Labaro Viola

Notizie Torino Fiorentina

Adams spinge il Pisa sempre più giù: colpo esterno del Torino che sale a 36 punti e si salva

05 aprile 2026 20:00

Il Milan vince 3-2 sul Torino, che resta fermo a 33 punti a +5 dalla Fiorentina con una partita in meno

21 marzo 2026 20:17

D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?

13 marzo 2026 23:40

Effetto D'aversa sul Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina. I granata salgono a 33 punti

13 marzo 2026 22:47

Napoli-Torino 2-1, Conte conquista i tre punti: granata ancora a +6 sulla Fiorentina che resta in scia

06 marzo 2026 22:47

Caos Torino: monte di letame davanti al centro sportivo e striscione dei tifosi: "Merde come Cairo"

24 febbraio 2026 12:16

Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi

23 febbraio 2026 22:04

Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti

23 febbraio 2026 21:00

Il Torino affonda e Barone è in bilico. Non si è presentato alle interviste. Dimissioni o esonero in vista?

22 febbraio 2026 15:21

Il Genoa umilia il Torino e lo inguaia nella lotta salvezza: é 3-0. Il racconto della gara e la classifica

22 febbraio 2026 14:28

Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"

18 febbraio 2026 23:27

Italiano vince a Torino e fa un grande favore alla Fiorentina. Grande partita di Sohm. La classifica

15 febbraio 2026 20:34

Nicoletti controcorrente: "Se la Fiorentina prende due gol per disattenzioni difensive, cosa c'entra Vanoli"?

12 febbraio 2026 15:29

Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”

09 febbraio 2026 15:05

Gol, premio e amarezza. Solomon migliore in campo: "Frustrato e deluso, dispiace per i tifosi"

08 febbraio 2026 00:15

Gudmundsson ko, la Fiorentina trema: distorsione della caviglia e nuovi esami in arrivo

07 febbraio 2026 23:54

Sempre lo stesso copione per la Fiorentina: pareggio amaro e “fuori le palle” dalla curva

07 febbraio 2026 23:15

Kean illude la Viola, Maripan gela il Franchi al 94', finisce 2-2. La Fiorentina resta in zona retrocessione

07 febbraio 2026 22:47

PAGELLE FIORENTINA: DODÓ DORME, SOLOMON GIOIELLO. KEAN SI FA PERDONARE DOPO L'ERRORE

07 febbraio 2026 22:43

Paratici: "Dovremo soffrire fino all'ultima giornata per raggiungere la salvezza della Fiorentina"

07 febbraio 2026 20:31

Gudmundsson: "Amo avere libertà in campo e muovermi in base alla partita. Felici del ritorno di Kean"

07 febbraio 2026 20:27

Amoruso: "Oggi i tre punti sono troppo importanti col Torino devi essere cinico e cattivo"

07 febbraio 2026 20:17

Bucchioni: "Non mi preoccupa l'assenza di Gosens, importante il ritorno di Kean anche se non segna"

07 febbraio 2026 19:51

FORMAZIONE FIORENTINA: PARISI TERZINO SINISTRO, GOSENS FUORI. KEAN TITOLARE

07 febbraio 2026 19:40

Nazione svela: “Fiorentina-Torino verso il sold out. La pioggia non spaventa i tifosi”

07 febbraio 2026 09:42

Fiorentina-Torino, Vanoli ritrova il passato granata, Baroni contro la sua Firenze

06 febbraio 2026 23:15

Camolese: "Fiorentina-Torino sfida delicatissima. Vanoli è l'uomo giusto per la missione salvezza"

06 febbraio 2026 15:35

Baroni: “Dovremo essere al livello della veemenza e determinazione della Fiorentina”

06 febbraio 2026 15:27

Corriere dello Sport: "Né Gosens né Parisi sono al meglio. Vanolì decidera oggi"

06 febbraio 2026 09:47

Nazione: “Contro il Torino tornerà Mandragora. Kean titolare. Rugani sarà in panchina”

06 febbraio 2026 09:04

Il Torino lotta ma non riesce a rimontare l'Inter ed esce dalla Coppa Italia, Che Adams ko in dubbio per Firenze

04 febbraio 2026 23:00

Assenze pesanti per il Torino contro la Fiorentina: squalificati il capitano Vlasic e il nuovo acquisto Prati

04 febbraio 2026 17:05

Baroni: "Spero di recuperare qualcuno per la Fiorentina: sappiamo che sarà una partita molto importante"

01 febbraio 2026 17:17

Il Torino va a +9 sulla Fiorentina, solo il Lecce rimane vicino ai gigliati a 18 punti

01 febbraio 2026 15:14

Il Torino perde Vlasic per Firenze: il croato è stato ammonito oggi ed era diffidato

01 febbraio 2026 14:17

Biraghi al Torino non gioca mai, può lasciare dopo un anno: lo cerca in prestito il Verona

31 gennaio 2026 12:28

Ranieri via? Nazione: “No, troppo pochi i 5 milioni offerti dal Torino. Mai scaldato l’ipotesi di uno scambio”

30 gennaio 2026 09:28

Corriere dello Sport: "No della Fiorentina a Biraghi per Ranieri. Chiesti 8-10 milioni per la cessione"

29 gennaio 2026 09:25

Corriere Fiorentino svela: “No della Fiorentina a Sazonov come contropartita per Ranieri”

29 gennaio 2026 09:06

Nazione: “Ranieri via? Il Torino dovrebbe migliorare l’offerta da 5 milioni”

29 gennaio 2026 09:00

Pedullà: “La Fiorentina fino ad ora ha respinto il pressing del Torino per Ranieri, rifiutati gli scambi”

28 gennaio 2026 13:53

L’agente di Ranieri a caccia di un club. Corriere dello Sport: “Il Torino ha offerto alla Fiorentina Sazonov”

28 gennaio 2026 09:44

Corriere Fiorentino: “Il Torino per Ranieri ha offerto alla Fiorentina Asllani e Biraghi”

28 gennaio 2026 09:28

Nazione: “Il Torino è pronto ad offrire alla Fiorentina 5 milioni più bonus per Ranieri”

28 gennaio 2026 09:00

Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"

27 gennaio 2026 00:10

TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"

26 gennaio 2026 12:06

TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"

25 gennaio 2026 14:27

"In Italia calcio malato, Ciao Rocco", striscione di saluto dei tifosi del Torino per Commisso

18 gennaio 2026 18:37

TMW: "Biraghi ai titoli di coda con il Torino. Il Verona vuole l'ex capitano viola"

15 gennaio 2026 20:00

Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia

13 gennaio 2026 23:06

Fiorentina a caccia di esterni. Corriere dello Sport: "Torna d'attualità Ngonge"

13 gennaio 2026 09:16

Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare

10 gennaio 2026 23:21

Ricordate Arthur Cabral? Potrebbe tornare in Italia, il Torino di Baroni lo cerca come punta

10 gennaio 2026 17:30

Di Marzio rivela: "La Fiorentina alla ricerca di esterni valuta anche Ngonge del Torino"

05 gennaio 2026 23:11

Moretto: "Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei"

31 dicembre 2025 22:04

Bucciantini: "La Fiorentina prende sempre gol, così si retrocede. Prenda esempio dal Toro"

30 dicembre 2025 23:25

Da capitano della Fiorentina a esubero del Torino: Biraghi, sempre più vicino l’addio ai granata

19 dicembre 2025 23:20

Nazione: "Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini"

19 dicembre 2025 09:54

Furia Nicola contro il Torino: "Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo"

13 dicembre 2025 18:29

Il Lecce batte il Torino e dà una bruttissima notizia alla Fiorentina: ora la salvezza è a 5 punti

30 novembre 2025 14:41

Il Como di Fabregas sotterra il Toro a domicilio, supera la Juve ed è a -3 dalla zona Champions

24 novembre 2025 22:31

Tuttosport: "Vanoli ha firmato con la Fiorentina un contratto da 1 milione fino a giugno con opzione"

09 novembre 2025 10:00

Il Torino ferma la Juventus: 0-0. Vlahovic ha fatto fatica anche a stoppare la palla, mugugni allo Stadium

08 novembre 2025 20:14

Vanoli verrà ufficializzato alle 15, poi dirigerà il primo allenamento. Adesso pranzo con la squadra

07 novembre 2025 13:27

TMW: "Vanoli oggi formalizzerà la risoluzione con il Torino. Domani la firma con la Fiorentina"

06 novembre 2025 12:16

L'accordo tra Vanoli e la Fiorentina è per un contratto fino a fine stagione con opzione sulla prossima

05 novembre 2025 21:46

Cronache di Spogliatoio: “Posizione di Pioli alla Fiorentina non più salda. Il primo nome valutato è Vanoli”

30 ottobre 2025 09:53

Il Genoa perde anche a Torino e non supera la Fiorentina all'ultimo posto in classifica

26 ottobre 2025 14:31

Giovanni Simeone decisivo: il gol dell'ex del Cholito regala 3 punti al Torino contro il Napoli

