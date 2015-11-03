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Notizie Tmw Fiorentina

TMW rivela: "Maguire in uscita dal Manchester United. Ci pensano Fiorentina, Inter e Napoli"

14 gennaio 2026 17:33

TMW: "Kouame si allena in solitaria. La Sampdoria mostra interesse e tenta il secondo colpo dopo Martinelli"

10 gennaio 2026 18:50

Maldini: "Speravo che Pioli facesse bene alla Fiorentina. In Italia per me c'è solo il Milan, non lavoro altrove"

18 novembre 2025 21:30

Spalletti non si nasconde: "Allenare la Fiorentina? Qualcosa a cui penso prima di finire la carriera"

25 settembre 2025 19:55

TMW annuncia: "Contatti positivi tra la Fiorentina e Mandragora per il rinnovo, vicina la chiusura dell'affare"

21 settembre 2025 15:57

Fiorentina settima per spesa in Serie A: investiti 90,9 milioni nel mercato. Viola davanti a Roma e Bologna

06 settembre 2025 15:50

TMW: "Scatto Fiorentina per Nicolussi Caviglia: incontro con il Venezia per chiudere"

28 agosto 2025 16:40

TMW: "La Fiorentina incontrerà il Genoa in settimana per parlare del riscatto di Gudmundsson"

12 giugno 2025 17:59

Orlando: "Roma-Fiorentina è stata decisa da un episodio. I viola meritavano anche il pareggio"

05 maggio 2025 17:20

Braglia sicuro su Roma-Fiorentina: "Domenica i giallorossi saliranno al quarto posto"

02 maggio 2025 16:50

Impallomeni: "Palladino ha sofferto il paragone con Italiano. Credo che abbia il DNA dell'allenatore"

18 aprile 2025 17:07

Bonanni: "Fiorentina gruppo valido, ma in zona Europa ci sono squadre più forti. Bel lavoro di Palladino"

18 aprile 2025 16:34

"Kean destinato a cambiare squadra. Commisso vuole tenerlo, ma difficile resistere a offerte importanti"

16 aprile 2025 16:14

TMW svela: "Fiorentina riconfermerà De Gea e sarà incedibile anche se arriveranno offerte importanti"

16 aprile 2025 15:52

Palma: "La Fiorentina segue Konstantelias del PAOK, trequartista con senso del gol e grande fantasia"

08 aprile 2025 17:32

Sacchetti: "La Fiorentina ha una buona squadra. All'inizio Palladino era indeciso su come giocare"

03 aprile 2025 16:40

Biasin: "La Fiorentina ha fatto grandi colpi e Kean è diventato un colosso. Bravissimi i dirigenti viola"

02 aprile 2025 17:07

Bazzani: "La Fiorentina non è più forte del Bologna. La Viola non sorpasserà la squadra di Italiano"

02 aprile 2025 15:22

Bonanni: "Kean tra gli attaccanti più importanti in Italia. Fiorentina? Non è nella lotta al 4° posto"

31 marzo 2025 16:06

Garbo: "È la cessione di Kean l'errore più clamoroso di Giuntoli. Atalanta stritolata dalla Fiorentina"

31 marzo 2025 15:46

Fattori: "4° posto? Milan in ritardo e la Fiorentina può approfittare. Champions premio non previsto"

27 marzo 2025 17:20

Capozucca: "Non pensavo che Palladino diventasse un tecnico. Firenze è esigente e lui può soffrire"

13 marzo 2025 17:22

Garbo: "A fine anno spetterà alla società valutare se la Fiorentina può esprimere un gioco migliore"

07 marzo 2025 15:39

TMW scrive: "Fiorentina ha chiesto informazioni al Napoli per Vergara, ora in prestito alla Reggiana"

06 marzo 2025 16:05

TMW scrive: "La Fiorentina vuole blindare Dodo e Gosens, perni del progetto sugli esterni"

04 marzo 2025 16:03

Martorelli: "Brutto vedere il Franchi vuoto. La Fiorentina ha meritato, ma partita a bassi ritmi"

01 marzo 2025 14:04

Impallomeni: "Palladino non convince per la faccia. Ma perché la Fiorentina non prende Sarri?"

28 febbraio 2025 15:54

Braglia non ha dubbi: "La Fiorentina non è ancora matura per la Champions, la Lazio sì"

14 febbraio 2025 16:54

Baiano: "Inter diversa da quella del Franchi. La Fiorentina doveva attenderli e ripartire, ma ha faticato"

11 febbraio 2025 17:24

TMW svela il retroscena: "La Fiorentina ha tentato di prendere Sudakov. Shakhtar chiedeva 30 milioni"

04 febbraio 2025 11:50

TMW: "Tzimas, rifiutate le offerte di Fiorentina e Aston Villa. Brighton probabile destinazione in estate"

01 febbraio 2025 17:18

TMW: "Castrovilli in prestito al Monza favorisce l'addio di Maldini. Zaniolo può arrivare alla Fiorentina"

30 gennaio 2025 16:50

TMW svela: "Buchanan non andrà in prestito alla Fiorentina, l'Inter ha deciso di trattenerlo"

