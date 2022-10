Sconcerti sentenzia: “La cosa grave è che la Juventus abbia solo 2 punti in più della Fiorentina”

Il giornalista del Corriere della Sera di fede viola Mario Sconcerti ha parlato, citando la Fiorentina, a Pressing in diretta su Italia Uno, queste le sue parole:

“Quando Allegri venne intervistato da me lo fece per difendere sé stesso, non la squadra. Non voleva rimediare e spiegare le difficoltà che stava incontrando. Non è grave grave essere a 10 punti dalla prima, è grave avere 1 solo punto in più del Sassuolo, due punti in più della Fiorentina. C’è una differenza enorme tra quello che la Juventus deve fare e quello che la Juventus può fare, c’è un errore da tutte le parti. Il fallimento è generale”

GLI OCCHI DELLA FIORENTINA SU DOMINGUEZ DEL BOLOGNA