TMW: “Fiorentina, c’è Gilardino se parte Italiano. Occhio a De Rossi se non rinnova con la Roma”

Vincenzo Italiano ha comunicato la sua decisione alla Fiorentina, ovvero quella di lasciare Firenze a fine stagione. La trasparenza è sempre stata alla base dei rapporti tra il tecnico e la società viola, che sono sempre in buonissimi rapporti e comunque determinati nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Il nome di Italiano presenzia nella lista dei desideri del Napoli, il cui futuro con Calzona non sembra poi così solido. Il valzer delle panchine si aprirà a fine stagione e l’attuale allenatore della Fiorentina sarà uno dei protagonisti del “grande ballo”. TMW vaglia i possibili candidati alla panchina viola: nel caso in cui non ci sarà un rinnovo contrattuale per la prossima stagione, un nome da seguire sarebbe quello di Daniele De Rossi. Tra l’attuale allenatore della Roma e Daniele Pradè c’è un rapporto di reciproca stima, tant’è che il dirigente della Fiorentina lo aveva quasi bloccato due anni fa, quando non aveva ancora ottenuto il patentino di Coverciano. Un altro nome è quello di Alberto Gilardino, ex bomber viola ed attuale tecnico del Genoa. La volontà del Grifone però sarebbe quella di blindarlo, ma difficile la sua permanenza a Genova se riceverà una proposta da parte della Fiorentina.

