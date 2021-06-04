Pedullà, Sergio Oliveira verso la Fiorentina, Bakayoko nome senza senso, mai chiesto da Gattuso

Si a Sergio Oliveira, no a Bakayoko. Questo ciò che scrive Alfredo Pedullà riguardo il centrocampo della Fiorentina

Questo ciò che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito riguardo Sergio Oliveira e Bakayoko:

"Sergio Oliveira è la prima, al momento unica, scelta della Fiorentina per il centrocampo. Andiamo oltre: chiudendo con il Porto, come i viola hanno intenzione malgrado la concorrenza e proprio per essersi mossi in anticipo, le manovre a centrocampo potrebbero essere finite qui. In questo modo la Fiorentina si dedicherebbe agli altri ruoli da coprire. Non ci sono margini per Bakayoko, una suggestione senza senso come le altre in passato accostate ai viola: Gattuso lo stima, ma non lo ha chiesto e non chiederà di intervenire con il Chelsea. Possibile, invece, che resti Duncan dopo l’esperienza di Cagliari, ma non è stata presa una decisione definitiva.

RIPA RIVELA: "RAMADANI AVEVA ACCORDO CON LA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/ripa-ramadani-aveva-un-contratto-con-la-fiorentina-jovetic-per-lascesa-poteva-vincere-il-pallone-doro/142003/