Italiano rivela: "Commisso mi ha chiesto di fare il doppio dei punti fatto lo scorso anno"

Italiano ha parlato anche a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atalanta rivelando la telefonata con Rocco Commisso

Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport da parte di Vincenzo Italiano in seguito alla vittoria per 1-0 contro l'Atalanta, il tecnico viola ha risposto così a una domanda sul possibile rinnovo di contratto: "Faccio una battuta che mi ha fatto Commisso all'inizio: se riusciamo a raddoppiare i punti dello scorso anno vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo a +17, ancora non ci siamo (la Fiorentina ha concluso lo scorso campionato a 40 punti n.d.r.). Sarà molto difficile ma ci proveremo. Il presidente la fa facile ma non lo è. Adesso abbiamo queste partite che se le affrontiamo tutte con lo spirito delle ultime tre, possiamo competere con quelle che ci stanno davanti. Speriamo di non continuare con alti e bassi che abbiamo mostrato fino a qui". Lo riporta TMW

HATEBOER IN FUORIGIOCO PARTECIPA ALL'AZIONE DEL GOL

https://www.labaroviola.com/giusto-annullare-il-gol-dellatalanta-hateboer-partecipa-allazione-inutili-le-proteste-di-gasperini/166283/