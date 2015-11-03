Notizie Sconcerti Fiorentina

"Cecchi Gori chiamò Sconcerti per Vialli, poi arrivò Mancini. Prima della finale lite Mancini-Rui Costa"
20 dicembre 2022 14:38
Pioli: "Mihajlovic un esempio. Sconcerti grande professionista e persona di spessore"
19 dicembre 2022 19:00
La morte di Sconcerti fa litigare Antinelli e Paola Ferrari: "Disgustato" "Stai zitto che è meglio"
18 dicembre 2022 14:12
"Vendemmo Toldo al Barcellona, Cecchi Gori chiamò Sconcerti: «Lasciate stare, prendete Rivaldo»"
18 dicembre 2022 13:03
Ferrara ricorda Sconcerti: "Lo sentivi perchè ti diceva sempre quella cosa a cui non avevi pensato"
18 dicembre 2022 11:58
Sconcerti e il suo grande amore per la Fiorentina, il suo funerale sarà pieno di Gigli viola
17 dicembre 2022 23:47
Messaggio della figlia di Sconcerti: "Te ne sei andato con un colpo di scena, so che faccia stai facendo"
17 dicembre 2022 22:40
Giorgetti: "Sconcerti giornalista inarrivabile, non va giudicato da dirigente nella tempesta Cecchi Gori"
17 dicembre 2022 21:08
Ci lascia un grande giornalista, Mario Sconcerti aveva la Fiorentina nel cuore. Un maestro
17 dicembre 2022 20:50
La Fiorentina ricorda Sconcerti: "Piangiamo una delle figure più importanti del giornalismo"
17 dicembre 2022 20:10
È morto Mario Sconcerti
17 dicembre 2022 19:04
Sconcerti: "Non si può dire che Barone non si dedichi alla causa, è sincero. Ritiro al V. Park non è l'ideale"
25 novembre 2022 20:02
Sconcerti: "Non esiste nessun caso Gonzalez. Ma il giocatore vuole restare alla Fiorentina o no?"
18 novembre 2022 20:45
Sconcerti su Nico: "Contento se acquisterà valore al Mondiale, poi si vedrà: situazione andata per le lunghe"
11 novembre 2022 20:10
Sconcerti: "Fiorentina sfortunata. Braga pessimo avversario, è la squadra rivelazione in Portogallo"
08 novembre 2022 15:47
Sconcerti: "Se Jovic esplode andrà via, a Firenze dobbiamo capire se c'è un grande giocatore, va via"
04 novembre 2022 21:55
Sconcerti impassibile: "Non mi sorprendono le parole di Jovic, non succede mica solo a Firenze"
01 novembre 2022 23:39
Sconcerti su Jovic: "Mi piace quando un giocatore reagisce così alle situazioni: del resto non mi interessa"
28 ottobre 2022 20:02
Cassano contro Sconcerti: "Fuori dal calcio! Giornali e trasmissioni non dovrebbero più invitarlo"
25 ottobre 2022 19:57
Sconcerti furioso a Pressing: “Se chiamate me, io difendo casa mia. Voi l’accusate e io la difendo”
24 ottobre 2022 14:09
Sconcerti: "La mancata conferenza stampa lo considero un autogol della Fiorentina. Deluso dai nuovi acquisti"
21 ottobre 2022 19:59
Sconcerti: "La Fiorentina deve muoversi sul mercato: la classifica rispecchia la qualità della squadra"
19 ottobre 2022 19:20
Cassano demolisce Sconcerti: "Caro Adani, il tuo ex presidente della Fiorentina ogni giorno ne spara"
19 ottobre 2022 11:57
Sconcerti: "A gennaio la Fiorentina dovrà muoversi sul mercato, solo la Sampdoria ha segnato meno"
18 ottobre 2022 23:56
Sconcerti dimentica la storia: "La Fiorentina sta scomparendo, prima ogni tanto si inseriva fra le prime 8"
17 ottobre 2022 12:41
Sconcerti: "Commisso non parla mai dei problemi della squadra, ma solo di quelli con la stampa"
16 ottobre 2022 12:21
Sconcerti sentenzia: "La cosa grave è che la Juventus abbia solo 2 punti in più della Fiorentina"
10 ottobre 2022 11:15
Sconcerti vergognoso, esclama in diretta: "Haaland ha la faccia da sindrome di down, non normalissima"
08 ottobre 2022 20:09
Sconcerti: "Bonaventura preoccupante. La Fiorentina non può permettersi uno più forte di Biraghi"
07 ottobre 2022 19:26
Sconcerti: "Batistuta guarda al proprio interesse, non è un sentimentale. Difficile torni alla Fiorentina"
26 settembre 2022 18:38
Muriel alla Fiorentina a gennaio? Sconcerti lo snobba: "All'Atalanta fa panchina ad uno di 19 anni"
23 settembre 2022 21:27
Sconcerti tuona: "Commisso convoca conferenze stampa senza poter sapere di cosa parlerà. Fiorentina faccia chiarezza"
23 settembre 2022 20:17
Adani attacca Sconcerti: "Ha scritto articolo sotto dettatura di Allegri per scrivere sue giustificazioni"
