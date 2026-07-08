Adani svela: "Il mio regalo di benvenuto alla Fiorentina fu indimenticabile: trovai una ragazza nuda in camera"

Lele Adani racconta un curioso episodio sul suo arrivo alla Fiorentina

Nel corso del podcast GIMME FIVE di Jody Cecchetto, l'ex difensore Viola Lele Adani ha rivelato un curioso aneddoto sul suo arrivo a Firenze.

"Arrivo alla Fiorentina dopo un viaggio in una calda estate del 1999. Arrivo a questo hotel che si chaiamava Grifone. Un mio nuovo compagno mi ha accolto nella hall, e mi ha invitato ad andare nella mia camera perché c'era una sorpresa di benvenuto".

"La sorpresa di benvenuto era una ragazza. Lei era sul letto, svestita. Io volevo conversare con lei, ma mi ha invitato a rilassarmi perché il benvenuto si dà in un certo modo. È stato un benvenuto perfetto, di una professionalità estrema".