Notizie Pressing Fiorentina

Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"
16 febbraio 2026 23:20
Lite furiosa in diretta a Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine: "Devi chiedermi scusa subito"
26 febbraio 2024 12:47
Zazzaroni: "Non mi fido delle proprietà americane. Sembrano i padroni delle ferriere, non conoscono il calcio"
08 gennaio 2024 11:23
Lite Zazzaroni-Biasin: "Il Var è stato messo per fermare la Juventus" la risposta: "Gravissimo quello che dici"
18 dicembre 2023 10:59
Zazzaroni: "L'Inter contro la Fiorentina poteva fare cinque gol, non ha mai subito l'avversario"
03 aprile 2023 12:49
Strano discorso di Zazzaroni: "Il palazzo ha paura della Juventus in B, così il sistema perde soldi"
30 gennaio 2023 13:00
Bucchioni sbugiarda Pressing: “Forse non avevano immagini di Milan Fiorentina: Tomori è come una ruspa"
17 novembre 2022 17:10
A Pressing sono tutti d'accordo sul rigore per la Fiorentina, tranne Ordine: "Coscia di Tomori impressionante"
15 novembre 2022 20:54
Sconcerti furioso a Pressing: “Se chiamate me, io difendo casa mia. Voi l’accusate e io la difendo”
24 ottobre 2022 14:09
Sconcerti dimentica la storia: "La Fiorentina sta scomparendo, prima ogni tanto si inseriva fra le prime 8"
17 ottobre 2022 12:41
Sconcerti sentenzia: "La cosa grave è che la Juventus abbia solo 2 punti in più della Fiorentina"
10 ottobre 2022 11:15
Favore arbitrale a favore della Roma, manca un rigore per l'Empoli: "Gomitata, doveva fischiare fallo"
13 settembre 2022 00:59
Biasin ancora incredulo: "Io non ho mai visto il portiere della Fiorentina nel secondo tempo"
05 settembre 2022 11:13
Trevisani non ha dubbi: "Inquietante che non sia stato fischiato rigore per il fallo di Cuadrado su Sottil"
05 settembre 2022 11:09
Ronaldo ha picchiato Chiesa? La rivelazione: "Ha alzato le mani, Chiesa abbia il coraggio di dirlo"
01 settembre 2022 15:19
Sabatini la dice grossa: "Pioli alla Fiorentina ha raggiunto gli stessi risultati di Italiano"
16 maggio 2022 10:50
La rivelazione Ordine: "I procuratori di Vlahovic stanno dicendo in giro che è colpa della Juventus"
09 maggio 2022 11:54
Trevisani lo dice: "Italiano è lo Jurgen Klopp d'Italia. La Fiorentina ha fatto 8 gol in 2 partite al Napoli"
11 aprile 2022 10:56
Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"
07 marzo 2022 16:12
Sconcerti contro Mediaset in diretta: "Da fiorentino non mi trovo con quello che avete detto"
28 febbraio 2022 14:50
Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"
28 febbraio 2022 12:32
Che oltraggio di Sport Mediaset alla Fiorentina, la inserisce tra le piccole del campionato
21 febbraio 2022 12:35
Sconcerti getta ombre: "L'assenza di Vlahovic a Cagliari mi fa pensare ad una cessione vicina"
24 gennaio 2022 11:48
Sconcerti ricorda: "Quando ero dirigente della Fiorentina davo gadget di Firenze agli arbitri"
17 gennaio 2022 01:51
Sport Mediaset annuncia, Italiano è un grande estimatore di Sensi, Fiorentina ci prova a gennaio
10 gennaio 2022 00:44
Trevisani attacca Allegri: "Perchè non vogliamo dire che la Juventus non gioca a pallone?"
07 gennaio 2022 18:11
Sconcerti: "Su Vlahovic deciderà Commisso in uno dei pochi momenti in cui sarà tranquillo"
13 dicembre 2021 11:47
Tacchinardi ironizza: "Vlahovic alla Juventus? Non credo voglia giocare la Conference League"
13 dicembre 2021 11:41
Cesari non ci sta: "Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni"
23 settembre 2021 14:57
Sabatini: "La Juventus farebbe meglio a vendere Cristiano Ronaldo e prendere Vlahovic"
15 marzo 2021 12:15
Cesari: "Dzeko è in caduta prima di scontrarsi con Terracciano. Il Var..."
27 luglio 2020 11:19
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