21 settembre 2022 11:30
Vieri su Sconcerti: "Ancora lo fanno parlare?" Cassano: "Ha detto che Italiano è come Guardiola"
16 settembre 2022 22:59
Sconcerti: "Italiano conosce solo un modulo. Condannati ai passaggini e al gioco in orizzontale"
16 settembre 2022 20:59
Sconcerti avverte: "Abbiamo sopravvalutato Italiano. Jovic sa giocare a calcio, al contrario di Cabral"
09 settembre 2022 20:50
Sconcerti: "La Fiorentina ha vinto solo all'ultimo" poi il consiglio: "Jovic non deve cercare solo il gol"
15 agosto 2022 16:29
Sconcerti promuove la Fiorentina: "Gli acquisti a titolo definitivo significano avere un progetto"
08 luglio 2022 21:30
Sconcerti: "Mandragora più concreto di Torreira. Gollini? Tengo Terracciano. Penso che arriverà Dodò"
01 luglio 2022 09:00
Sconcerti insiste: "Vedrei bene Belotti alla Fiorentina. Fa la differenza, andrebbe preso in fretta"
20 giugno 2022 18:36
Sconcerti è sicuro: "Italiano lascia la Fiorentina se la società viola non gli dà 2 milioni a stagione"
17 giugno 2022 12:46
Sconcerti esalta il Bologna: "Con Sartori il salto di qualità. Nulla da invidiare alla Fiorentina"
31 maggio 2022 21:51
Sconcerti: "Due strade per i procuratori con la Fiorentina: o trattano in maniera chiara o porta chiusa"
30 maggio 2022 17:17
Sconcerti contro la conferenza di Commisso: "Domande sottoposte a censura. Giornalisti si devono rifiutare"
26 maggio 2022 20:15
La teoria di Sconcerti: "Torreira seccato perchè ha perso il posto da titolare per Amrabat"
24 maggio 2022 20:33
Sconcerti avverte Italiano: "Deve studiare alternative al suo gioco, altrimenti niente salto di qualità"
19 maggio 2022 20:28
Sconcerti spiega: "Costruzione dal basso efficace solo con Vlahovic. Era il fulcro del gioco di Italiano"
19 maggio 2022 20:11
Sconcerti fiducioso: "Mi stupirei se la Fiorentina non riuscisse a battere la Juventus"
16 maggio 2022 21:20
Sconcerti attacca: "Allegri ha messo ansia a Vlahovic, la sua normalizzazione è un fallimento completo"
13 maggio 2022 11:55
Sconcerti consiglia: "Portiere? O prendi uno come Maignan o tieni Terracciano. No a Silvestri e Cragno"
12 maggio 2022 20:37
Sconcerti: "Commisso ha creato l'odio verso il Franchi. Vuole un suo stadio? Compri il nuovo Franchi"
12 maggio 2022 20:04
Bordata di Sconcerti a Italiano: "Il suo grande limite è che adatta il gioco a se stesso, non ai giocatori"
09 maggio 2022 11:30
Sconcerti denuncia: "Allegri sta umiliando Vlahovic, sostituirlo con Chiellini è stato uno schiaffo"
02 maggio 2022 20:20
Sconcerti: "Fiorentina non attrezzata per fare più di questo. Stagione è positiva, lo dicono i numeri"
28 aprile 2022 21:54
Sconcerti: "Solo una città come Firenze poteva valutare male la notizia della clausola di Italiano"
28 aprile 2022 19:46
Sconcerti: "La Fiorentina è scoppiata fisicamente ed è l'unica squadra che nei recuperi non ha segnato"
28 aprile 2022 13:25
Sconcerti: "Italiano non ha inventato niente, non è lui il progetto. Non mi interessa granchè se resta"
26 aprile 2022 11:51
Sconcerti: "Sconfitta Fiorentina? Non bisogna meravigliarsi delle sconfitte di squadre di questa fascia"
25 aprile 2022 09:45
Sconcerti avverte: "Se vincesse la Fiorentina, la stagione della Juventus sarebbe al minimo"
20 aprile 2022 17:26
Sconcerti attacca: "Adesso la Fiorentina deve farsi sentire per le mancate punizioni alla Juventus"
14 aprile 2022 21:00
Sconcerti a sorpresa: "Non ho visto una grande Fiorentina, il centrocampo non ha fatto bene"
11 aprile 2022 17:56
Sconcerti provoca: "Guardiola venisse ad allenare la Fiorentina, ci dimostri quanto è bravo"
11 aprile 2022 11:38
Sconcerti sicuro: "La Fiorentina farà una buona partita a Napoli, mi aspetto che tenga più palla"
08 aprile 2022 20:27
Sconcerti: "Mbappè ha detto ad Ikonè di venire a Firenze perchè la Fiorentina ha un progetto serio"
07 aprile 2022 21:34
Sconcerti consiglia: "Se la Fiorentina è alla canna del gas per l'attaccante deve prendere Belotti"
07 aprile 2022 21:19
Sconcerti preoccupato: "Cabral? Non è un problema di condizione, non tira proprio in porta"
05 aprile 2022 22:25
Sconcerti: "Vlahovic gioca meglio nella Juventus rispetto alla Fiorentina, ma è troppo isolato"
04 aprile 2022 00:40
Sconcerti sta con la Fiorentina sul cambio stemma: "Azienda privata può fare quello che vuole"
31 marzo 2022 19:42
Sconcerti non ha dubbi: "La Fiorentina passerà il turno in Coppa Italia contro la Juventus"
24 marzo 2022 19:36
Sconcerti: "Se Cabral non è in condizione dopo un mese e mezzo qualcuno non sa fare il suo lavoro"
17 marzo 2022 19:37
Sconcerti avverte la Fiorentina: "Se vai in Europa devi fare salto di qualità nelle scelte dei giocatori"
15 marzo 2022 20:27
Sconcerti: "Prendere Berardi con 20 milioni è come voler comprare un Cartier senza voler spendere"
10 marzo 2022 20:18
Sconcerti insiste: "Commisso faccia il suo stadio e paghi le strade per arrivarci. Franchi vive uguale"
10 marzo 2022 19:41
Sconcerti: "Se Commisso vuole farsi lo stadio, se lo faccia, non capisco cosa c'entri il Franchi"
08 marzo 2022 20:33
Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"
07 marzo 2022 16:12
Sconcerti: "Vlahovic in panchina per salvarlo dai fischi. Buon momento per affrontare la Juventus"
01 marzo 2022 22:04
Sconcerti: "Fischi a Vlahovic? Lo applaudirei! Ha fatto fare l'affare migliore della storia della Fiorentina"
28 febbraio 2022 13:37
Sconcerti: "Non ho mai pensato che la Fiorentina potesse lottare per andare in Champions"
28 febbraio 2022 12:46
Sconcerti ribadisce: ''Vlahovic riconoscente verso la Fiorentina, ha portato 80 milioni in cassa''
25 febbraio 2022 17:20
Sconcerti contro la politica di Italiano sui rigori: "Deve batterli chi sa tirarli, non chi se la sente"
24 febbraio 2022 20:12
Sconcerti sincero: "Mi aspettavo vincesse l'Atalanta, impossibile batterla tre volte su tre in stagione"
22 febbraio 2022 20:42
Sconcerti: ''Italiano ha una concezione di calcio europea. Cerca di giocare come il Liverpool''
21 febbraio 2022 18:53
Sconcerti osserva: "La Fiorentina gioca come il Liverpool, la differenza sta nella qualità dei giocatori"
17 febbraio 2022 19:35
Sconcerti parla di Ikonè: "Nessun esterno va realmente bene a Italiano tranne Nico Gonzalez"
15 febbraio 2022 20:28
Sconcerti: ''Non capisco critiche a squadra e società, strada è giusta. Italiano merita fiducia''
11 febbraio 2022 20:08
Sconcerti ribadisce: ''Cessione Vlahovic operazione da applausi, segue la logica del calcio''
09 febbraio 2022 17:32
Sconcerti non ce l'ha con Vlahovic: "Mi sta simpatico, contento che segna perchè ci speravo"
08 febbraio 2022 20:15
Sconcerti: "La Fiorentina avrebbe perso anche con Vlahovic. Delusione tifo? Facile con i soldi degl'altri"
08 febbraio 2022 12:00
Sconcerti bacchetta Italiano: "La Fiorentina mette sempre gli avversari da soli contro il portiere"
07 febbraio 2022 17:44
Sconcerti sentenzia: "Commisso è stato formidabile, sul tavolo da poker ha preso tutto il piatto"
03 febbraio 2022 19:35
Sconcerti applaude la Fiorentina: "Perderà qualche posizione in classifica ma ha preso 80 milioni"
01 febbraio 2022 12:30
Sconcerti attacca: "Non ho mai creduto che Vlahovic non ci fosse a Cagliari perchè positivo al Covid"
26 gennaio 2022 19:20
Sconcerti: "Vlahovic ha fatto diventare la Fiorentina da una squadra di pippe ad una squadra vera"
25 gennaio 2022 20:54
Sconcerti: "Vlahovic non è stato irriconoscente, ti ha portato 70 milioni. Commisso ha perso"
25 gennaio 2022 20:22
Sconcerti getta ombre: "L'assenza di Vlahovic a Cagliari mi fa pensare ad una cessione vicina"
24 gennaio 2022 11:48
Parla Sconcerti: "Se mettiamo Chiellini nella difesa della Fiorentina faremmo un disastro"
20 gennaio 2022 20:10
Sconcerti ricorda: "Quando ero dirigente della Fiorentina davo gadget di Firenze agli arbitri"
17 gennaio 2022 01:51
Sconcerti attacca Commisso: "Complimenti, hai offeso Firenze e tutta l'Italia con una sola frase"
14 gennaio 2022 12:43
Sconcerti: "Non mi sorprende la figuraccia di Torino. Callejon non è più un giocatore su certi aspetti"
12 gennaio 2022 19:54
Kumbulla alla Fiorentina per sostituire Milenkovic? Sconcerti: "È un sopravvalutato, non mi piace"
05 gennaio 2022 10:02
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