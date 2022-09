Trevisani non ha dubbi: “Inquietante che non sia stato fischiato rigore per il fallo di Cuadrado su Sottil”

Nel corso della trasmissione Pressing hanno analizzato il mancato rigore concesso alla Fiorentina sul fallo di Cuadrado su Sottil, ne ha parlato l’ex arbitro e moviolista Graziano Cesari:

“Doveri indica con la mano destra che si è trattato di una spallata ma in questo caso il concetto di spalla è un concetto che secondo me è un’altra cosa, quella non è una spalla, quella è una schiena, Sottil si deforma completamente, questo è più rigore”

Gli fa eco anche il telecronista Riccardo Trevisani, le sue parole sull’episodio:

“La cosa più inquietante è che ci sono stati diversi episodi in questa giornata tutti uguali, e sono tutti falli, Cuadrado su Sottil è fallo, ormai gli arbitri dato che il contatto è liberalizzato ormai non fischiano più, tanto se è gravissimo vengono richiamati dal Var ma non è cosi, bisogna arbitrare sul campo. Il rigore di Cuadrado su Sottil è abbastanza visibile, non è cosi difficile, si vedeva, non serviva il Var che dovesse chiamare l’arbitro”

