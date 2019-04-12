LIVE FIORENTINA-TORINO FINALE COPPA ITALIA PRIMAVERA
Risultato parziale: 1-1E' FINITA VIOLA CAMPIONI!!!3 di recupero45' 1-2 GOLLLL Maganjic in contropiede segna la Fiorentina!!!!42' Fuori Vlahovic e Montiel dentro Pierozzi e Longo36' Tiro fuori misura...
Risultato parziale: 1-1
E' FINITA VIOLA CAMPIONI!!!
3 di recupero
45' 1-2 GOLLLL Maganjic in contropiede segna la Fiorentina!!!!
42' Fuori Vlahovic e Montiel dentro Pierozzi e Longo
36' Tiro fuori misura di Gilli
35' Dentro Longo fuori
34' Massima pressione granata, Fiorentina in apnea
32' Punizione di Moreo sul muro viola
28' Occasione per Kone murato dentro l'area di rigore
27' Entra Meli ed esce Hanuljak mentre nel Toro dentro Murati e fuori Ferigra
23' Un po' spento emotivamente il Toro dopo il rigore sbagliato
19' Fuori Belkheir nel Torino, dentro Moreo.
17' SBAGLIAAA terza palo per il Toro, col Rauti che prende il palo
16' Rigore per il Torino, Rauti affondato da Gillekens in maniera molto ingenua
12' Continua a premere il Torino
9' GOL DEL TORINO, PAREGGIO DI RAUDI CHE PROVA A RIAPRIRE IL MATCH
7' Ghidotti para con i pugni un tiro di Kone
5' Di nuovo traversa del Toro con Onisa che ha colpito a botta sicura
3' Koffi non sta bene e lascia il posto a Maganjic
2' Grande palo in girata di Onisa su corner
20.05 si riparte
Finisce il primo tempo 0-1, coppa ad un passo
45+2 Montiel sulla barriera
45+1 Fallo su Beloko, punizione da zona interessante
45' Tre minuti di recupero
41' Cambio Torino fuori Sportelli dentro Marcos
40' Rissa al Filadelfia, comportamento del Torino davvero deprecabile
39' GOLLLLLL CUCCHIAIO DI VLAHOVIC DAL DISCHETTOOO
37' RIGORE PER LA FIORENTINA STESO VLAHOVIC IN AREA, FALLO DI SINGO
29' Ammonito anche Ferigra che ha speso un fallo tattico su Koffi
27' Break di Beloko e grande recupero della difesa granata
26' Occasione Toro, parata di Ghidotti sulla zampata di Raudi
25' Tiro da fuori di Koffi, facile parata per Gemello
21' Ghidotti resta in porta
14' Si riscalda Chiorra, Ghidotti non è ancora al meglio
13' Ammonito Raudi per un brutto fallo su Beloko
12' Bella azione di Petrungaro che però viene fermato dalla difesa viola
8' Il portiere viola prosegue con un vistoso turbante
6' Infortunio per Ghidotti che ha subito una botta da Raudi
5' Ammonito Gillekens per un fallo di gioco
4' Grande azione di Vlahovic con la difesa del Torino che salva sul suo cross
19.00 Si parte
Le Formazioni:
TORINO (3-4-3): Gemello; Sportelli, Ferigra, Singo; Gilli, De Angelis, Onisa, Kone; Belkheir, Petrungaro, Rauti. A disp.: Trombini, Fasolino, Ambrogio, Marcos Lopez, Michelotti, Isacco, Murati, Moreo, Ghazoini, Garetto, Kone Odjoubie, Del Bianco. All.: Federico Coppitelli
FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti; Ponsi, Antzoulas, Gillekens, Simonti; Lakti, Beloko, Hanuljak; Montiel, Vlahovic, Koffi. A disp.: Chiorra, Ferrarini, Meli, Dutu, Gorgos, Nannelli, Kukovec, Longo, Fiorini, Pierozzi N., Pierozzi E., Maganjic. All.: Emiliano Bigica
18.50 Un saluto dal vostro Lorenzo Bigiotti, e benvenuti alla cronaca di Torino-Fiorentina Primavera. Si riparte dal 2-0 viola