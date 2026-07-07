Gudmundsson accoglie Dragusin alla Fiorentina: sui social spunta il messaggio “Welcome brother”
Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina e Gudmundsson gli dà il benvenuto sui social
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 13:11
Albert Gudmundsson ha già dato il primo benvenuto a Dragusin, prossimo rinforzo della Fiorentina. L’attaccante islandese ha pubblicato sui social un messaggio rivolto al difensore, scrivendo semplicemente “Welcome brother” accompagnato da una foto in maglia viola del nuovo compagno di squadra.