Giusto annullare il gol dell'Atalanta, Hateboer partecipa all'azione. Inutili le proteste di Gasperini

L'Atalanta protesta moltissimo per il gol annullato, ma in realtà la squadra arbitrale ha ragione perchè Hateboer corre verso il pallone

L'Atalanta ha protestato tantissimo per il gol annullato a Ruslan Malinovskyi nel secondo tempo sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina. Le proteste sono costate anche il rosso al tecnico dell'Atalanta Gasperini. Contestazioni all'arbitro però insensate perchè Hateboer, in posizione di fuorigioco, partecipa in maniera attiva all'azione correndo verso il pallone e dunque a termine da regolamento il gol era da annullare. Giusta la scelta della squadra arbitrale guidata da Doveri.

I TIFOSI VIOLA SFOTTONO DI NUOVO IL GASP

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