27 gennaio 2025 13:14

TMW svela: "La Fiorentina sta valutando Moreno come sostituto in casa di Kayode"

22 gennaio 2025 13:11

TMW scrive: "Contatti in corso tra Fiorentina e Parma. Kayode e Man al centro delle discussioni"

15 gennaio 2025 18:36

TMW: "Richardson valuta di andare via dalla Fiorentina, vuole giocare di più. Il club apre alla cessione"

15 gennaio 2025 18:07

Baiano: "La Fiorentina non può giocare con 4 attaccanti. Italiano con Kean andava in Champions"

14 gennaio 2025 17:43

Paganin: "Calo Fiorentina? Quello che è successo a Bove ha inciso. Prima era bella da vedere"

09 gennaio 2025 16:37

TMW rivela: "Ritorno di Chiesa alla Fiorentina? Il Liverpool per il momento non apre al prestito"

02 gennaio 2025 17:34

TMW rivela: "La Fiorentina si era mossa su Harder in estate. Lo Sporting ha poi offerto 21 milioni"

10 dicembre 2024 16:43

TMW, diversi dubbi per Gasperini in vista della Fiorentina: Kolasinac e Djimsiti lavorano a parte

10 settembre 2024 20:48

L'AD dell'Inter risponde a Commisso: "Abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo"

09 settembre 2024 17:21

TMW: Per Amrabat distanza di 3 milioni tra Fenerbahce e Fiorentina. Viola già a caccia del sostituto

27 agosto 2024 23:22

TMW: "Folorunsho vicino alla Lazio, operazione da 12 milioni più bonus". Piace anche alla Fiorentina

26 agosto 2024 16:05

TMW: "Arthur bis alla Fiorentina? La Juventus potrebbe partecipare al pagamento dello stipendio"

23 agosto 2024 16:43

TMW: "Fiorentina, idea Andrea Carboni per la difesa. Piace anche a Roma, Bologna e Torino"

22 agosto 2024 16:52

TMW scrive: "Il futuro di Szczesny? L'Arabia Saudita è la destinazione più probabile"

31 luglio 2024 17:42

Marchetti: "McKennie-Fiorentina? Penso che la trattativa possa sbloccarsi verso la fine del mercato"

30 luglio 2024 17:46

TMW rivela: "Tessmann-Fiorentina, c'è l'accordo di massima. Distanza con il Venezia di 2,5 milioni"

29 luglio 2024 16:44

TMW rivela: "Si sta riaprendo la pista Kean per l'attacco della Fiorentina. C'è il doppio gradimento"

25 giugno 2024 15:59

TMW: "Fiorentina, c'è Gilardino se parte Italiano. Occhio a De Rossi se non rinnova con la Roma"

27 marzo 2024 15:46

TMW, Brekalo e il suo entourage stanno spingendo per trovare accordo con la Fiorentina

23 gennaio 2023 13:01

Cabral è un flop, dietro anche a Kouamè nella gerarchia in attacco. A gennaio può essere già ceduto

14 ottobre 2022 11:17

Ripa: "Mandragora giusto per la Fiorentina. Jovic non si discute, Umtiti per il salto di qualità"

27 giugno 2022 17:53

TMW, interesse della Fiorentina per Barisic. Il Frosinone può riscattare il difensore entro il 15 luglio

23 giugno 2022 19:01

TMW, inserimento Roma per Grillitsch: incontro nelle prossime ore. È una richiesta di Mourinho

22 giugno 2022 21:33

TMW, sondaggio della Fiorentina per Cancellieri. L'esterno potrebbe lasciare Verona nel mercato estivo

22 giugno 2022 21:18

TMW, sfuma Pinamonti per la Fiorentina? Accordo di 15 milioni tra Inter e Monza: il giocatore prende tempo

20 giugno 2022 18:04

TMW, tolta la clausola d'uscita nel nuovo contratto di Italiano alla Fiorentina. Accordo vicino

19 giugno 2022 17:15

TMW, Fiorentina offre 12 milioni per Dodò, Shakthar fermo 15. Presto nuovi contatti per avvicinare le parti

16 giugno 2022 19:23

TMW, offerta Fiorentina per Galan: proposti 7 milioni più Dragowski per il terzino sinistro del Celta Vigo

14 giugno 2022 16:07

Jesè Rodriguez rivela: "Nel 2017 vicino all'Italia, ricevuto offerta importante della Fiorentina"

06 giugno 2022 17:07

TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?

