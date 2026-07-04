La Fiorentina non ha nessun interesse e non c'è nessuna trattativa per Oulai. Smentita dal club

Il giovane centrocampista ivoriano era stato accostato ai viola nelle ultime ore, ma dal club arriva una netta smentita: non esiste alcuna trattativa né un interesse concreto.

Nelle ultime ore il nome di Christ Inao Oulai è stato accostato alla Fiorentina, alimentando alcune indiscrezioni di mercato. Il centrocampista ivoriano classe 2006, reduce da una stagione in costante crescita con il Trabzonspor dopo l'esplosione al Bastia, è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama africano. Centrocampista moderno, dinamico e capace di ricoprire più ruoli in mediana, ha già conquistato anche la nazionale maggiore della Costa d'Avorio.

Tuttavia, il club ha smentito le voci circolate nelle ultime ore. Non esiste alcuna trattativa per Oulai e non c'è neppure un interesse concreto nei confronti del calciatore.

Una precisazione che, almeno allo stato attuale, chiude dunque ogni ipotesi di un possibile approdo del talento ivoriano in maglia viola. Il suo nome, nonostante le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, non rientra tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina.