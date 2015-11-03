Labaro Viola

Notizie Sconcerti Fiorentina

"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"

20 dicembre 2022 14:38

Pioli: "Mihajlovic un esempio. Sconcerti grande professionista e persona di spessore"

19 dicembre 2022 19:00

La morte di Sconcerti fa litigare Antinelli e Paola Ferrari: "Disgustato" "Stai zitto che è meglio"

18 dicembre 2022 14:12

"Vendemmo Toldo al Barcellona, Cecchi Gori chiamò Sconcerti: «Lasciate stare, prendete Rivaldo»"

18 dicembre 2022 13:03

Ferrara ricorda Sconcerti: "Lo sentivi perchè ti diceva sempre quella cosa a cui non avevi pensato"

18 dicembre 2022 11:58

Sconcerti e il suo grande amore per la Fiorentina, il suo funerale sarà pieno di Gigli viola

17 dicembre 2022 23:47

Messaggio della figlia di Sconcerti: "Te ne sei andato con un colpo di scena, so che faccia stai facendo"

17 dicembre 2022 22:40

Giorgetti: "Sconcerti giornalista inarrivabile, non va giudicato da dirigente nella tempesta Cecchi Gori"

17 dicembre 2022 21:08

Ci lascia un grande giornalista, Mario Sconcerti aveva la Fiorentina nel cuore. Un maestro

17 dicembre 2022 20:50

La Fiorentina ricorda Sconcerti: "Piangiamo una delle figure più importanti del giornalismo"

17 dicembre 2022 20:10

È morto Mario Sconcerti

17 dicembre 2022 19:04

Sconcerti: "Non si può dire che Barone non si dedichi alla causa, è sincero. Ritiro al V. Park non è l'ideale"

25 novembre 2022 20:02

Sconcerti: "Non esiste nessun caso Gonzalez. Ma il giocatore vuole restare alla Fiorentina o no?"

18 novembre 2022 20:45

Sconcerti su Nico: "Contento se acquisterà valore al Mondiale, poi si vedrà: situazione andata per le lunghe"

11 novembre 2022 20:10

Sconcerti: "Fiorentina sfortunata. Braga pessimo avversario, è la squadra rivelazione in Portogallo"

08 novembre 2022 15:47

Sconcerti: "Se Jovic esplode andrà via, a Firenze dobbiamo capire se c'è un grande giocatore, va via"

04 novembre 2022 21:55

Sconcerti impassibile: "Non mi sorprendono le parole di Jovic, non succede mica solo a Firenze"

01 novembre 2022 23:39

Sconcerti su Jovic: "Mi piace quando un giocatore reagisce così alle situazioni: del resto non mi interessa"

28 ottobre 2022 20:02

Cassano contro Sconcerti: "Fuori dal calcio! Giornali e trasmissioni non dovrebbero più invitarlo"

25 ottobre 2022 19:57

Sconcerti furioso a Pressing: “Se chiamate me, io difendo casa mia. Voi l’accusate e io la difendo”

24 ottobre 2022 14:09

Sconcerti: "La mancata conferenza stampa lo considero un autogol della Fiorentina. Deluso dai nuovi acquisti"

21 ottobre 2022 19:59

Sconcerti: "La Fiorentina deve muoversi sul mercato: la classifica rispecchia la qualità della squadra"

19 ottobre 2022 19:20

Cassano demolisce Sconcerti: "Caro Adani, il tuo ex presidente della Fiorentina ogni giorno ne spara"

19 ottobre 2022 11:57

Sconcerti: "A gennaio la Fiorentina dovrà muoversi sul mercato, solo la Sampdoria ha segnato meno"

18 ottobre 2022 23:56

Sconcerti dimentica la storia: "La Fiorentina sta scomparendo, prima ogni tanto si inseriva fra le prime 8"

17 ottobre 2022 12:41

Sconcerti: "Commisso non parla mai dei problemi della squadra, ma solo di quelli con la stampa"

16 ottobre 2022 12:21

Sconcerti sentenzia: "La cosa grave è che la Juventus abbia solo 2 punti in più della Fiorentina"

10 ottobre 2022 11:15

Sconcerti vergognoso, esclama in diretta: "Haaland ha la faccia da sindrome di down, non normalissima"

08 ottobre 2022 20:09

Sconcerti: "Bonaventura preoccupante. La Fiorentina non può permettersi uno più forte di Biraghi"

07 ottobre 2022 19:26

Sconcerti: "Batistuta guarda al proprio interesse, non è un sentimentale. Difficile torni alla Fiorentina"

26 settembre 2022 18:38

Muriel alla Fiorentina a gennaio? Sconcerti lo snobba: "All'Atalanta fa panchina ad uno di 19 anni"

23 settembre 2022 21:27

Sconcerti tuona: "Commisso convoca conferenze stampa senza poter sapere di cosa parlerà. Fiorentina faccia chiarezza"

23 settembre 2022 20:17

Adani attacca Sconcerti: "Ha scritto articolo sotto dettatura di Allegri per scrivere sue giustificazioni"

