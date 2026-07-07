Il Corriere Fiorentino riporta: "Comuzzo verso l'addio, può essere ceduto a titolo definitivo"

Il centrale viola può salutare la Fiorentina non solo in prestito

I recenti innesti nel reparto arretrato della Fiorentina, inaugurati dall'arrivo di Vieri e consolidati dall'ingaggio di Dragusin, stanno modificando in modo profondo gli equilibri della retroguardia viola. Questa improvvisa abbondanza di alternative costringe la dirigenza a riflessioni importanti sul futuro dei centrali in rosa. Secondo l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, la posizione di Comuzzo è cambiata radicalmente: se inizialmente si valutava un trasferimento a titolo temporaneo, adesso il club potrebbe aprire anche a un addio a titolo definitivo. Le novità in entrata rischiano però di ridisegnare l'intero pacchetto difensivo, tanto che persino la permanenza di Pongracic non è più così blindata. Al momento, tra i difensori a disposizione, l'ex capitano Ranieri appare come l'unico sicuro del posto. In ogni caso, l'ultima parola spetterà a Fabio Grosso: saranno le indicazioni e le valutazioni del nuovo allenatore a guidare le mosse della società, visto che, con lo sbarco di Dragusin a Firenze, le valigie in difesa sono ormai pronte per più di un interprete.