Notizie Torino Fiorentina

Adams spinge il Pisa sempre più giù: colpo esterno del Torino che sale a 36 punti e si salva
05 aprile 2026 20:00
Il Milan vince 3-2 sul Torino, che resta fermo a 33 punti a +5 dalla Fiorentina con una partita in meno
21 marzo 2026 20:17
D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?
13 marzo 2026 23:40
Effetto D'aversa sul Torino, 4-1 al Parma e salvezza più vicina. I granata salgono a 33 punti
13 marzo 2026 22:47
Napoli-Torino 2-1, Conte conquista i tre punti: granata ancora a +6 sulla Fiorentina che resta in scia
06 marzo 2026 22:47
Caos Torino: monte di letame davanti al centro sportivo e striscione dei tifosi: "Merde come Cairo"
24 febbraio 2026 12:16
Volata salvezza: sei squadre in cinque punti, calendario e scontri diretti decisivi
23 febbraio 2026 22:04
Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti
23 febbraio 2026 21:00
Il Torino affonda e Barone è in bilico. Non si è presentato alle interviste. Dimissioni o esonero in vista?
22 febbraio 2026 15:21
Il Genoa umilia il Torino e lo inguaia nella lotta salvezza: é 3-0. Il racconto della gara e la classifica
22 febbraio 2026 14:28
Cassano esalta Bernardeschi: "Ho rivisto quello della Fiorentina di Sousa, a destra nessuno come lui"
18 febbraio 2026 23:27
Italiano vince a Torino e fa un grande favore alla Fiorentina. Grande partita di Sohm. La classifica
15 febbraio 2026 20:34
Nicoletti controcorrente: "Se la Fiorentina prende due gol per disattenzioni difensive, cosa c'entra Vanoli"?
12 febbraio 2026 15:29
Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”
09 febbraio 2026 15:05
Gol, premio e amarezza. Solomon migliore in campo: "Frustrato e deluso, dispiace per i tifosi"
08 febbraio 2026 00:15
Gudmundsson ko, la Fiorentina trema: distorsione della caviglia e nuovi esami in arrivo
07 febbraio 2026 23:54
Sempre lo stesso copione per la Fiorentina: pareggio amaro e “fuori le palle” dalla curva
07 febbraio 2026 23:15
Kean illude la Viola, Maripan gela il Franchi al 94', finisce 2-2. La Fiorentina resta in zona retrocessione
07 febbraio 2026 22:47
PAGELLE FIORENTINA: DODÓ DORME, SOLOMON GIOIELLO. KEAN SI FA PERDONARE DOPO L'ERRORE
07 febbraio 2026 22:43
Paratici: "Dovremo soffrire fino all'ultima giornata per raggiungere la salvezza della Fiorentina"
07 febbraio 2026 20:31
Gudmundsson: "Amo avere libertà in campo e muovermi in base alla partita. Felici del ritorno di Kean"
07 febbraio 2026 20:27
Amoruso: "Oggi i tre punti sono troppo importanti col Torino devi essere cinico e cattivo"
07 febbraio 2026 20:17
Bucchioni: "Non mi preoccupa l'assenza di Gosens, importante il ritorno di Kean anche se non segna"
07 febbraio 2026 19:51
FORMAZIONE FIORENTINA: PARISI TERZINO SINISTRO, GOSENS FUORI. KEAN TITOLARE
07 febbraio 2026 19:40
Nazione svela: “Fiorentina-Torino verso il sold out. La pioggia non spaventa i tifosi”
07 febbraio 2026 09:42
Fiorentina-Torino, Vanoli ritrova il passato granata, Baroni contro la sua Firenze
06 febbraio 2026 23:15
Camolese: "Fiorentina-Torino sfida delicatissima. Vanoli è l'uomo giusto per la missione salvezza"
06 febbraio 2026 15:35
Baroni: “Dovremo essere al livello della veemenza e determinazione della Fiorentina”
06 febbraio 2026 15:27
Corriere dello Sport: "Né Gosens né Parisi sono al meglio. Vanolì decidera oggi"
06 febbraio 2026 09:47
Nazione: “Contro il Torino tornerà Mandragora. Kean titolare. Rugani sarà in panchina”
06 febbraio 2026 09:04
Il Torino lotta ma non riesce a rimontare l'Inter ed esce dalla Coppa Italia, Che Adams ko in dubbio per Firenze
04 febbraio 2026 23:00
Assenze pesanti per il Torino contro la Fiorentina: squalificati il capitano Vlasic e il nuovo acquisto Prati
04 febbraio 2026 17:05
Baroni: "Spero di recuperare qualcuno per la Fiorentina: sappiamo che sarà una partita molto importante"
01 febbraio 2026 17:17
Il Torino va a +9 sulla Fiorentina, solo il Lecce rimane vicino ai gigliati a 18 punti
01 febbraio 2026 15:14
Il Torino perde Vlasic per Firenze: il croato è stato ammonito oggi ed era diffidato
01 febbraio 2026 14:17
Biraghi al Torino non gioca mai, può lasciare dopo un anno: lo cerca in prestito il Verona
31 gennaio 2026 12:28
Ranieri via? Nazione: “No, troppo pochi i 5 milioni offerti dal Torino. Mai scaldato l’ipotesi di uno scambio”
30 gennaio 2026 09:28
Corriere dello Sport: "No della Fiorentina a Biraghi per Ranieri. Chiesti 8-10 milioni per la cessione"
29 gennaio 2026 09:25
Corriere Fiorentino svela: “No della Fiorentina a Sazonov come contropartita per Ranieri”
