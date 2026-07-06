(FOTO) Ecco le nuove maglie della Fiorentina 2026/2027: Viola la prima e bianca quella da trasferta

Svelate le nuove maglie della Fiorentina

È iniziata l’era Joma in casa Fiorentina. Questa mattina presso l’Hotel St.Regis sono state svelate le maglie per la prossima stagione della Fiorentina. La prima è ovviamente viola con le rifinitura bianche e una grafica che unisce il 1926 e il 2026 a simboleggiare che questa è la stagione del centenario. Svelata anche la maglia da trasferta che come da tradizione è bianca con alcune rifiniture viola. Ecco le foto dell’esposizione: