrabat distanza di 3 milioni tra Fenerbahce e Fiorentina. Viola già a caccia del sostituto
27 agosto 2024 23:22
TMW: "Folorunsho vicino alla Lazio, operazione da 12 milioni più bonus". Piace anche alla Fiorentina
26 agosto 2024 16:05
TMW: "Arthur bis alla Fiorentina? La Juventus potrebbe partecipare al pagamento dello stipendio"
23 agosto 2024 16:43
TMW: "Fiorentina, idea Andrea Carboni per la difesa. Piace anche a Roma, Bologna e Torino"
22 agosto 2024 16:52
TMW scrive: "Il futuro di Szczesny? L'Arabia Saudita è la destinazione più probabile"
31 luglio 2024 17:42
Marchetti: "McKennie-Fiorentina? Penso che la trattativa possa sbloccarsi verso la fine del mercato"
30 luglio 2024 17:46
TMW rivela: "Tessmann-Fiorentina, c'è l'accordo di massima. Distanza con il Venezia di 2,5 milioni"
29 luglio 2024 16:44
TMW rivela: "Si sta riaprendo la pista Kean per l'attacco della Fiorentina. C'è il doppio gradimento"
25 giugno 2024 15:59
TMW: "Fiorentina, c'è Gilardino se parte Italiano. Occhio a De Rossi se non rinnova con la Roma"
27 marzo 2024 15:46
TMW, Brekalo e il suo entourage stanno spingendo per trovare accordo con la Fiorentina
23 gennaio 2023 13:01
Cabral è un flop, dietro anche a Kouamè nella gerarchia in attacco. A gennaio può essere già ceduto
14 ottobre 2022 11:17
Ripa: "Mandragora giusto per la Fiorentina. Jovic non si discute, Umtiti per il salto di qualità"
27 giugno 2022 17:53
TMW, interesse della Fiorentina per Barisic. Il Frosinone può riscattare il difensore entro il 15 luglio
23 giugno 2022 19:01
TMW, inserimento Roma per Grillitsch: incontro nelle prossime ore. È una richiesta di Mourinho
22 giugno 2022 21:33
TMW, sondaggio della Fiorentina per Cancellieri. L'esterno potrebbe lasciare Verona nel mercato estivo
22 giugno 2022 21:18
TMW, sfuma Pinamonti per la Fiorentina? Accordo di 15 milioni tra Inter e Monza: il giocatore prende tempo
20 giugno 2022 18:04
TMW, tolta la clausola d'uscita nel nuovo contratto di Italiano alla Fiorentina. Accordo vicino
19 giugno 2022 17:15
TMW, Fiorentina offre 12 milioni per Dodò, Shakthar fermo 15. Presto nuovi contatti per avvicinare le parti
16 giugno 2022 19:23
TMW, offerta Fiorentina per Galan: proposti 7 milioni più Dragowski per il terzino sinistro del Celta Vigo
14 giugno 2022 16:07
Jesè Rodriguez rivela: "Nel 2017 vicino all'Italia, ricevuto offerta importante della Fiorentina"
06 giugno 2022 17:07
TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?
30 maggio 2022 20:38
"La Fiorentina lotterà fino alla fine per la Champions. Ha dimostrato di giocarsela con chiunque"
22 aprile 2022 22:26
L'elogio di Di Gennaro: "Fiorentina esempio da seguire. Odriozola idolo grazie alle dichiarazioni"
31 marzo 2022 22:09
Veretout nella bufera. Giuffredi: "Non sono più il suo agente. Con me solo chi rispetta le regole"
28 marzo 2022 23:06
"Piatek deve fare di più. Non tiene un pallone, non lo ha mai fatto e non inizierà a farlo ora"
10 marzo 2022 21:05
"Il gol vittoria contro lo Spezia sarà la svolta per Amrabat. Si è sbloccato, sarà un nuovo acquisto"
15 febbraio 2022 21:52
Ag. Piatek: "Anni di tira e molla, il suo ritorno in Italia come una favola. È veramente affamato"
11 febbraio 2022 22:19
Zoff rassicura la Lazio: "Vlahovic, che perdita per la Fiorentina. Adesso la partita è giocabile"
04 febbraio 2022 22:22
Ribery ci ripensa, Sabatini lo chiama e lo convince, resterà alla Salernitana fino a fine stagione
31 gennaio 2022 16:13
De Santis: "Dall'Argentina mi dicono che Lo Celso gradisce l'opzione Fiorentina. Qualcosa c'è"
27 gennaio 2022 20:50
"Cederei subito Vlahovic. Impossibile che resti, sfrutterei l'occasione. Piatek? Titolare"
14 gennaio 2022 21:42
"Fiorentina era allo zero. Gol ridicoli, nemmeno nel settore giovanile. Era meglio non guardarla"
10 gennaio 2022 21:42
TMW, Khimkhi ha chiesto Kokorin in prestito alla Fiorentina, calciatore non vuole tornare in Russia?
