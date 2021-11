Sconcerti: “Vlahovic fino a giugno è la soluzione migliore. Segna solo lui, quindi zitti e buoni”

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare del futuro di Dusan Vlahovic, tema caldo in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: di “Tenerlo fino a giugno è la cosa migliore, per la Fiorentina e per lui. Segna il 55-60% dei gol, non ce n’è un altro che ne fa quanti lui. Visto che non fa il principe, bisogna essere sinceri e capire quanto perde la squadra senza Vlahovic. Lui segna, gli altri neanche tirano in porta. Quindi zitti, buoni e fare: andare d’accordo serve anche a venderlo meglio, ci sono solo vantaggi”