21 settembre 2022 11:30

Vieri su Sconcerti: "Ancora lo fanno parlare?" Cassano: "Ha detto che Italiano è come Guardiola"

16 settembre 2022 22:59

Sconcerti: "Italiano conosce solo un modulo. Condannati ai passaggini e al gioco in orizzontale"

16 settembre 2022 20:59

Sconcerti avverte: "Abbiamo sopravvalutato Italiano. Jovic sa giocare a calcio, al contrario di Cabral"

09 settembre 2022 20:50

Sconcerti: "La Fiorentina ha vinto solo all'ultimo" poi il consiglio: "Jovic non deve cercare solo il gol"

15 agosto 2022 16:29

Sconcerti promuove la Fiorentina: "Gli acquisti a titolo definitivo significano avere un progetto"

08 luglio 2022 21:30

Sconcerti: "Mandragora più concreto di Torreira. Gollini? Tengo Terracciano. Penso che arriverà Dodò"

01 luglio 2022 09:00

Sconcerti insiste: "Vedrei bene Belotti alla Fiorentina. Fa la differenza, andrebbe preso in fretta"

20 giugno 2022 18:36

Sconcerti è sicuro: "Italiano lascia la Fiorentina se la società viola non gli dà 2 milioni a stagione"

17 giugno 2022 12:46

Sconcerti esalta il Bologna: "Con Sartori il salto di qualità. Nulla da invidiare alla Fiorentina"

31 maggio 2022 21:51

Sconcerti: "Due strade per i procuratori con la Fiorentina: o trattano in maniera chiara o porta chiusa"

30 maggio 2022 17:17

Sconcerti contro la conferenza di Commisso: "Domande sottoposte a censura. Giornalisti si devono rifiutare"

26 maggio 2022 20:15

La teoria di Sconcerti: "Torreira seccato perchè ha perso il posto da titolare per Amrabat"

24 maggio 2022 20:33

Sconcerti avverte Italiano: "Deve studiare alternative al suo gioco, altrimenti niente salto di qualità"

19 maggio 2022 20:28

Sconcerti spiega: "Costruzione dal basso efficace solo con Vlahovic. Era il fulcro del gioco di Italiano"

19 maggio 2022 20:11

Sconcerti fiducioso: "Mi stupirei se la Fiorentina non riuscisse a battere la Juventus"

16 maggio 2022 21:20

Sconcerti attacca: "Allegri ha messo ansia a Vlahovic, la sua normalizzazione è un fallimento completo"

13 maggio 2022 11:55

Sconcerti consiglia: "Portiere? O prendi uno come Maignan o tieni Terracciano. No a Silvestri e Cragno"

12 maggio 2022 20:37

Sconcerti: "Commisso ha creato l'odio verso il Franchi. Vuole un suo stadio? Compri il nuovo Franchi"

12 maggio 2022 20:04

Bordata di Sconcerti a Italiano: "Il suo grande limite è che adatta il gioco a se stesso, non ai giocatori"

09 maggio 2022 11:30

Sconcerti denuncia: "Allegri sta umiliando Vlahovic, sostituirlo con Chiellini è stato uno schiaffo"

02 maggio 2022 20:20

Sconcerti: "Fiorentina non attrezzata per fare più di questo. Stagione è positiva, lo dicono i numeri"

28 aprile 2022 21:54

Sconcerti: "Solo una città come Firenze poteva valutare male la notizia della clausola di Italiano"

28 aprile 2022 19:46

Sconcerti: "La Fiorentina è scoppiata fisicamente ed è l'unica squadra che nei recuperi non ha segnato"

28 aprile 2022 13:25

Sconcerti: "Italiano non ha inventato niente, non è lui il progetto. Non mi interessa granchè se resta"

26 aprile 2022 11:51

Sconcerti: "Sconfitta Fiorentina? Non bisogna meravigliarsi delle sconfitte di squadre di questa fascia"

25 aprile 2022 09:45

Sconcerti avverte: "Se vincesse la Fiorentina, la stagione della Juventus sarebbe al minimo"

20 aprile 2022 17:26

Sconcerti attacca: "Adesso la Fiorentina deve farsi sentire per le mancate punizioni alla Juventus"

14 aprile 2022 21:00

Sconcerti a sorpresa: "Non ho visto una grande Fiorentina, il centrocampo non ha fatto bene"

11 aprile 2022 17:56

Sconcerti provoca: "Guardiola venisse ad allenare la Fiorentina, ci dimostri quanto è bravo"

11 aprile 2022 11:38

Sconcerti sicuro: "La Fiorentina farà una buona partita a Napoli, mi aspetto che tenga più palla"

08 aprile 2022 20:27

Sconcerti: "Mbappè ha detto ad Ikonè di venire a Firenze perchè la Fiorentina ha un progetto serio"

07 aprile 2022 21:34

Sconcerti consiglia: "Se la Fiorentina è alla canna del gas per l'attaccante deve prendere Belotti"

07 aprile 2022 21:19

Sconcerti preoccupato: "Cabral? Non è un problema di condizione, non tira proprio in porta"

