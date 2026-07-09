Dal Brasile: "Marcos Leonardo nel mirino della Fiorentina, duello col Porto per il centravanti"

Secondo i media brasiliani, gli agenti dell'attaccante sono già in Arabia Saudita per trattare l'addio all'Al Hilal: i viola seguirebbero da vicino l'evolversi della situazione

La Fiorentina starebbe guardando ancora al Brasile, questa volta per rinforzare il reparto offensivo. Secondo infatti quanto riportato da alcuni media brasiliani, il club viola sarebbe tra le società interessate a Marcos Leonardo, attaccante dell'Al Hilal, il cui entourage è già in Arabia Saudita per negoziare l'uscita dal club.

Sul centravanti classe 2003 non ci sarebbe soltanto la Fiorentina. Anche il Porto avrebbe manifestato un forte interesse e nelle prossime ore potrebbe prendere forma un vero e proprio duello di mercato per assicurarsi uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano non ancora sbocciati definitivamente.

Marcos Leonardo si è messo in luce in Brasile con la maglia del Santos, dove ha confermato tutto il suo potenziale a suon di gol nonostante le difficoltà vissute dal club paulista. Attaccante moderno, rapido e molto mobile, abbina un ottimo senso del gol alla capacità di dialogare con i compagni e di attaccare la profondità. Pur non essendo un centravanti di grande stazza fisica, è letale negli ultimi sedici metri grazie ai movimenti senza palla e a una notevole freddezza sotto porta.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire quale sarà il futuro di Marcos Leonardo, con il suo entourage impegnato a trovare la soluzione migliore per riportare il giovane bomber in un campionato di primo piano.