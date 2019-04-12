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LIVE FIORENTINA-TORINO FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA

Risultato parziale: 1-1E' FINITA VIOLA CAMPIONI!!!3 di recupero45' 1-2 GOLLLL  Maganjic in contropiede segna la Fiorentina!!!!42' Fuori Vlahovic e Montiel dentro Pierozzi e Longo36' Tiro fuori misura...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
12 aprile 2019 19:49
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Coppa Italia Primavera
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Risultato parziale: 1-1

E' FINITA VIOLA CAMPIONI!!!

3 di recupero

45' 1-2 GOLLLL  Maganjic in contropiede segna la Fiorentina!!!!

42' Fuori Vlahovic e Montiel dentro Pierozzi e Longo

36' Tiro fuori misura di Gilli

35' Dentro Longo fuori

34' Massima pressione granata, Fiorentina in apnea

32' Punizione di Moreo sul muro viola

28' Occasione per Kone murato dentro l'area di rigore

27' Entra Meli ed esce Hanuljak mentre nel Toro dentro Murati e fuori Ferigra

23' Un po' spento emotivamente il Toro dopo il rigore sbagliato

19' Fuori Belkheir nel Torino, dentro Moreo.

17' SBAGLIAAA terza palo per il Toro, col Rauti che prende il palo

16' Rigore per il Torino, Rauti affondato da Gillekens in maniera molto ingenua

12' Continua a premere il Torino

9' GOL DEL TORINO, PAREGGIO DI RAUDI CHE PROVA A RIAPRIRE IL MATCH

7' Ghidotti para con i pugni un tiro di Kone

5' Di nuovo traversa del Toro con Onisa che ha colpito a botta sicura

3' Koffi non sta bene e lascia il posto a Maganjic

2' Grande palo in girata di Onisa su corner

20.05 si riparte

Finisce il primo tempo 0-1, coppa ad un passo

45+2 Montiel sulla barriera

45+1 Fallo su Beloko, punizione da zona interessante

45' Tre minuti di recupero

41' Cambio Torino fuori Sportelli dentro Marcos

40' Rissa al Filadelfia, comportamento del Torino davvero deprecabile

39' GOLLLLLL CUCCHIAIO DI VLAHOVIC DAL DISCHETTOOO

37' RIGORE PER LA FIORENTINA STESO VLAHOVIC IN AREA, FALLO DI SINGO

29' Ammonito anche Ferigra che ha speso un fallo tattico su Koffi

27' Break di Beloko e grande recupero della difesa granata

26' Occasione Toro, parata di Ghidotti sulla zampata di Raudi

25' Tiro da fuori di Koffi, facile parata per Gemello

21' Ghidotti resta in porta

14' Si riscalda Chiorra, Ghidotti non è ancora al meglio

13' Ammonito Raudi per un brutto fallo su Beloko

12' Bella azione di Petrungaro che però viene fermato dalla difesa viola

8' Il portiere viola prosegue con un vistoso turbante

6' Infortunio per Ghidotti che ha subito una botta da Raudi

5' Ammonito Gillekens per un fallo di gioco

4' Grande azione di Vlahovic con la difesa del Torino che salva sul suo cross

19.00 Si parte

Le Formazioni:

TORINO (3-4-3): Gemello; Sportelli, Ferigra, Singo; Gilli, De Angelis, Onisa, Kone; Belkheir, Petrungaro, Rauti. A disp.: Trombini, Fasolino, Ambrogio, Marcos Lopez, Michelotti, Isacco, Murati, Moreo, Ghazoini, Garetto, Kone Odjoubie, Del Bianco. All.: Federico Coppitelli

FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti; Ponsi, Antzoulas, Gillekens, Simonti; Lakti, Beloko, Hanuljak; Montiel, Vlahovic, Koffi. A disp.: Chiorra, Ferrarini, Meli, Dutu, Gorgos, Nannelli, Kukovec, Longo, Fiorini, Pierozzi N., Pierozzi E., Maganjic. All.: Emiliano Bigica

18.50 Un saluto dal vostro Lorenzo Bigiotti, e benvenuti alla cronaca di Torino-Fiorentina Primavera. Si riparte dal 2-0 viola

 

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