18 ottobre 2025 19:57

De Rossi torna in panchina? Per i bookmakers si profila un duello tra Torino e Fiorentina

10 ottobre 2025 23:03

Baroni sbotta con i giornalisti in conferenza dopo Lazio-Torino: “Voi non mi conoscete, non avete rispetto”

05 ottobre 2025 01:09

Palladino al Torino? No. Tuttosport: "Cairo chiama, lui non risponde. Vuole una squadra che giochi le Coppe"

02 ottobre 2025 11:43

Pedullà: "De Rossi ha tanta voglia di tornare e una strada porta al Torino, ma non è l'unica"

01 ottobre 2025 12:21

Baroni già a rischio esonero a Torino: il preferito della società per sostituirlo è Palladino

30 settembre 2025 11:32

Anche il Parma trova la prima vittoria in Serie A battendo il Torino 2-1. Scavalcata la Fiorentina

29 settembre 2025 21:35

Angori: "La Fiorentina ha solo un punto più di noi, vogliamo dare una gioia enorme ai pisani"

26 settembre 2025 13:52

Gasperini trova la scusa: "Sconfitta col Torino? Le energie vengono meno con queste temperature..."

14 settembre 2025 15:39

La Roma crolla all'Olimpico: Simeone segna il gol vittoria per il blitz granata

14 settembre 2025 14:42

Ranieri: "Sono grato per questo premio, non vediamo l'ora di ripartire sabato contro il Napoli"

09 settembre 2025 19:14

Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"

01 settembre 2025 12:54

Pioli: "Giocheremo certamente con la difesa a 3 e con 2 esterni larghi. Il Torino solo lanci lunghi"

31 agosto 2025 21:17

(VIDEO) Biraghi a fine partita sotto il settore ospiti per salutare i tifosi della Fiorentina, cori per lui

31 agosto 2025 20:43

Torino-Fiorentina da poche emozioni, ancora un pareggio per i viola! De Gea protagonista con due parate super

31 agosto 2025 20:22

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA FA MIRACOLI, MALE SOHM, KEAN TOGLIE IL GOL A GOSENS

31 agosto 2025 20:21

Kean: "Contento di restare a Firenze. Mai pensato di andare via, questa è la mia casa"

31 agosto 2025 18:18

Ferrari: "Comuzzo è qua con noi, secondo me resta, poi tutto può sempre cambiare"

31 agosto 2025 18:03

Bucchioni: "Pioli formazione coraggiosa ma con criterio. Il Toro dietro ha grossi problemi"

31 agosto 2025 17:50

FORMAZIONE FIORENTINA: TRIDENTE CON PICCOLI, KEAN E GUDMUNDSSON. FAGIOLI DALLA PANCHINA

31 agosto 2025 17:27

Probabile formazione Fiorentina: Confermata la coppia Kean-Gudmundsson, panchina per Piccoli

31 agosto 2025 14:02

Baroni in casa non ha mai sconfitto Pioli, 17 vittorie del tecnico viola contro il Torino su 33 sfide

31 agosto 2025 13:47

La Fiorentina non perde a Torino dal 2022. Su 83 incontri però sono solo 15 le vittorie viola

31 agosto 2025 12:52

Pioli: "Domani giocherà chi sta meglio a livello fisico, farò delle scelte per avere una squadra pronta"

30 agosto 2025 17:05

Pioli: "Ci sono 4-5 squadre di un livello superiore al nostro. L'obiettivo è un posto in Europa"

30 agosto 2025 16:11

Da Torino: "Difesa imbarazzante, si parla di comprare un vice Biraghi ma nemmeno il titolare si vede in campo"

29 agosto 2025 18:12

Ad arbitrare Torino-Fiorentina in programma Domenica alle 18:30 sarà Abisso, al Var Mazzoleni

27 agosto 2025 12:42

Nazione: “Il Torino ha fatto un’offerta per Fortini a titolo definitivo. A 10 milioni la Fiorentina lo cede?”

26 agosto 2025 08:04

Esordio choc per il Toro di Baroni, l'Inter vince 5-0. Domenica per i granata c'è la Fiorentina

25 agosto 2025 22:53

Pedullà: "La Fiorentina sta cercando la destinazione migliore per mandare a giocare Fortini"

25 agosto 2025 11:47

Corriere dello Sport: “Fortini spinge per il Torino, ma ci sono anche Genoa e Cagliari. Prestito secco o contro riscatto”

24 agosto 2025 09:19

Tuttosport: "Torino ma non solo su Fortini ma la Fiorentina lo cede solo in prestito secco"

22 agosto 2025 13:39

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