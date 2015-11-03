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Notizie Jovetic Fiorentina

Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"

24 marzo 2026 22:27

Jovetić: “La Fiorentina si salverà. Che amarezza la Champions 09/10. Firenze è casa mia, spero di tornare un giorno”

11 febbraio 2026 13:56

Jovetic: “Non mi sono pentito del no alla Juve. Preferito il City perché non volevo deludere i tifosi viola”

15 settembre 2025 08:38

Jovetic: "Alla Fiorentina gli anni più belli. Finale Conference? C'è stato un velo di tristezza, lo ammetto"

30 novembre 2024 15:33

Jovetic: "La Fiorentina resterà sempre nel mio cuore. A Firenze ho vissuto anni stupendi"

16 ottobre 2024 15:55

Jovetic saluta l'Olympiakos e ricorda il trionfo sulla Fiorentina: "Addio più facile dopo aver fatto la storia"

10 luglio 2024 15:00

Il futuro di Jovetic potrebbe essere in Italia. Il ritorno a Firenze è per ora solo un sogno, su di lui c'è il Como

13 giugno 2024 11:03

Jovetic: "Sono orgoglioso dei miei, Fiorentina squadra fantastica mi dispiace per loro"

30 maggio 2024 00:19

Jovetic: "JoJo è ancora il mio soprannome, contro i viola sarà una partita speciale"

28 maggio 2024 22:33

Jovetic: "Ho ancora casa a Firenze. Quando ero all'Inter c'è stata la possibilità di tornare alla Fiorentina"

23 maggio 2024 16:09

Jovetic: "Finale con la Fiorentina? Sarà la mia partita del cuore. Se segno non esulto per rispetto"

20 maggio 2024 08:28

Jovetic sigla il gol-rimonta nel derby col Panathinaikos, e regala l'Europa all'Olympiakos

19 maggio 2024 22:31

Sentite Jovetic: “Se segno in finale non esulto. Seguo sempre le partite della mia Fiorentina. Italiano è forte”

14 maggio 2024 08:01

Mental coach Jovetic: "Ha lavorato sull'aspetto mentale. Gli anni a Firenze per lui sono stati unici"

12 maggio 2024 10:55

Jovetic difende Vlahovic: "Troppe critiche verso di lui, forse perchè straniero. In Italia pressioni enormi"

15 settembre 2023 19:22

Jovetic racconta: "Christensen mi ha chiamato, ha tutto per far innamorare i tifosi della Fiorentina"

13 agosto 2023 11:34

Jovetic: "Più forti con Montella, il rimpianto è il Bayern in Champions. Via da Firenze per vincere"

07 luglio 2023 18:42

Le parole di Jovetic: "Molto contento per la Fiorentina. Deve tenere Jovic, Amrabat andrà sicuramente via"

25 maggio 2023 22:23

Jovetic e Boateng firmano il fallimento. L'Hertha Berlino retrocede nella serie B tedesca, fatale l'1-1

20 maggio 2023 21:28

"C'è luna nera sui chi fa del male alla Fiorentina. Vedete Vlahovic, Chiesa, Kalinic e Bernardeschi"

20 marzo 2023 15:30

Jovetic: "Con la Fiorentina ho raggiunto palcoscenici importanti. Manchester City? È stata la scelta giusta"

13 marzo 2023 17:40

Il retroscena di Benitez: “Volevo Jovetic al Liverpool, ma non avevo più soldi. Poi ci fece doppietta”

23 febbraio 2023 16:20

Fece innamorare Firenze con le sue giocate. Auguri Jovetic, e la Fiorentina lo festeggia sui social

02 novembre 2022 13:24

Corriere Fiorentino scrive: "Castrovilli come Jovetic nel 2010: tornerà in campo ad inizio 2023"

20 aprile 2022 09:27

"Jovetic restò un anno alla Fiorentina e si ruppe il legamento, Vlahovic ha scelto diversamente"

01 aprile 2022 13:22

Jovetic cuore Viola: "Ho detto no alla Juventus. Avevo dato la mia parola alla Fiorentina"

04 febbraio 2022 21:56

Piatek: "Jovetic mi ha parlato della Fiorentina. Prandelli un grande. Posso giocare con Vlahovic"

08 gennaio 2022 14:56

Il rapporto tra Ramadani e i Della Valle che ha portato alla Fiorentina Vlahovic, Jovetic e Milenkovic

30 dicembre 2021 17:38

Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia

13 dicembre 2021 16:04

Vlahovic: "Grazie Prandelli. Sono rimasto per Italiano. Jovetic primo idolo. Chiesa mostruoso"

21 settembre 2021 11:00

Sky Sport, il sogno di Jovetic era il ritorno in Italia. La Fiorentina ha rifiutato la proposta del montenegrino

27 luglio 2021 22:20

Niente ritorno alla Fiorentina per Jovetic: ha firmato un triennale con l'Herta Berlino

27 luglio 2021 14:22

Frey: "Ai miei tempi la curva Fiesole spingeva molto. Ricordo il boato..."

