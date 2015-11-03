Notizie Porto Fiorentina

Farioli nella storia: Porto campione, è il più giovane tecnico italiano a vincere un campionato all’estero
02 maggio 2026 23:57
Il presidente del Porto allontana Farioli dalla Fiorentina: "Voglio che resti qua, ci porterà lontano con la sua bravura"
19 aprile 2026 15:08
Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"
03 ottobre 2025 17:14
Show di Farioli al Porto: 8 vittorie in 8 partite e 1° posto in campionato. Rimpianto per la Fiorentina?
29 settembre 2025 18:34
Farioli tra i candidati principali per la panchina del Porto, era stato accostato anche alla Fiorentina
27 giugno 2025 11:25
Villas-Boas, ex allenatore Porto: "Ancora qualche minuto e sarei morto per asfissia, ho superato due tumori"
24 aprile 2024 16:35
TMW rivela: "Mina è in uscita dalla Fiorentina, ma le trattative con Porto e Olympiacos frenano"
27 gennaio 2024 15:45
Dal Portogallo: interesse della Fiorentina per Toni Martinez, centravanti in uscita dal Porto
22 dicembre 2023 14:20
Clamoroso in Portogallo: Var non funziona e l'arbitro nega rigore al Porto con il cellulare
04 settembre 2023 18:31
Inzaghi, bordata a Marotta: "So benissimo da dove arrivano le critiche che mi sono state fatte"
14 marzo 2023 23:36
Braga-Fiorentina non è servita alle autorità portoghesi: 1000 tifosi dell'Inter allo stadio con divieto di maglie e sciarpe
14 marzo 2023 18:56
Dal Portgallo, Fiorentina segue Leo Ortiz: servono 12 milioni. C'è il West Ham, si defila il Porto
12 giugno 2022 22:30
Dal Brasile, sondaggio della Fiorentina per Leo Ortiz. RB Bragantino chiede 12 milioni per il difensore
10 giugno 2022 20:52
Dal Brasile, la Fiorentina vuole Luan Vinicius, centrocampista classe 99 del San Paolo
22 marzo 2022 22:24
Retroscena Di Marzio, la Fiorentina prima di Cabral e Piatek voleva Toni Martinez, chiesti 20 milioni
16 febbraio 2022 14:59
La Fiorentina ci aveva visto lungo, Jorge Mendes indagato per aver intascato milioni dal Porto
18 gennaio 2022 15:11
Sergio Oliveira si presenta in Italia: "Sono esploso tardi perchè di certo non sono Mbappè"
15 gennaio 2022 15:51
Freitas ammette: "Sergio Oliveira ha perso la concentrazione per colpa della Fiorentina"
13 gennaio 2022 13:14
Mendes alla fine ce l'ha fatta! Dopo Gattuso riesce a piazzare Sergio Oliveira al suo Mourinho
10 gennaio 2022 13:11
Vicino alla Fiorentina per 25 milioni, ora Sergio Oliveira va alla Roma in prestito con riscatto a 15
06 gennaio 2022 10:29
Nazione, Toni Martinez del Porto in pole come vice Vlahovic. Caicedo è l'alternativa
04 gennaio 2022 09:35
Nazione, Toni Martinez alla Fiorentina? Sì, ma il Porto non fa sconti, vuole 20 milioni
03 gennaio 2022 08:49
Dal Portogallo, il Porto ha rifiutato l'offerta della Fiorentina per Toni Martinez: clausola da 50 mln
29 dicembre 2021 10:28
A Bola non ha dubbi: la Fiorentina è su Toni Martinez ed ha già offerto cinque milioni
28 dicembre 2021 19:29
O Jogo: Porto, mercato chiuso fino a luglio, non deve fare plusvalenze. Trattativa Oliveira rimandata?
15 giugno 2021 15:33
Nazione, Oliveira, trattativa in standby tra Fiorentina e Porto. Ballano ancora 5 milioni di euro
15 giugno 2021 10:28
Gazzetta, Oliveira, il Porto chiede 20 milioni non trattabili. Ora la palla passa a Mendes
14 giugno 2021 09:00
Gazzetta, Oliveira ha detto sì alla Fiorentina. Manca l'accordo con il Porto, si può chiudere a 15 milioni
12 giugno 2021 08:30
Tanta distanza tra la Fiorentina e il Porto per Oliveira, non si è (per ora) vicini all'accordo tra i club
11 giugno 2021 16:25
Dal Portogallo, entro domenica arriva ufficialità di Oliveira alla Fiorentina, viola ha fretta di chiudere
11 giugno 2021 12:25
Pedullà, accordo tra la Fiorentina e Sergio Oliveira, ingaggio da 3,3 milioni a stagione. I dettagli
10 giugno 2021 19:47
TMW, Fiorentina e Porto ai dettagli per Oliveira, distanza di 2 milioni sui bonus, si chiude a 20 milioni
10 giugno 2021 15:18
Nazione, Oliveira, mancano ultimi dettagli: accordo 16 milioni più 4 di bonus, entro domenica la firma
10 giugno 2021 09:17
Repubblica, Oliveira, la Fiorentina può chiudere l'operazione a 15 milioni più bonus prima dell'Europeo
08 giugno 2021 09:24
Dal Portogallo, Conceiçao ha dato l'ok alla cessione di Sergio Oliveira. Fiorentina a un passo?