07 gennaio 2022 16:16
TMW, Vlahovic a giugno vuole andare in una big, in Premier solo City o Chelsea vanno bene
04 gennaio 2022 15:22
TMW, Ikonè alla Fiorentina. Domani a Firenze, 16 milioni al Lille più 8 di bonus, 15% rivendita
22 dicembre 2021 18:29
TMW, il Barcellona vuole Vlahovic, ma il suo procuratore ha incontrato a Belgrado la Juventus
21 dicembre 2021 17:58
Niente da fare per la Fiorentina, il Cagliari considera Joao Pedro intoccabile, a gennaio resta
20 dicembre 2021 17:59
Baiano: "Fiorentina, passi importanti per Berardi: adesso sta a lui. Ikonè? Potrebbe faticare"
16 dicembre 2021 20:24
Papa Waigo: "Italiano è stato il mio capitano a Verona. Vlahovic andava rinnovato a giugno scorso"
15 dicembre 2021 17:53
Toni: "Mi piacerebbe che Vlahovic rimanesse alla Fiorentina. Sicuro che farà la scelta giusta"
13 dicembre 2021 21:37
Criscitiello: "Fiorentina sogna Alvarez e sta continuando a trattare con il Sassuolo per Berardi"
13 dicembre 2021 00:44
TMW, Fiorentina scatenata, preso Ikonè, ci prova per Berardi, tratta Nunez per giugno
06 dicembre 2021 11:07
Molestia a Greta, parla il conduttore: "Ho sbagliato solo nei modi, ascoltate tutto l'intervento"
29 novembre 2021 19:30
Alia Guagni: "Fiorentina Women's in difficoltà? Viola Park cambierà tutto. Io sto bene a Madrid"
26 novembre 2021 21:10
TMW, Sarri snobba Patric, il terzino in scadenza con la Lazio, la Fiorentina ha chiesto informazioni
23 novembre 2021 23:31
Criscitiello elogia Italiano: "Sta dando vita a tanti giocatori della Fiorentina che sono finiti"
15 novembre 2021 17:19
Briaschi: "Vlahovic il più forte della Serie A, avrà futuro in Premier. Tottenham? Idea plausibile"
05 novembre 2021 12:49
Sconcerti: "Vlahovic fino a giugno è la soluzione migliore. Segna solo lui, quindi zitti e buoni"
02 novembre 2021 21:17
Sconcerti: "Alla Fiorentina mancano una punta ed un'ala. Dobbiamo sperare nella continuità di Saponara"
26 ottobre 2021 21:52
TMW, la Fiorentina pensa sempre a Celik, il terzino destro del Lille sarà il dopo Odriozola?
26 ottobre 2021 20:48
Caso: "Vlahovic? Non al Chiesa-bis. Con l'offerta giusta deve essere ceduto a Gennaio"
21 ottobre 2021 20:11
TMW, esonerato Castori. La Salernitana ha in pugno Colantuono, ma Ribery vuole Iachini
17 ottobre 2021 21:56
TMW, trattativa in corso tra la Fiorentina e Sottil per il rinnovo, contratto scade nel 2024
08 ottobre 2021 20:02
Fiona May: "Ora alla Fiorentina serve un campione. Vlahovic mi ha spezzato il cuore"
07 ottobre 2021 17:53
TMW, Vlahovic vuole restare in Italia, non vuole l'estero. Juventus in pole, dietro il Milan
07 ottobre 2021 16:58
Borja Valero e nuova avventura con Lebowski: postato video esilarante dal club sui social
02 ottobre 2021 14:43
Il retroscena, la Fiorentina ha accettato tutte le richieste di Vlahovic ma la firma non arriva
01 ottobre 2021 19:51
Condò: "Fiorentina si propone come ottava sorella, non sono sorpreso, valore di Italiano è noto"
27 settembre 2021 18:42
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