23 giugno 2021 19:13

Prandelli consiglia Sarri: "Prendi Jovetic, ha voglia di rilancio, senso innato per il gol e vede gioco"

15 giugno 2021 12:59

Jovetic: "A Vlahovic consiglio un altro anno alla Fiorentina da protagonista. Non tradii i tifosi viola"

12 giugno 2021 09:24

Ripa: "Ramadani aveva un accordo con la Fiorentina. Jovetic poteva vincere il pallone d'oro"

03 giugno 2021 22:13

Felipe: "Jovetic è pronto per tornare a Firenze: ha carisma, può dare ancora tanto. Igor? Pochi come lui"

23 febbraio 2021 21:03

Dalla Spagna, la Fiorentina pensa al ritorno di Jovetic a parametro zero. Contratto fino al 2023?

22 febbraio 2021 14:35

Sky Sport, Fiorentina voleva Jovetic a gennaio, Ribery sarebbe andato al Monza. I dettagli

03 febbraio 2021 13:27

Barreca si presenta: "Mi manda Jovetic, voglio giocare con continuità. Detto subito si alla Fiorentina"

16 ottobre 2020 15:31

Castillo ricorda Firenze: "Ho vissuto l'esperienza più grande della carriera. Giocai poco? Perfino Jovetic.."

25 giugno 2020 22:32

Mihajlovic: "Jovetic? Mai più allenato uno così forte. A Firenze era un fuoriclasse, peccato gli infortuni..."

22 maggio 2020 20:37

Il retroscena, Vlahovic è in affitto nella villa di Jovetic. La casa si trova a Firenze, i dettagli

21 aprile 2020 20:31

Jovetic: "Mi piacerebbe tornare alla Fiorentina. Vi svelo come feci ad infortunarmi"

21 aprile 2020 20:21

Corvino: "Toni il mio capolavoro. Secondo ciclo alla Fiorentina fatto passare da fallimento.."

08 aprile 2020 17:23

Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."

31 marzo 2020 19:26

Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle

26 febbraio 2020 00:14

Ligue 1, Jovetic segna e porta al successo il Monaco. Il ritorno al gol del montenegrino

04 febbraio 2020 22:46

Jovetic: "Per rispetto dei tifosi viola non andai alla Juve. Mi carico riguardando le mie giocate a Firenze"

14 dicembre 2019 12:24

(VIDEO): dalla bomba di Passarella al tiki-taka ubriacante: ci si avvicina a Lazio-Fiorentina

05 ottobre 2018 17:14

Ecco Vlahovic: “Voglio dare il massimo, Jovetic mi ha parlato bene di Firenze”

12 luglio 2018 12:05

Jovetic: "La mia partita più bella? Quella contro il Liverpool con la maglia della Fiorentina"

23 febbraio 2018 14:30

Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.

29 agosto 2017 17:41

Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco per 11 milioni di euro. Sfuma definitivamente per la Fiorentina

28 agosto 2017 15:49

Il Monaco sonda il terreno per Jovetic, nelle ultime ore ci aveva provato anche il Brighton...

26 agosto 2017 18:59

Ceccarini: "Jovetic resta un'occasione per la Fiorentina, ma per ora non ci sono riscontri. Anche il Siviglia..."

20 agosto 2017 17:42

La Nazione, continuano i contatti tra Fiorentina e Jovetic. Affare possibile l'ultima settimana di mercato

17 agosto 2017 10:36

Dalla Spagna: l'Inter dimezza il prezzo di Jovetic, ora al Siviglia bastano 6 milioni. Corvino,ci pensi?

16 agosto 2017 18:54

Tuttosport, Corvino sogna di portare Berardi a Firenze al posto di Bermardeschi. Suggestione Jovetic

10 agosto 2017 15:22

La Gazzetta dello Sport, Simeone + Jovetic per sostituire Kalinic, anche se il Milan non vuole fare l'affondo decisivo

10 agosto 2017 10:47

Baiano: "Strinic profilo giusto, vorrei ancora Kalinic a Firenze. Jovetic lo vedo in due ruoli..."

09 agosto 2017 17:35

Repubblica, da Jovetic a Laxalt fino ad arrivare a Jesè Rodriguez e Simeone, tutti i nomi del mercato viola

08 agosto 2017 11:50

Gazzetta: Jovetic torna alla Fiorentina solo se l'Inter paga parte dell'ingaggio

06 agosto 2017 11:09

Repubblica, Jovetic vuole tornare alla Fiorentina ma solo se mantiene il suo ricco ingaggio che percepisce all'Inter

05 agosto 2017 10:14

Gazzetta, la Fiorentina vuole ancora Jovetic, il calciatore tornerebbe volentieri a Firenze

04 agosto 2017 09:35

SIAMO STRANI FORTE EH... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

03 agosto 2017 18:42

Sport Mediaset, Jovetic può tornare alla Fiorentina, operazione da chiudere a fine agosto

03 agosto 2017 15:59

Da Milano, la Fiorentina vuole riportare Jovetic a Firenze, è lotta con la Lazio

31 luglio 2017 11:22

Quando Jovetic entrò e fece venire giù lo stadio contro lo Sporting Lisbona: ricordi da Champions

29 luglio 2017 17:43

Pedullà: "Pronte due settimane caldissime per la viola. Mi aspetto nomi come Suso, Jovetic ed Eder"

26 luglio 2017 15:33

Ds Siviglia: "Jovetic? Difficile che resti da noi, i costi..."

18 giugno 2017 16:34

Corriere dello Sport, l'Inter non offre più di 6 milioni per Borja Valero. La Fiorentina chiede Jovetic in cambio?

16 giugno 2017 09:10

Dalla Spagna, Corvino vuole riportare Jovetic a Firenze ma Pioli e il costo lo bloccano (per ora)

05 giugno 2017 15:22

Corriere dello Sport, anche Jovetic tra coloro che possono prendere il posto di Kalinic alla Fiorentina

04 giugno 2017 13:00

Pedullà: "Da Badelj e Ilicic guadagni al massimo 11 milioni. Torna Jovetic? Per Pioli è più adatto Eder..."

31 maggio 2017 17:30

José Castro: "Jovetic top player! I costi sono alti ma stiamo trattando..."

26 maggio 2017 16:10

Il mercato viola lo decide Ramadani. Dalla cessione di Kalinic alla suggestione Jovetic fino al possibile colpo Obiang

22 maggio 2017 09:12

Ramadani: "Stevan vuole restare, ma non mancano gli interessamenti"

18 maggio 2017 19:42

LA TRISTE STORIA DI STEVAN JOVETIC

17 maggio 2017 15:45

Il Siviglia a fine stagione lascerà andare Jovetic, troppi i 14 milioni per il riscatto da dare all'Inter

15 maggio 2017 14:05

Ljajic: "Jovetic rifiutò un'offerta del Real Madrid per amore della Fiorentina. Ha sbagliato, meglio i soldi..."

22 aprile 2017 13:31

Jovetic ci risiamo, ennesimo infortunio muscolare con la sua nazionale

25 marzo 2017 11:46

E Jovetic la butta subito dentro: gol all'esordio contro il Real

12 gennaio 2017 22:33

Ufficiale Jovetic al Siviglia: "Per noi un sogno, lo volevamo dal 2006"

10 gennaio 2017 18:57

Jovetic saluta l'Inter e... La Fiorentina. È fatta con il Siviglia: i dettagli dell'operazione

09 gennaio 2017 21:05

Pedullà: "Per Kalinic tutto in 48 ore. Su Jovetic decide Suning, e Perin..."

09 gennaio 2017 20:40

TMW: la Fiorentina incontra l’entourage di Jovetic a Milano. Ma il Siviglia resta in vantaggio

09 gennaio 2017 16:58

Jovetic è quasi del Siviglia: 12 milioni all'Inter, viola beffata

04 gennaio 2017 17:58

Intanto il Fenerbahçe scavalca la Fiorentina nella corsa a Jovetic

30 dicembre 2016 17:55

Nazione: Gabbiadini in prestito, per JoJo lavora Ramadani e...

29 dicembre 2016 11:45

Jovetic in stallo, Ausilio chiede Badelj in prestito: gelo Corvino

27 dicembre 2016 13:03

Ausilio scrive a Babbo Natale: vuole Badelj. Il Fair play finanziario l'ostacolo, Jovetic la soluzione...

25 dicembre 2016 11:04

Jovetic può arrivare davvero, Sousa ha la soluzione tattica. Ma Zarate può bloccare tutto...

24 dicembre 2016 11:22

Firenze-Milano andata e ritorno: tiene ancora banco l'ipotesi di uno scambio Jovetic-Badelj

23 dicembre 2016 12:49

Nazione: Jovetic più vicino, ora vale 13 milioni. Ma il ritmo gara...

21 dicembre 2016 11:21

Pedullà rivela il motivo per cui la Fiorentina non si sta esprimendo pubblicamente su Jovetic

20 dicembre 2016 17:00

Pioli: "JoJo mi ha espresso malumore, a gennaio avrò meno attaccanti"

20 dicembre 2016 11:10

Bufera Jovetic all'Inter. Ramadani accusa: "La formazione la fa Icardi" la società neroazzurra é furiosa

19 dicembre 2016 10:48

L'Inter lascia ancora a casa Jovetic e sullo sfondo si ripresenta l'ipotesi di un ritorno in viola...

17 dicembre 2016 20:11

Della Valle a Firenze tra cena di Natale, mercato e stadio. Intanto Jovetic può davvero tornare

12 dicembre 2016 11:00

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