07 giugno 2021 13:26
Repubblica, Oliveira, la Fiorentina vuole l'intesa col Porto prima degli Europei: 20 milioni la richiesta
07 giugno 2021 09:48
Pres. Porto conferma: “Fiorentina interessata a Sergio Oliveira”
06 giugno 2021 10:50
TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30
04 giugno 2021 15:27
TMW, Fiorentina vuole Otavio, il Porto chiede 30 milioni di euro per la clausola di rescissione
04 giugno 2021 13:35
Bucchioni: "Fiorentina offre 30 milioni per Oliveira e Corona del Porto, accordo per il primo"
04 giugno 2021 11:48
Pedullà, Sergio Oliveira verso la Fiorentina, Bakayoko nome senza senso, mai chiesto da Gattuso
04 giugno 2021 11:00
Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni
03 giugno 2021 20:49
Pedullà, Fiorentina vuole salire a 20 milioni per Oliveira, Tonali non interessa, non c'è trattativa
03 giugno 2021 12:10
Sergio Oliveira, mezzi tecnici da top player e numeri da bomber. A volte eccede nel portare palla
03 giugno 2021 09:44
Dal Portogallo, accordo tra Fiorentina e Porto per Oliveira, 25 milioni e contratto di 3,5 all'anno
02 giugno 2021 19:13
Trattativa tra Fiorentina e Porto per Oliveira, ballano 7 milioni. Gattuso lo vuole al fianco di Amrabat
02 giugno 2021 17:55
Oliveira: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Sono in una delle mie migliori fasi"
02 giugno 2021 13:04
CorSport, Sergio Oliveira, Roma in pole, Fiorentina in seconda fila. Il Porto chiede 20 milioni
02 giugno 2021 08:53
Ceccarini: "Il primo obiettivo della Fiorentina è Guedes del Valencia. Piace Corona del Porto"
01 giugno 2021 23:16
Pedullà conferma, la Fiorentina vuole Sergio Oliveira. Offerti 15 milioni, il Porto ne vuole 20
01 giugno 2021 20:46
Romano: "La Fiorentina vuole parlare con il Porto per Oliveira e Corona"
01 giugno 2021 19:39
De Laurentiis cambia idea a due giorni dalla presentazione, salta Conceicao al Napoli
25 maggio 2021 13:11
Il retroscena di Di Marzio, la Fiorentina avrebbe scartato Sergio Oliveira che ha eliminato la Juventus
15 aprile 2021 14:07
Gasperini: "Non sono sorpreso dalla Juventus fuori dalla Champions. Troppa presunzione"
11 marzo 2021 17:32
(VIDEO) Nedved ci casca di nuovo, scenata finale con calcio al cartellone "Respect" dell'UEFA
10 marzo 2021 13:43
Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"
06 dicembre 2020 11:20
Gazzetta, Pedro, la Fiorentina non farà sconti né dilazioni. Il Flamengo si fa aiutare dal Porto per prenderlo?
15 novembre 2020 09:48
Nazione, Pedro il primo rinforzo della Fiorentina? Su di lui ci sono lo Sporting Lisbona ed il Porto
14 novembre 2020 09:55
Tello non dimentica: "La qualificazione in Europa League con la Fiorentina una delle emozioni più forti.."
05 aprile 2020 13:43
Champions League, risultati delle sfide di andata dei quarti di finale. È festa per il Liverpool, segna pure Keità…
09 aprile 2019 22:39
De Paul ha rifiutato il Porto, vuole solo Firenze e la Fiorentina, più attraente l'offerta viola. L'Udinese...
18 giugno 2018 11:59
Repubblica, il nome nuovo per la difesa viola è quello di Martins Indi, il prezzo è di 8 milioni. Laxalt ormai defilato
10 agosto 2017 11:50
Larsson rompe con l'Heerenveen e vede viola, ma occhio al Porto...
25 luglio 2017 13:47
Kalinic sempre piu vicino alla cessione, zero offerte per ora. Obiettivo incassare 30 milioni di euro
04 giugno 2017 12:50
Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao
31 maggio 2017 13:19
Sousa sempre più vicino al Porto: per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo anno
30 maggio 2017 20:52
Per la panchina del Porto è corsa a due tra Paulo Sousa e Conceição
27 maggio 2017 16:44
La Fiorentina vuole Quintero ma il Porto chiede 10 milioni
04 maggio 2017 19:40
Il Tempo, Rudi Garcia ad un passo dalla Fiorentina, Sousa al Porto
19 maggio 2016 11:17
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