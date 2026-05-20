Labaro Viola

Lorenzo Bigiotti

Lorenzo Bigiotti

Delusione per i tifosi, Fiorentina-Juve non sarà visibile in chiaro. DAZN trasmetterà Atalanta-Inter

12 marzo 2025 12:23

Problemi terzini: Parisi sta bene, Biraghi da rivalutare. Pierozzi è indietro e Quarta non vuole fare il terzino

27 ottobre 2023 12:04

Marianella si arrabbia con commentatore tecnico: "La partita ha molto da dire, la Fiorentina è uno spettacolo"

26 ottobre 2023 22:06

Kayode rientra in panchina in lacrime per un brutto infortunio ma lascia il Franchi sulle sue gambe

26 ottobre 2023 21:55

Amrabat ancora disastroso con lo United, dopo un primo tempo imbarazzante viene sostituito

25 ottobre 2023 12:20

Rifinitura per la Fiorentina, torna Ikonè, ancora assente Biraghi, manca pure Bonaventura. Mina a parte

25 ottobre 2023 11:19

Capolavoro Fiorentina, Kayode rinnova e passa da 30mila a 250mila euro l'anno, contratto fino al 2028

17 ottobre 2023 13:23

La Fiorentina smentisce e annuncia che giocherà la Supercoppa, club infuriato per la notizia

10 ottobre 2023 10:43

Christensen ha un sospetto stiramento, si rivedrà dopo la sosta. Nzola presente a Napoli

06 ottobre 2023 11:12

Tifosi del Ferencvaros incappucciati in giro per Firenze, allerta alle stelle per la partita di stasera

05 ottobre 2023 12:14

Rifinitura pre Conference per la Fiorentina, Ikonè assente per problemi personali, c'è Biraghi

04 ottobre 2023 11:05

Biraghi ha subito un trauma contusivo alla caviglia sinistra, valutazioni nelle prossime ore

28 settembre 2023 21:05

Ennesimo errore strategico della Fiorentina, perchè non ha rinnovato Amrabat dopo addio Torreira?

17 dicembre 2022 12:28

Alla scoperta di Sabiri, numero 10 dai piedi d'oro che sembra a un passo dalla Fiorentina

17 novembre 2022 12:49

DAZN senza vergogna, non si scusa e non rimborsa i tifosi per i disservizi di Fiorentina-Salernitana

10 novembre 2022 11:44

Commisso pronto a vendere la Fiorentina agli arabi? La società smentisce, la squadra non è in vendita

22 giugno 2022 12:31

Un tifoso della Fiorentina urla a Berrettini nella finale a Londra "Forza viola" in mondovisione

19 giugno 2022 15:55

I tifosi infuriati per Torreira assaltano i social della Fiorentina, chiesto l'allontanamento di Joe Barone

15 giugno 2022 13:28

La Fiorentina incontrerà nelle prossime ore gli agenti di Dodò, si tratta sulla base di 12 milioni più bonus

08 giugno 2022 12:33

I tifosi della Fiorentina non ci stanno l'hashtag #RiscattateTorreira entra in tendenze su Twitter

23 maggio 2022 12:40

Franchi verso il sold out con la Juve dopo due anni. Problemi di viabilità con un concerto al Mandela

17 maggio 2022 12:21

Vlahovic non accetta la sconfitta in Coppa Italia, il serbo si strappa infuriato la medaglia dal collo

12 maggio 2022 11:51

La traduzione di Ikonè mal riportata, mai detto "Fiorentina club intermedio". Intervista travisata

06 aprile 2022 12:27

Alla scoperta di Tommaso Martinelli, portierone della Fiorentina e promessa della nazionale U16

02 aprile 2022 11:05

Alla scoperta di Edoardo Sturli, talento del vivaio della Fiorentina e terzino destro della nazionale U15

27 marzo 2022 21:48

Giusto annullare il gol dell'Atalanta, Hateboer partecipa all'azione. Inutili le proteste di Gasperini

20 febbraio 2022 15:23

Castrovilli lascia Minieri e passa a Lucci. Pronto all'addio? No, l'agente è in ottimi rapporti con Pradè

16 febbraio 2022 12:41

Ecco Paulina, la bellissima modella e moglie di Piatek e a cui per San Valentino ha dedicato il gol

15 febbraio 2022 12:24

La Fiorentina è la squadra più migliorata, Italiano ha già i punti di Iachini e Prandelli a metà febbraio

15 febbraio 2022 12:07

Mariani grazia Sczczesny in Atalanta-Juve, per lo stesso fallo Dragowski fu espulso contro la Roma

13 febbraio 2022 21:47

Fiorentina aveva accordo con Berardi, ma il Sassuolo non voleva darlo a gennaio. Sarà viola in estate?

13 febbraio 2022 12:21

Flachi torna a giocare, contro di lui grande ingiustizia. Chi ha venduto le partite ha giocato, lui no

12 febbraio 2022 14:28

Fiorentina squadra più espulsa. Colpa della difesa alta? No, giocatori devono cambiare comportamento

12 febbraio 2022 13:59

Sottil è in continua crescita e inizia a rendere con continuità. Se fosse lui l'acquisto sull'esterno?

12 febbraio 2022 13:22

Salvata l'Atalanta per i "terrone" a Terracciano. Fiorentina definita razzista per colpa di un tifoso

11 febbraio 2022 14:35

Kokorin non rescinde e costerà caro alla Fiorentina. Un disastro targato Mancini jr. e Joe Barone

09 febbraio 2022 13:32

I tifosi dei Gunners invadono di messaggi il profilo Instagram di Vlahovic: "Vieni all'Arsenal"

13 gennaio 2022 23:22

Il ginocchio di Chiesa fa crack? Se la Juve non va in Champions può rispedirlo alla Fiorentina

09 gennaio 2022 23:17

Via Gattuso e migliori. La curiosa statistica, chi divorzia con Ringhio fa più punti l'anno successivo

07 dicembre 2021 11:14

Italiano si sfoga durante la partita: "Potevamo fare 70 gol e se si perde poi danno la colpa a me"

30 novembre 2021 21:09

Il PIF potrebbe fare della Fiorentina il club più ricco al mondo, ma è anche sospettato di omicidio

18 novembre 2021 13:31

Il presidente del CONI Malagò e Commisso si sono sentiti telefonicamente. Grande affetto e stima

14 ottobre 2021 13:34

Problemi voucher e sito ticketone in difficoltà, trovare biglietti per Fiorentina-Inter un incubo

21 settembre 2021 14:34

Inter-Real perfetto su Amazon è la conferma che il problema non è la rete ma la qualità di DAZN

17 settembre 2021 13:47

Anticipi e positicipi, ecco gli orari di tutti i match viola. Fiorentina su DAZN 3 match di fila

26 aprile 2021 19:42

(FOTO) La Juventus accolta da tanti tifosi a Firenze. Nessun tifoso della Fiorentina a fischiare

25 aprile 2021 14:09

Brovarone: "La Superlega mi fa vomitare, ma non si farà se UEFA e FIFA accontenteranno i club"

20 aprile 2021 13:55

Alla scoperta di Goretti, il direttore sportivo storico del Perugia accostato alla Fiorentina

14 aprile 2021 22:03

Dalla rivalutazione di Amrabat, all'alchimia col DS: 5 motivi per cui Juric sarebbe l'ideale per la Fiorentina

14 aprile 2021 20:43

Dalla Francia, l'Arsenal vuole Lafont. La Fiorentina potrebbe incassare una cifra cospicua

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(FOTO) E intanto fuori dal Franchi appare una scritta contro Sky: "Game Over"

28 marzo 2021 12:50

Siamo sicuri che la squadra era con Prandelli? Solo Vlahovic lo saluta, quando fu allontanato Iachini...

25 marzo 2021 14:16

Fiorentina-Padova non sarà visibile, in TV preferite altre partite e niente streaming. A meno che...

26 ottobre 2020 16:12

Milenkovic chiede tanti soldi e vuole una nuova sfida. Rinnovo lontano. C'è il Milan?

29 giugno 2020 13:58

Barone e la mancata smentita su Thiago Silva. Il brasiliano diventerà davvero viola?

22 giugno 2020 22:49

Nardella si esalta per il GP di Firenze di F1 a Scarperia, ma allora perchè Campi non è Firenze?

22 giugno 2020 00:29

Rimossi gli striscioni dei tifosi della Fiorentina per Commisso a Firenze. Il motivo...

31 maggio 2020 20:40

Dalla Turchia, Amrabat potrebbe andare al Galatasaray in prestito. Ma in realtà...

19 maggio 2020 13:58

Dilettanti e calcio giovanile, ripartenza difficile a settembre, ecco quando potrebbero riniziare

19 maggio 2020 13:35

Fiorentina, altro guarito. Adesso sono tre i positivi al Coronavirus

14 maggio 2020 20:52

Vlahovic, fatta per il rinnovo: contratto fino al 2025, stipendio da più di un milione. I dettagli

21 aprile 2020 14:43

(FOTO) Lirola perde su FIFA, e il suo sfogo contro l'avversario diventa virale

19 aprile 2020 20:52

La Fiorentina progetta un centrocampo da sogno, si puntano Bonaventura e Nainggolan. Paquetà...

16 aprile 2020 14:51

Malinovskyi conferma: "Sono stato vicino alla Fiorentina". Adesso però costa 30 milioni

13 aprile 2020 14:57

Pasqual, per l'ex capitano viola una nuova avventura nello staff tecnico della Floria 2000

26 febbraio 2020 19:40

Udinese-Fiorentina a forte rischio rinvio per il coronavirus. Ipotesi di gara a porte chiuse

23 febbraio 2020 14:59

(VIDEO) Amadues è vestito con la maglia della Juve, Masini scuote la testa e gli dà di pazzo

06 febbraio 2020 22:22

(FOTO) Ceccherini litiga con uno juventino: "Se state sul ca*** a tutti, c'è un motivo e non è perchè vincete"

02 febbraio 2020 17:25

Castrovilli in viaggio verso Roma. Altri controlli dopo il problema avuto nella sfida contro il Genoa

31 gennaio 2020 14:20

Situazione Castrovilli, sta bene ma è ancora in ospedale. Salterà sicuramente l'Inter. La Juve...

26 gennaio 2020 15:56

Allenamento di fronte a 3.000 persone per la viola. Grande entusiasmo per il mister e la squadra

20 gennaio 2020 19:21

Esclusiva, rinnovo di Sottil in alto mare. La Fiorentina valuta la sua cessione a titolo definitivo

17 gennaio 2020 15:44

La mossa che lascia perplessi i tifosi, Iachini ci sarà anche la prossima stagione (salvo penale)

22 dicembre 2019 17:17

Incredibile ma vero, vicino il rinnovo di Chiesa. Si discute sulla clausola. Centrocampo, ecco i nomi per gennaio

06 dicembre 2019 00:42

Chiesa, sui social torna il suo amore. Risulta di nuovo un Fiorentina player's e posta foto in maglia viola

28 ottobre 2019 12:21

Ribery, stangata in arrivo, rischia almeno quattro giornate. E quel precedente di Borja...

28 ottobre 2019 11:56

Per Sky Batistuta è un flop. L'ira dei tifosi viola si scatena sui social (FOTO)

17 ottobre 2019 13:51

(FOTO) Alcune immagini del Mercedes Benz Stadium, modello per la nuova casa viola

15 ottobre 2019 12:16

Nuovo stadio alla Mercafir o a Campi Bisenzio? Ecco tutti i pro e i contro delle due aree

14 ottobre 2019 13:45

La più grande problematica di un eventuale nuovo stadio a Campi Bisenzio

12 ottobre 2019 14:18

Fiorentina, con la difesa a tre rendimento da Champions! E' quarta nelle ultime cinque giornate

07 ottobre 2019 14:49

Fiorentina che dribblomani, se continuasse così batterebbe 25 rigori in una stagione!

30 settembre 2019 12:32

Meteo, rischio pioggia allo stadio Franchi. I dettagli sulle condizioni climatiche

25 settembre 2019 12:43

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02 settembre 2019 14:44

(SCHEDA E VIDEO) Ecco chi è Pedro, il dopo Simeone, vicino alla viola

29 agosto 2019 14:15

(VIDEO) Ecco chi è Pedro, attaccante che la Fiorentina vuole e per il quale ha offerto 18 milioni

08 agosto 2019 21:15

(VIDEO) Le migliori giocate di Miazga, regista difensivo vicino alla Fiorentina di Montella

18 luglio 2019 14:04

(SCHEDA E VIDEO) Ecco chi è Larsen, che potrebbe diventare il terzino viola per 15 milioni

03 luglio 2019 00:46

Rebus porta, arriverà Viviano. La Fiorentina punterà su Dragowski ma solo a una condizione, i dettagli

28 giugno 2019 00:55

(VIDEO) Il famoso trio comico gli autogol fa una divertente parodia di Commisso

21 giugno 2019 18:22

Ibrahimovic, Icardi, Higuain, Cutrone, suggestioni o verità? Ecco chi di questi potrebbe arrivare

15 giugno 2019 13:30

Commisso ha deciso: resta Montella, il nome per il DS. Il ritiro a Moena ci sarà. La durata...

10 giugno 2019 15:30

(VIDEO) Lite radiofonica tra Brovarone e Guetta sulla regolarità della partita Fiorentina-Genoa

31 maggio 2019 15:49

Brovarone: "Pioli maggiore colpevole. Prenderei subito Schone e come DS Pradè o Sabatini"

06 maggio 2019 22:13

Il Torino primavera perde e molti tifosi granata attaccano e offendono la Fiorentina (FOTO)

13 aprile 2019 13:20

LIVE FIORENTINA-TORINO FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA

12 aprile 2019 19:49

Montella: "Sono tornato per aprire un nuovo ciclo. Voglio fare divertire"

10 aprile 2019 19:53

Montella è stato scelto da Diego Della Valle e non da Corvino. Il DG potrebbe quindi andarsene

09 aprile 2019 20:46

Situazione Pioli, non è a rischio esonero, terminerà la stagione sulla panchina viola

07 aprile 2019 16:38

LIVE: Fiorentina-Torino 2-0 2t

05 aprile 2019 20:00

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