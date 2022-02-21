Che oltraggio di Sport Mediaset alla Fiorentina, la inserisce tra le piccole del campionato
La Fiorentina è in piena zona Europa con vista Champions ma a Pressing in onda la domenica sera mettono la squadra viola tra le piccole...
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2022 12:35
Nel corso della trasmissione in onda la domenica sera su Italia Uno "Pressing" hanno parlato della lotta scudetto tra Inter e Milan paragonando il rendimento delle due milanesi contro le piccole del campionato, tra queste c'è finita anche la Fiorentina, nonostante la classifica collochi la squadra viola in piena zona europea con vista Champions. Questa la schermata incriminata
LA TELEFONATA TRA ITALIANO E COMMISSO
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