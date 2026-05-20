Lorenzo Bigiotti

Delusione per i tifosi, Fiorentina-Juve non sarà visibile in chiaro. DAZN trasmetterà Atalanta-Inter
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Problemi terzini: Parisi sta bene, Biraghi da rivalutare. Pierozzi è indietro e Quarta non vuole fare il terzino
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Kayode rientra in panchina in lacrime per un brutto infortunio ma lascia il Franchi sulle sue gambe
26 ottobre 2023 21:55
Amrabat ancora disastroso con lo United, dopo un primo tempo imbarazzante viene sostituito
25 ottobre 2023 12:20
Rifinitura per la Fiorentina, torna Ikonè, ancora assente Biraghi, manca pure Bonaventura. Mina a parte
25 ottobre 2023 11:19
Capolavoro Fiorentina, Kayode rinnova e passa da 30mila a 250mila euro l'anno, contratto fino al 2028
17 ottobre 2023 13:23
La Fiorentina smentisce e annuncia che giocherà la Supercoppa, club infuriato per la notizia
10 ottobre 2023 10:43
Christensen ha un sospetto stiramento, si rivedrà dopo la sosta. Nzola presente a Napoli
06 ottobre 2023 11:12
Tifosi del Ferencvaros incappucciati in giro per Firenze, allerta alle stelle per la partita di stasera
05 ottobre 2023 12:14
Rifinitura pre Conference per la Fiorentina, Ikonè assente per problemi personali, c'è Biraghi
04 ottobre 2023 11:05
Biraghi ha subito un trauma contusivo alla caviglia sinistra, valutazioni nelle prossime ore
28 settembre 2023 21:05
Ennesimo errore strategico della Fiorentina, perchè non ha rinnovato Amrabat dopo addio Torreira?
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Alla scoperta di Sabiri, numero 10 dai piedi d'oro che sembra a un passo dalla Fiorentina
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DAZN senza vergogna, non si scusa e non rimborsa i tifosi per i disservizi di Fiorentina-Salernitana
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Commisso pronto a vendere la Fiorentina agli arabi? La società smentisce, la squadra non è in vendita
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Un tifoso della Fiorentina urla a Berrettini nella finale a Londra "Forza viola" in mondovisione
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I tifosi infuriati per Torreira assaltano i social della Fiorentina, chiesto l'allontanamento di Joe Barone
15 giugno 2022 13:28
La Fiorentina incontrerà nelle prossime ore gli agenti di Dodò, si tratta sulla base di 12 milioni più bonus
08 giugno 2022 12:33
I tifosi della Fiorentina non ci stanno l'hashtag #RiscattateTorreira entra in tendenze su Twitter
23 maggio 2022 12:40
Franchi verso il sold out con la Juve dopo due anni. Problemi di viabilità con un concerto al Mandela
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Vlahovic non accetta la sconfitta in Coppa Italia, il serbo si strappa infuriato la medaglia dal collo
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La traduzione di Ikonè mal riportata, mai detto "Fiorentina club intermedio". Intervista travisata
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Alla scoperta di Edoardo Sturli, talento del vivaio della Fiorentina e terzino destro della nazionale U15
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Ecco Paulina, la bellissima modella e moglie di Piatek e a cui per San Valentino ha dedicato il gol
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