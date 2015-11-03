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Notizie Porto Fiorentina

Farioli nella storia: Porto campione, è il più giovane tecnico italiano a vincere un campionato all’estero

02 maggio 2026 23:57

Il presidente del Porto allontana Farioli dalla Fiorentina: "Voglio che resti qua, ci porterà lontano con la sua bravura"

19 aprile 2026 15:08

Viviano su Farioli: "Solo Pisa e Cremonese lo hanno cercato, di cosa parliamo? In Italia non c'è coraggio"

03 ottobre 2025 17:14

Show di Farioli al Porto: 8 vittorie in 8 partite e 1° posto in campionato. Rimpianto per la Fiorentina?

29 settembre 2025 18:34

Farioli tra i candidati principali per la panchina del Porto, era stato accostato anche alla Fiorentina

27 giugno 2025 11:25

Villas-Boas, ex allenatore Porto: "Ancora qualche minuto e sarei morto per asfissia, ho superato due tumori"

24 aprile 2024 16:35

TMW rivela: "Mina è in uscita dalla Fiorentina, ma le trattative con Porto e Olympiacos frenano"

27 gennaio 2024 15:45

Dal Portogallo: interesse della Fiorentina per Toni Martinez, centravanti in uscita dal Porto

22 dicembre 2023 14:20

Clamoroso in Portogallo: Var non funziona e l'arbitro nega rigore al Porto con il cellulare

04 settembre 2023 18:31

Inzaghi, bordata a Marotta: "So benissimo da dove arrivano le critiche che mi sono state fatte"

14 marzo 2023 23:36

Braga-Fiorentina non è servita alle autorità portoghesi: 1000 tifosi dell'Inter allo stadio con divieto di maglie e sciarpe

14 marzo 2023 18:56

Dal Portgallo, Fiorentina segue Leo Ortiz: servono 12 milioni. C'è il West Ham, si defila il Porto

12 giugno 2022 22:30

Dal Brasile, sondaggio della Fiorentina per Leo Ortiz. RB Bragantino chiede 12 milioni per il difensore

10 giugno 2022 20:52

Dal Brasile, la Fiorentina vuole Luan Vinicius, centrocampista classe 99 del San Paolo

22 marzo 2022 22:24

Retroscena Di Marzio, la Fiorentina prima di Cabral e Piatek voleva Toni Martinez, chiesti 20 milioni

16 febbraio 2022 14:59

La Fiorentina ci aveva visto lungo, Jorge Mendes indagato per aver intascato milioni dal Porto

18 gennaio 2022 15:11

Sergio Oliveira si presenta in Italia: "Sono esploso tardi perchè di certo non sono Mbappè"

15 gennaio 2022 15:51

Freitas ammette: "Sergio Oliveira ha perso la concentrazione per colpa della Fiorentina"

13 gennaio 2022 13:14

Mendes alla fine ce l'ha fatta! Dopo Gattuso riesce a piazzare Sergio Oliveira al suo Mourinho

10 gennaio 2022 13:11

Vicino alla Fiorentina per 25 milioni, ora Sergio Oliveira va alla Roma in prestito con riscatto a 15

06 gennaio 2022 10:29

Nazione, Toni Martinez del Porto in pole come vice Vlahovic. Caicedo è l'alternativa

04 gennaio 2022 09:35

Nazione, Toni Martinez alla Fiorentina? Sì, ma il Porto non fa sconti, vuole 20 milioni

03 gennaio 2022 08:49

Dal Portogallo, il Porto ha rifiutato l'offerta della Fiorentina per Toni Martinez: clausola da 50 mln

29 dicembre 2021 10:28

A Bola non ha dubbi: la Fiorentina è su Toni Martinez ed ha già offerto cinque milioni

28 dicembre 2021 19:29

O Jogo: Porto, mercato chiuso fino a luglio, non deve fare plusvalenze. Trattativa Oliveira rimandata?

15 giugno 2021 15:33

Nazione, Oliveira, trattativa in standby tra Fiorentina e Porto. Ballano ancora 5 milioni di euro

15 giugno 2021 10:28

Gazzetta, Oliveira, il Porto chiede 20 milioni non trattabili. Ora la palla passa a Mendes

14 giugno 2021 09:00

Gazzetta, Oliveira ha detto sì alla Fiorentina. Manca l'accordo con il Porto, si può chiudere a 15 milioni

12 giugno 2021 08:30

Tanta distanza tra la Fiorentina e il Porto per Oliveira, non si è (per ora) vicini all'accordo tra i club

11 giugno 2021 16:25

Dal Portogallo, entro domenica arriva ufficialità di Oliveira alla Fiorentina, viola ha fretta di chiudere

11 giugno 2021 12:25

Pedullà, accordo tra la Fiorentina e Sergio Oliveira, ingaggio da 3,3 milioni a stagione. I dettagli

10 giugno 2021 19:47

TMW, Fiorentina e Porto ai dettagli per Oliveira, distanza di 2 milioni sui bonus, si chiude a 20 milioni

10 giugno 2021 15:18

Nazione, Oliveira, mancano ultimi dettagli: accordo 16 milioni più 4 di bonus, entro domenica la firma

10 giugno 2021 09:17

Repubblica, Oliveira, la Fiorentina può chiudere l'operazione a 15 milioni più bonus prima dell'Europeo

08 giugno 2021 09:24

Dal Portogallo, Conceiçao ha dato l'ok alla cessione di Sergio Oliveira. Fiorentina a un passo?

