Sconcerti attacca: “Non ho mai creduto che Vlahovic non ci fosse a Cagliari perchè positivo al Covid”

Ai microfoni di Tmw Radio ha parlato il giornalista ed ex dirigente della Fiorentina Mario Sconcerti: “Vlahovic? Quando ho visto che non era convocato per Cagliari, non ho mai creduto alla positività da Covid. Comunque non conosco una società che avrebbe rifiutato 75 milioni. La Fiorentina è stata brava, perché ha resistito ed è riuscita a vendere il giocatore nell’unico momento in cui poteva farlo. Credo che senza Vlahovic il danno tecnico per la Fiorentina sarà notevole, anche se il calcio è un gioco misterioso”.