05 aprile 2022 22:25

Sconcerti: "Vlahovic gioca meglio nella Juventus rispetto alla Fiorentina, ma è troppo isolato"

04 aprile 2022 00:40

Sconcerti sta con la Fiorentina sul cambio stemma: "Azienda privata può fare quello che vuole"

31 marzo 2022 19:42

Sconcerti non ha dubbi: "La Fiorentina passerà il turno in Coppa Italia contro la Juventus"

24 marzo 2022 19:36

Sconcerti: "Se Cabral non è in condizione dopo un mese e mezzo qualcuno non sa fare il suo lavoro"

17 marzo 2022 19:37

Sconcerti avverte la Fiorentina: "Se vai in Europa devi fare salto di qualità nelle scelte dei giocatori"

15 marzo 2022 20:27

Sconcerti: "Prendere Berardi con 20 milioni è come voler comprare un Cartier senza voler spendere"

10 marzo 2022 20:18

Sconcerti insiste: "Commisso faccia il suo stadio e paghi le strade per arrivarci. Franchi vive uguale"

10 marzo 2022 19:41

Sconcerti: "Se Commisso vuole farsi lo stadio, se lo faccia, non capisco cosa c'entri il Franchi"

08 marzo 2022 20:33

Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"

07 marzo 2022 16:12

Sconcerti: "Vlahovic in panchina per salvarlo dai fischi. Buon momento per affrontare la Juventus"

01 marzo 2022 22:04

Sconcerti: "Fischi a Vlahovic? Lo applaudirei! Ha fatto fare l'affare migliore della storia della Fiorentina"

28 febbraio 2022 13:37

Sconcerti: "Non ho mai pensato che la Fiorentina potesse lottare per andare in Champions"

28 febbraio 2022 12:46

Sconcerti ribadisce: ''Vlahovic riconoscente verso la Fiorentina, ha portato 80 milioni in cassa''

25 febbraio 2022 17:20

Sconcerti contro la politica di Italiano sui rigori: "Deve batterli chi sa tirarli, non chi se la sente"

24 febbraio 2022 20:12

Sconcerti sincero: "Mi aspettavo vincesse l'Atalanta, impossibile batterla tre volte su tre in stagione"

22 febbraio 2022 20:42

Sconcerti: ''Italiano ha una concezione di calcio europea. Cerca di giocare come il Liverpool''

21 febbraio 2022 18:53

Sconcerti osserva: "La Fiorentina gioca come il Liverpool, la differenza sta nella qualità dei giocatori"

17 febbraio 2022 19:35

Sconcerti parla di Ikonè: "Nessun esterno va realmente bene a Italiano tranne Nico Gonzalez"

15 febbraio 2022 20:28

Sconcerti: ''Non capisco critiche a squadra e società, strada è giusta. Italiano merita fiducia''

11 febbraio 2022 20:08

Sconcerti ribadisce: ''Cessione Vlahovic operazione da applausi, segue la logica del calcio''

09 febbraio 2022 17:32

Sconcerti non ce l'ha con Vlahovic: "Mi sta simpatico, contento che segna perchè ci speravo"

08 febbraio 2022 20:15

Sconcerti: "La Fiorentina avrebbe perso anche con Vlahovic. Delusione tifo? Facile con i soldi degl'altri"

08 febbraio 2022 12:00

Sconcerti bacchetta Italiano: "La Fiorentina mette sempre gli avversari da soli contro il portiere"

07 febbraio 2022 17:44

Sconcerti sentenzia: "Commisso è stato formidabile, sul tavolo da poker ha preso tutto il piatto"

03 febbraio 2022 19:35

Sconcerti applaude la Fiorentina: "Perderà qualche posizione in classifica ma ha preso 80 milioni"

01 febbraio 2022 12:30

Sconcerti attacca: "Non ho mai creduto che Vlahovic non ci fosse a Cagliari perchè positivo al Covid"

26 gennaio 2022 19:20

Sconcerti: "Vlahovic ha fatto diventare la Fiorentina da una squadra di pippe ad una squadra vera"

25 gennaio 2022 20:54

Sconcerti: "Vlahovic non è stato irriconoscente, ti ha portato 70 milioni. Commisso ha perso"

25 gennaio 2022 20:22

Sconcerti getta ombre: "L'assenza di Vlahovic a Cagliari mi fa pensare ad una cessione vicina"

24 gennaio 2022 11:48

Parla Sconcerti: "Se mettiamo Chiellini nella difesa della Fiorentina faremmo un disastro"

20 gennaio 2022 20:10

Sconcerti ricorda: "Quando ero dirigente della Fiorentina davo gadget di Firenze agli arbitri"

17 gennaio 2022 01:51

Sconcerti attacca Commisso: "Complimenti, hai offeso Firenze e tutta l'Italia con una sola frase"

14 gennaio 2022 12:43

Sconcerti: "Non mi sorprende la figuraccia di Torino. Callejon non è più un giocatore su certi aspetti"

12 gennaio 2022 19:54

Kumbulla alla Fiorentina per sostituire Milenkovic? Sconcerti: "È un sopravvalutato, non mi piace"

05 gennaio 2022 10:02

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