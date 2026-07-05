Ceccarini: "Penso che la Fiorentina venderà uno tra Fagioli e Kean. Su Kean al momento nessuna offerta"

Le ultime del direttore di TMW in collegamento telefonico con Radio Firenze Viola

Ospite del palinsesto di Radio Firenze Viola, Niccolò Ceccarini ha lanciato le ultime notizie sul mercato della Fiorentina:

Su Koleosho:

"Penso che la Fiorentina prenderà sia Koleosho sia Thorsvedt. L'obiettivo è portare almeno uno, due giocatori prima del ritiro. Non so con quale tempistica riusciranno a chiudere, se non è domani è dopodomani ma si va verso quella direzione. C'è molta prudenza su Koleosho, non si vogliono sbilanciare ma l'idea è di portare in fondo questa operazione. Thorsvedt vuole a tutti i costi giocare nella Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo, si tratta di trovare una contropartita tecnica che possa abbassare la valutazione da 15 milioni di euro."

Su Volpato:

"Volpato credo sia stato il primo nome che ho fatto sul calciomercato della Fiorentina. Me lo hanno abbastanza smontato, il fatto che lui abbia fatto queste dichiarazioni vuol dire che qualcosa c'è stato. Costa tanti soldi, non è un titolare del Sassuolo di Grosso.

Per me se ne prendono dal Sassuolo ne prendono uno e sarà Thorsvedt. Stasera sarà protagonista di Brasile-Norvegia e magari può arrivare anche un'accelerata sulla trattativa con la Fiorentina"

Sugli esterni:

"Mi aspetto degli investimenti e sono sorpreso dalla partenza sprint della Fiorentina sul mercato. Nel bilancio 2026 la Fiorentina ha già preso Brescianini e Fabbian, ora ha preso Viery per 17 milioni e si va a 44. Con Koleosho siamo già oltre 50, bisogna stare attenti più avanti quando il mercato decolla a Ruggeri. Loro hanno preso Grimaldo ma non so quanto spazio ci sia a Madrid per Ruggeri. Dodò si era promesso alla Roma poi dev'essere successo qualcosa. Il Napoli lo tiene in considerazione ma non è un'operazione da ora, il Napoli adesso deve alleggerire la rosa. Mi aspetto che possa partire un big della Fiorentina e se parlo di big intendo di valore, uno è Kean e l'altro è Fagioli. Il resto non portano cifre clamorose. Su Kean al momento non si è presentato nessuno, ora non c'è un'offerta per la clausola. Fagioli è un giocatore che se dovesse arrivare un'offerta importante dalla Premier League può partire e io credo che una cessione di un big la faranno".

Sulle uscite:

"Avendo 30 giocatori in esubero, non puoi venderli tutti. Piccoli che è stato pagato 25 mln+2 di bonus se esce, esce in prestito con diritto di riscatto. In alcuni casi se ti vuoi liberare di un giocatore gli devi dare il cartellino gratis, su alcuni giocatori.

Al Sassuolo N'zola non è mai dispiaciuto ma non l'hanno riscattato. Non so se la Fiorentina lo può inserire ma che valore può avere?"

Su Oulai:

"Loro non ci raccontano che sia una pista calda, costa tanti milioni di euro. Si continua a parlare di centrocampisti ed è il reparto in cui la Fiorentina ha tutti i tipi di giocatori. Non so perché si continua a cercare centrocampisti o sono convinti di venderne un paio. Loro non vogliono dare via Ndour, Kean difficilmente andrà via, Pongracic e Ranieri dovrebbero essere confermati, forse Gud."