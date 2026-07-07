Labaro Viola

Gudmundsson accoglie Dragusin alla Fiorentina: sui social spunta il messaggio “Welcome brother”

Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina e Gudmundsson gli dà il benvenuto sui social

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 13:11
Gudmundsson accoglie Dragusin alla Fiorentina: sui social spunta il messaggio “Welcome brother” -
News
Condividi

Albert Gudmundsson ha già dato il primo benvenuto a Dragusin, prossimo rinforzo della Fiorentina. L’attaccante islandese ha pubblicato sui social un messaggio rivolto al difensore, scrivendo semplicemente “Welcome brother” accompagnato da una foto in maglia viola del nuovo compagno di squadra.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok