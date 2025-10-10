De Rossi torna in panchina? Per i bookmakers si profila un duello tra Torino e Fiorentina

Per i bookmakers Torino o Fiorentina sono tra le mete più plausibili per un ritorno in panchina di Daniele De Rossi

Daniele De Rossi è pronto a tornare in Serie A. Dopo la rescissione con la Roma, ultima squadra allenata fino al 18 settembre 2024, data del suo esonero, il 42enne ex fuoriclasse dei giallorossi è in cerca di una nuova squadra. Sulla lavagna dei bookmaker, sono tante le possibili compagini pronte ad assicurarsi le sue prestazioni entro Natale, con il Torino in pole: vale infatti 1,75 su Goldbet e Better l'ingaggio di De Rossi da parte del club di Urbano Cairo, complice un inizio di stagione difficile con Marco Baroni alla guida dei granata.

Alle spalle dei piemontesi, a 2, c'è la Fiorentina di Stefano Pioli, altra squadra che fin qui ha deluso le aspettative. Come riportato da Calciomercato.com al terzo gradino del podio, a 4, troviamo il neopromosso Pisa di Alberto Gilardino, ancora senza vittorie in Serie A, mentre vale 5 il passaggio dell'ex centrocampista della Nazionale al Parma, altra squadra che punta alla salvezza ed attualmente allenata da Carlos Cuesta. Più lontane Genoa e Verona, offerte rispettivamente a 10 e a 20, mentre si sale a 50 per un suo clamoroso ritorno sulla panchina della Roma.