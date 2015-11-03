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Notizie Pressing Fiorentina

Sentite Trevisani: "Nel calcio si va in campo per fregare l'avversario, se si riesce pure l'arbitro"

16 febbraio 2026 23:20

Lite furiosa in diretta a Pressing tra Graziano Cesari e Franco Ordine: "Devi chiedermi scusa subito"

26 febbraio 2024 12:47

Zazzaroni: "Non mi fido delle proprietà americane. Sembrano i padroni delle ferriere, non conoscono il calcio"

08 gennaio 2024 11:23

Lite Zazzaroni-Biasin: "Il Var è stato messo per fermare la Juventus" la risposta: "Gravissimo quello che dici"

18 dicembre 2023 10:59

Zazzaroni: "L'Inter contro la Fiorentina poteva fare cinque gol, non ha mai subito l'avversario"

03 aprile 2023 12:49

Strano discorso di Zazzaroni: "Il palazzo ha paura della Juventus in B, così il sistema perde soldi"

30 gennaio 2023 13:00

Bucchioni sbugiarda Pressing: “Forse non avevano immagini di Milan Fiorentina: Tomori è come una ruspa"

17 novembre 2022 17:10

A Pressing sono tutti d'accordo sul rigore per la Fiorentina, tranne Ordine: "Coscia di Tomori impressionante"

15 novembre 2022 20:54

Sconcerti furioso a Pressing: “Se chiamate me, io difendo casa mia. Voi l’accusate e io la difendo”

24 ottobre 2022 14:09

Sconcerti dimentica la storia: "La Fiorentina sta scomparendo, prima ogni tanto si inseriva fra le prime 8"

17 ottobre 2022 12:41

Sconcerti sentenzia: "La cosa grave è che la Juventus abbia solo 2 punti in più della Fiorentina"

10 ottobre 2022 11:15

Favore arbitrale a favore della Roma, manca un rigore per l'Empoli: "Gomitata, doveva fischiare fallo"

13 settembre 2022 00:59

Biasin ancora incredulo: "Io non ho mai visto il portiere della Fiorentina nel secondo tempo"

05 settembre 2022 11:13

Trevisani non ha dubbi: "Inquietante che non sia stato fischiato rigore per il fallo di Cuadrado su Sottil"

05 settembre 2022 11:09

Ronaldo ha picchiato Chiesa? La rivelazione: "Ha alzato le mani, Chiesa abbia il coraggio di dirlo"

01 settembre 2022 15:19

Sabatini la dice grossa: "Pioli alla Fiorentina ha raggiunto gli stessi risultati di Italiano"

16 maggio 2022 10:50

La rivelazione Ordine: "I procuratori di Vlahovic stanno dicendo in giro che è colpa della Juventus"

09 maggio 2022 11:54

Trevisani lo dice: "Italiano è lo Jurgen Klopp d'Italia. La Fiorentina ha fatto 8 gol in 2 partite al Napoli"

11 aprile 2022 10:56

Sconcerti scontro con Massimo Mauro: "Vidal e Vecino non giocherebbero nella Fiorentina"

07 marzo 2022 16:12

Sconcerti contro Mediaset in diretta: "Da fiorentino non mi trovo con quello che avete detto"

28 febbraio 2022 14:50

Trevisani non si spiega: "Vlahovic ha dovuto sopportare Iachini che lo alternava a Cutrone e Kouamè"

28 febbraio 2022 12:32

Che oltraggio di Sport Mediaset alla Fiorentina, la inserisce tra le piccole del campionato

21 febbraio 2022 12:35

Sconcerti getta ombre: "L'assenza di Vlahovic a Cagliari mi fa pensare ad una cessione vicina"

24 gennaio 2022 11:48

Sconcerti ricorda: "Quando ero dirigente della Fiorentina davo gadget di Firenze agli arbitri"

17 gennaio 2022 01:51

Sport Mediaset annuncia, Italiano è un grande estimatore di Sensi, Fiorentina ci prova a gennaio

10 gennaio 2022 00:44

Trevisani attacca Allegri: "Perchè non vogliamo dire che la Juventus non gioca a pallone?"

07 gennaio 2022 18:11

Sconcerti: "Su Vlahovic deciderà Commisso in uno dei pochi momenti in cui sarà tranquillo"

13 dicembre 2021 11:47

Tacchinardi ironizza: "Vlahovic alla Juventus? Non credo voglia giocare la Conference League"

13 dicembre 2021 11:41

Cesari non ci sta: "Fabbri provoca Gonzalez dopo aver sbagliato a non ammonire Bastoni"

23 settembre 2021 14:57

Sabatini: "La Juventus farebbe meglio a vendere Cristiano Ronaldo e prendere Vlahovic"

15 marzo 2021 12:15

Cesari: "Dzeko è in caduta prima di scontrarsi con Terracciano. Il Var..."

27 luglio 2020 11:19

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