Ripa: "Ramadani aveva un accordo con la Fiorentina. Jovetic poteva vincere il pallone d'oro"

Ripa parla di Ramadani e del passaggio di Jovetic al City

Roberto Ripa ha parlato nel corso di Passione Fiorentina TV, queste le sue parole:

Nella tua Fiorentina, un agente preso di riferimento era Ramadani...

"Fali Ramadani aveva un accordo con la società, come dimostrò Cognigni in sala stampa, faceva le operazioni di mercato per conto della Fiorentina. Come persona esploratrice ma aveva questo tipo di accordo con la proprietà. Ad esempio quella di Marcos Alonso venduto in Inghilterra è una trattativa che ha fatto lui perchè aveva ottimi rapporti con il Chelsea. Ramadani faceva quello che adesso fa per esempio Mendes con Gattuso.

Pastorello ad esempio, altro procuratore importante, ha 200 affiliazioni, lo stesso Ramadani, lo stesso Jorge Mendes. Quando arrivò Anderson alla Fiorentina, arrivò con un agente che era una donna, mi disse che si occupava di cinque giocatori, e a questi risolveva tutte le problematiche, dalla logistica a tutti i tipi di problemi che ci potessero essere. Io ho risolto tutte le cose di Anderson con lei.

Sono molto amico di Minieri, adesso fa il procuratore ed ha Castrovilli, Kouamè, Maleh... lui lavora alla vecchia maniera, segue il giocatore in tutto e per tutto. E' quello che si aspetta un giocatore, se ho avuto una giornataccia mi sfogo con il procuratore, magari mi dà consigli ed una visione che io in quel momento non ho. Quando Jovetic è andato al City ha sistemato lui e quattro generazioni dopo. Il suo procuratore però lo ha messo in difficoltà perchè sono andato a competere con cinque giocatori più forti di me. Jovetic per l'ascesa poteva vincere il pallone d'oro per quanto visto io a Firenze".

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