30 maggio 2022 20:38

"La Fiorentina lotterà fino alla fine per la Champions. Ha dimostrato di giocarsela con chiunque"

22 aprile 2022 22:26

L'elogio di Di Gennaro: "Fiorentina esempio da seguire. Odriozola idolo grazie alle dichiarazioni"

31 marzo 2022 22:09

Veretout nella bufera. Giuffredi: "Non sono più il suo agente. Con me solo chi rispetta le regole"

28 marzo 2022 23:06

"Piatek deve fare di più. Non tiene un pallone, non lo ha mai fatto e non inizierà a farlo ora"

10 marzo 2022 21:05

"Il gol vittoria contro lo Spezia sarà la svolta per Amrabat. Si è sbloccato, sarà un nuovo acquisto"

15 febbraio 2022 21:52

Ag. Piatek: "Anni di tira e molla, il suo ritorno in Italia come una favola. È veramente affamato"

11 febbraio 2022 22:19

Zoff rassicura la Lazio: "Vlahovic, che perdita per la Fiorentina. Adesso la partita è giocabile"

04 febbraio 2022 22:22

Ribery ci ripensa, Sabatini lo chiama e lo convince, resterà alla Salernitana fino a fine stagione

31 gennaio 2022 16:13

De Santis: "Dall'Argentina mi dicono che Lo Celso gradisce l'opzione Fiorentina. Qualcosa c'è"

27 gennaio 2022 20:50

"Cederei subito Vlahovic. Impossibile che resti, sfrutterei l'occasione. Piatek? Titolare"

14 gennaio 2022 21:42

"Fiorentina era allo zero. Gol ridicoli, nemmeno nel settore giovanile. Era meglio non guardarla"

10 gennaio 2022 21:42

TMW, Khimkhi ha chiesto Kokorin in prestito alla Fiorentina, calciatore non vuole tornare in Russia?

07 gennaio 2022 16:16

TMW, Vlahovic a giugno vuole andare in una big, in Premier solo City o Chelsea vanno bene

04 gennaio 2022 15:22

TMW, Ikonè alla Fiorentina. Domani a Firenze, 16 milioni al Lille più 8 di bonus, 15% rivendita

22 dicembre 2021 18:29

TMW, il Barcellona vuole Vlahovic, ma il suo procuratore ha incontrato a Belgrado la Juventus

21 dicembre 2021 17:58

Niente da fare per la Fiorentina, il Cagliari considera Joao Pedro intoccabile, a gennaio resta

20 dicembre 2021 17:59

Baiano: "Fiorentina, passi importanti per Berardi: adesso sta a lui. Ikonè? Potrebbe faticare"

16 dicembre 2021 20:24

Papa Waigo: "Italiano è stato il mio capitano a Verona. Vlahovic andava rinnovato a giugno scorso"

15 dicembre 2021 17:53

Toni: "Mi piacerebbe che Vlahovic rimanesse alla Fiorentina. Sicuro che farà la scelta giusta"

13 dicembre 2021 21:37

Criscitiello: "Fiorentina sogna Alvarez e sta continuando a trattare con il Sassuolo per Berardi"

13 dicembre 2021 00:44

TMW, Fiorentina scatenata, preso Ikonè, ci prova per Berardi, tratta Nunez per giugno

06 dicembre 2021 11:07

Molestia a Greta, parla il conduttore: "Ho sbagliato solo nei modi, ascoltate tutto l'intervento"

29 novembre 2021 19:30

Alia Guagni: "Fiorentina Women's in difficoltà? Viola Park cambierà tutto. Io sto bene a Madrid"

26 novembre 2021 21:10

TMW, Sarri snobba Patric, il terzino in scadenza con la Lazio, la Fiorentina ha chiesto informazioni

23 novembre 2021 23:31

Criscitiello elogia Italiano: "Sta dando vita a tanti giocatori della Fiorentina che sono finiti"

15 novembre 2021 17:19

Briaschi: "Vlahovic il più forte della Serie A, avrà futuro in Premier. Tottenham? Idea plausibile"

05 novembre 2021 12:49

Sconcerti: "Vlahovic fino a giugno è la soluzione migliore. Segna solo lui, quindi zitti e buoni"

02 novembre 2021 21:17

Sconcerti: "Alla Fiorentina mancano una punta ed un'ala. Dobbiamo sperare nella continuità di Saponara"

26 ottobre 2021 21:52

TMW, la Fiorentina pensa sempre a Celik, il terzino destro del Lille sarà il dopo Odriozola?

26 ottobre 2021 20:48

Caso: "Vlahovic? Non al Chiesa-bis. Con l'offerta giusta deve essere ceduto a Gennaio"

21 ottobre 2021 20:11

TMW, esonerato Castori. La Salernitana ha in pugno Colantuono, ma Ribery vuole Iachini

17 ottobre 2021 21:56

TMW, trattativa in corso tra la Fiorentina e Sottil per il rinnovo, contratto scade nel 2024

08 ottobre 2021 20:02

Fiona May: "Ora alla Fiorentina serve un campione. Vlahovic mi ha spezzato il cuore"

07 ottobre 2021 17:53

TMW, Vlahovic vuole restare in Italia, non vuole l'estero. Juventus in pole, dietro il Milan

07 ottobre 2021 16:58

Borja Valero e nuova avventura con Lebowski: postato video esilarante dal club sui social

02 ottobre 2021 14:43

Il retroscena, la Fiorentina ha accettato tutte le richieste di Vlahovic ma la firma non arriva

01 ottobre 2021 19:51

Condò: "Fiorentina si propone come ottava sorella, non sono sorpreso, valore di Italiano è noto"

27 settembre 2021 18:42

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