07 giugno 2021 13:26

Repubblica, Oliveira, la Fiorentina vuole l'intesa col Porto prima degli Europei: 20 milioni la richiesta

07 giugno 2021 09:48

Pres. Porto conferma: “Fiorentina interessata a Sergio Oliveira”

06 giugno 2021 10:50

TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30

04 giugno 2021 15:27

TMW, Fiorentina vuole Otavio, il Porto chiede 30 milioni di euro per la clausola di rescissione

04 giugno 2021 13:35

Bucchioni: "Fiorentina offre 30 milioni per Oliveira e Corona del Porto, accordo per il primo"

04 giugno 2021 11:48

Pedullà, Sergio Oliveira verso la Fiorentina, Bakayoko nome senza senso, mai chiesto da Gattuso

04 giugno 2021 11:00

Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni

03 giugno 2021 20:49

Pedullà, Fiorentina vuole salire a 20 milioni per Oliveira, Tonali non interessa, non c'è trattativa

03 giugno 2021 12:10

Sergio Oliveira, mezzi tecnici da top player e numeri da bomber. A volte eccede nel portare palla

03 giugno 2021 09:44

Dal Portogallo, accordo tra Fiorentina e Porto per Oliveira, 25 milioni e contratto di 3,5 all'anno

02 giugno 2021 19:13

Trattativa tra Fiorentina e Porto per Oliveira, ballano 7 milioni. Gattuso lo vuole al fianco di Amrabat

02 giugno 2021 17:55

Oliveira: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Sono in una delle mie migliori fasi"

02 giugno 2021 13:04

CorSport, Sergio Oliveira, Roma in pole, Fiorentina in seconda fila. Il Porto chiede 20 milioni

02 giugno 2021 08:53

Ceccarini: "Il primo obiettivo della Fiorentina è Guedes del Valencia. Piace Corona del Porto"

01 giugno 2021 23:16

Pedullà conferma, la Fiorentina vuole Sergio Oliveira. Offerti 15 milioni, il Porto ne vuole 20

01 giugno 2021 20:46

Romano: "La Fiorentina vuole parlare con il Porto per Oliveira e Corona"

01 giugno 2021 19:39

De Laurentiis cambia idea a due giorni dalla presentazione, salta Conceicao al Napoli

25 maggio 2021 13:11

Il retroscena di Di Marzio, la Fiorentina avrebbe scartato Sergio Oliveira che ha eliminato la Juventus

15 aprile 2021 14:07

Gasperini: "Non sono sorpreso dalla Juventus fuori dalla Champions. Troppa presunzione"

11 marzo 2021 17:32

(VIDEO) Nedved ci casca di nuovo, scenata finale con calcio al cartellone "Respect" dell'UEFA

10 marzo 2021 13:43

Cm.com: "Fiorentina prepara il colpo Caicedo. Pedro la chiave per sbloccare la trattativa"

06 dicembre 2020 11:20

Gazzetta, Pedro, la Fiorentina non farà sconti né dilazioni. Il Flamengo si fa aiutare dal Porto per prenderlo?

15 novembre 2020 09:48

Nazione, Pedro il primo rinforzo della Fiorentina? Su di lui ci sono lo Sporting Lisbona ed il Porto

14 novembre 2020 09:55

Tello non dimentica: "La qualificazione in Europa League con la Fiorentina una delle emozioni più forti.."

05 aprile 2020 13:43

Champions League, risultati delle sfide di andata dei quarti di finale. È festa per il Liverpool, segna pure Keità…

09 aprile 2019 22:39

De Paul ha rifiutato il Porto, vuole solo Firenze e la Fiorentina, più attraente l'offerta viola. L'Udinese...

18 giugno 2018 11:59

Repubblica, il nome nuovo per la difesa viola è quello di Martins Indi, il prezzo è di 8 milioni. Laxalt ormai defilato

10 agosto 2017 11:50

Larsson rompe con l'Heerenveen e vede viola, ma occhio al Porto...

25 luglio 2017 13:47

Kalinic sempre piu vicino alla cessione, zero offerte per ora. Obiettivo incassare 30 milioni di euro

04 giugno 2017 12:50

Dal Portogallo: Sousa "trombato" anche dal Porto, quasi fatta per Sergio Conceicao

31 maggio 2017 13:19

Sousa sempre più vicino al Porto: per lui è pronto un biennale con opzione per il terzo anno

30 maggio 2017 20:52

Per la panchina del Porto è corsa a due tra Paulo Sousa e Conceição

27 maggio 2017 16:44

La Fiorentina vuole Quintero ma il Porto chiede 10 milioni

04 maggio 2017 19:40

Il Tempo, Rudi Garcia ad un passo dalla Fiorentina, Sousa al Porto

19 maggio 2016 11:17

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