29 gennaio 2026 09:06
Nazione: “Ranieri via? Il Torino dovrebbe migliorare l’offerta da 5 milioni”
29 gennaio 2026 09:00
Pedullà: “La Fiorentina fino ad ora ha respinto il pressing del Torino per Ranieri, rifiutati gli scambi”
28 gennaio 2026 13:53
L’agente di Ranieri a caccia di un club. Corriere dello Sport: “Il Torino ha offerto alla Fiorentina Sazonov”
28 gennaio 2026 09:44
Corriere Fiorentino: “Il Torino per Ranieri ha offerto alla Fiorentina Asllani e Biraghi”
28 gennaio 2026 09:28
Nazione: “Il Torino è pronto ad offrire alla Fiorentina 5 milioni più bonus per Ranieri”
28 gennaio 2026 09:00
Pedullà: "Il Torino vuole Ranieri, i granata propongono scambio con Biraghi e Asllani"
27 gennaio 2026 00:10
TMW: "La Fiorentina chiede 10 milioni a titolo definitivo per Ranieri, su di lui anche Parma e Cagliari"
26 gennaio 2026 12:06
TuttoSport titola: "Il Torino spinge per Ranieri, la Lazio è dietro per il difensore viola"
25 gennaio 2026 14:27
"In Italia calcio malato, Ciao Rocco", striscione di saluto dei tifosi del Torino per Commisso
18 gennaio 2026 18:37
TMW: "Biraghi ai titoli di coda con il Torino. Il Verona vuole l'ex capitano viola"
15 gennaio 2026 20:00
Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia
13 gennaio 2026 23:06
Fiorentina a caccia di esterni. Corriere dello Sport: "Torna d'attualità Ngonge"
13 gennaio 2026 09:16
Palladino non si ferma più: batte anche il Torino e centra la nona vittoria in 12 gare
10 gennaio 2026 23:21
Ricordate Arthur Cabral? Potrebbe tornare in Italia, il Torino di Baroni lo cerca come punta
10 gennaio 2026 17:30
Di Marzio rivela: "La Fiorentina alla ricerca di esterni valuta anche Ngonge del Torino"
05 gennaio 2026 23:11
Moretto: "Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei"
31 dicembre 2025 22:04
Bucciantini: "La Fiorentina prende sempre gol, così si retrocede. Prenda esempio dal Toro"
30 dicembre 2025 23:25
Da capitano della Fiorentina a esubero del Torino: Biraghi, sempre più vicino l’addio ai granata
19 dicembre 2025 23:20
Nazione: "Nuovo ds per la Fiorentina? Spunta il nome di Vagnati oltre a Giuntoli e a Sabatini"
19 dicembre 2025 09:54
Furia Nicola contro il Torino: "Simeone allunga il braccio, tocca di mano e aumenta il volume del corpo"
13 dicembre 2025 18:29
Il Lecce batte il Torino e dà una bruttissima notizia alla Fiorentina: ora la salvezza è a 5 punti
30 novembre 2025 14:41
Il Como di Fabregas sotterra il Toro a domicilio, supera la Juve ed è a -3 dalla zona Champions
24 novembre 2025 22:31
Tuttosport: "Vanoli ha firmato con la Fiorentina un contratto da 1 milione fino a giugno con opzione"
09 novembre 2025 10:00
Il Torino ferma la Juventus: 0-0. Vlahovic ha fatto fatica anche a stoppare la palla, mugugni allo Stadium
08 novembre 2025 20:14
Vanoli verrà ufficializzato alle 15, poi dirigerà il primo allenamento. Adesso pranzo con la squadra
07 novembre 2025 13:27
TMW: "Vanoli oggi formalizzerà la risoluzione con il Torino. Domani la firma con la Fiorentina"
06 novembre 2025 12:16
L'accordo tra Vanoli e la Fiorentina è per un contratto fino a fine stagione con opzione sulla prossima
05 novembre 2025 21:46
Cronache di Spogliatoio: “Posizione di Pioli alla Fiorentina non più salda. Il primo nome valutato è Vanoli”
30 ottobre 2025 09:53
Il Genoa perde anche a Torino e non supera la Fiorentina all'ultimo posto in classifica
26 ottobre 2025 14:31
Giovanni Simeone decisivo: il gol dell'ex del Cholito regala 3 punti al Torino contro il Napoli
18 ottobre 2025 19:57
De Rossi torna in panchina? Per i bookmakers si profila un duello tra Torino e Fiorentina
10 ottobre 2025 23:03
Baroni sbotta con i giornalisti in conferenza dopo Lazio-Torino: “Voi non mi conoscete, non avete rispetto”
05 ottobre 2025 01:09
Palladino al Torino? No. Tuttosport: "Cairo chiama, lui non risponde. Vuole una squadra che giochi le Coppe"
02 ottobre 2025 11:43
Pedullà: "De Rossi ha tanta voglia di tornare e una strada porta al Torino, ma non è l'unica"
01 ottobre 2025 12:21
Baroni già a rischio esonero a Torino: il preferito della società per sostituirlo è Palladino
30 settembre 2025 11:32
Anche il Parma trova la prima vittoria in Serie A battendo il Torino 2-1. Scavalcata la Fiorentina
29 settembre 2025 21:35
Angori: "La Fiorentina ha solo un punto più di noi, vogliamo dare una gioia enorme ai pisani"
26 settembre 2025 13:52
Gasperini trova la scusa: "Sconfitta col Torino? Le energie vengono meno con queste temperature..."
14 settembre 2025 15:39
La Roma crolla all'Olimpico: Simeone segna il gol vittoria per il blitz granata
14 settembre 2025 14:42
Ranieri: "Sono grato per questo premio, non vediamo l'ora di ripartire sabato contro il Napoli"
09 settembre 2025 19:14
Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"
01 settembre 2025 12:54
Pioli: "Giocheremo certamente con la difesa a 3 e con 2 esterni larghi. Il Torino solo lanci lunghi"
31 agosto 2025 21:17
(VIDEO) Biraghi a fine partita sotto il settore ospiti per salutare i tifosi della Fiorentina, cori per lui
31 agosto 2025 20:43
Torino-Fiorentina da poche emozioni, ancora un pareggio per i viola! De Gea protagonista con due parate super
31 agosto 2025 20:22
PAGELLE FIORENTINA: DE GEA FA MIRACOLI, MALE SOHM, KEAN TOGLIE IL GOL A GOSENS
31 agosto 2025 20:21
Kean: "Contento di restare a Firenze. Mai pensato di andare via, questa è la mia casa"
31 agosto 2025 18:18
Ferrari: "Comuzzo è qua con noi, secondo me resta, poi tutto può sempre cambiare"
31 agosto 2025 18:03
Bucchioni: "Pioli formazione coraggiosa ma con criterio. Il Toro dietro ha grossi problemi"
31 agosto 2025 17:50
FORMAZIONE FIORENTINA: TRIDENTE CON PICCOLI, KEAN E GUDMUNDSSON. FAGIOLI DALLA PANCHINA
31 agosto 2025 17:27
Probabile formazione Fiorentina: Confermata la coppia Kean-Gudmundsson, panchina per Piccoli
31 agosto 2025 14:02
Baroni in casa non ha mai sconfitto Pioli, 17 vittorie del tecnico viola contro il Torino su 33 sfide
31 agosto 2025 13:47
La Fiorentina non perde a Torino dal 2022. Su 83 incontri però sono solo 15 le vittorie viola
31 agosto 2025 12:52
Pioli: "Domani giocherà chi sta meglio a livello fisico, farò delle scelte per avere una squadra pronta"
30 agosto 2025 17:05
Pioli: "Ci sono 4-5 squadre di un livello superiore al nostro. L'obiettivo è un posto in Europa"
30 agosto 2025 16:11
Da Torino: "Difesa imbarazzante, si parla di comprare un vice Biraghi ma nemmeno il titolare si vede in campo"
29 agosto 2025 18:12
Ad arbitrare Torino-Fiorentina in programma Domenica alle 18:30 sarà Abisso, al Var Mazzoleni
27 agosto 2025 12:42
Nazione: “Il Torino ha fatto un’offerta per Fortini a titolo definitivo. A 10 milioni la Fiorentina lo cede?”
26 agosto 2025 08:04
Esordio choc per il Toro di Baroni, l'Inter vince 5-0. Domenica per i granata c'è la Fiorentina
25 agosto 2025 22:53
Pedullà: "La Fiorentina sta cercando la destinazione migliore per mandare a giocare Fortini"
25 agosto 2025 11:47
Corriere dello Sport: “Fortini spinge per il Torino, ma ci sono anche Genoa e Cagliari. Prestito secco o contro riscatto”
24 agosto 2025 09:19
Tuttosport: "Torino ma non solo su Fortini ma la Fiorentina lo cede solo in prestito secco"
22 agosto 2025 13:39
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