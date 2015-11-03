Notizie Jovetic Fiorentina

Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"
24 marzo 2026 22:27
Jovetić: “La Fiorentina si salverà. Che amarezza la Champions 09/10. Firenze è casa mia, spero di tornare un giorno”
11 febbraio 2026 13:56
Jovetic: “Non mi sono pentito del no alla Juve. Preferito il City perché non volevo deludere i tifosi viola”
15 settembre 2025 08:38
Jovetic: "Alla Fiorentina gli anni più belli. Finale Conference? C'è stato un velo di tristezza, lo ammetto"
30 novembre 2024 15:33
Jovetic: "La Fiorentina resterà sempre nel mio cuore. A Firenze ho vissuto anni stupendi"
16 ottobre 2024 15:55
Jovetic saluta l'Olympiakos e ricorda il trionfo sulla Fiorentina: "Addio più facile dopo aver fatto la storia"
10 luglio 2024 15:00
Il futuro di Jovetic potrebbe essere in Italia. Il ritorno a Firenze è per ora solo un sogno, su di lui c'è il Como
13 giugno 2024 11:03
Jovetic: "Sono orgoglioso dei miei, Fiorentina squadra fantastica mi dispiace per loro"
30 maggio 2024 00:19
Jovetic: "JoJo è ancora il mio soprannome, contro i viola sarà una partita speciale"
28 maggio 2024 22:33
Jovetic: "Ho ancora casa a Firenze. Quando ero all'Inter c'è stata la possibilità di tornare alla Fiorentina"
23 maggio 2024 16:09
Jovetic: "Finale con la Fiorentina? Sarà la mia partita del cuore. Se segno non esulto per rispetto"
20 maggio 2024 08:28
Jovetic sigla il gol-rimonta nel derby col Panathinaikos, e regala l'Europa all'Olympiakos
19 maggio 2024 22:31
Sentite Jovetic: “Se segno in finale non esulto. Seguo sempre le partite della mia Fiorentina. Italiano è forte”
14 maggio 2024 08:01
Mental coach Jovetic: "Ha lavorato sull'aspetto mentale. Gli anni a Firenze per lui sono stati unici"
12 maggio 2024 10:55
Jovetic difende Vlahovic: "Troppe critiche verso di lui, forse perchè straniero. In Italia pressioni enormi"
15 settembre 2023 19:22
Jovetic racconta: "Christensen mi ha chiamato, ha tutto per far innamorare i tifosi della Fiorentina"
13 agosto 2023 11:34
Jovetic: "Più forti con Montella, il rimpianto è il Bayern in Champions. Via da Firenze per vincere"
07 luglio 2023 18:42
Le parole di Jovetic: "Molto contento per la Fiorentina. Deve tenere Jovic, Amrabat andrà sicuramente via"
25 maggio 2023 22:23
Jovetic e Boateng firmano il fallimento. L'Hertha Berlino retrocede nella serie B tedesca, fatale l'1-1
20 maggio 2023 21:28
"C'è luna nera sui chi fa del male alla Fiorentina. Vedete Vlahovic, Chiesa, Kalinic e Bernardeschi"
20 marzo 2023 15:30
Jovetic: "Con la Fiorentina ho raggiunto palcoscenici importanti. Manchester City? È stata la scelta giusta"
13 marzo 2023 17:40
Il retroscena di Benitez: “Volevo Jovetic al Liverpool, ma non avevo più soldi. Poi ci fece doppietta”
23 febbraio 2023 16:20
Fece innamorare Firenze con le sue giocate. Auguri Jovetic, e la Fiorentina lo festeggia sui social
02 novembre 2022 13:24
Corriere Fiorentino scrive: "Castrovilli come Jovetic nel 2010: tornerà in campo ad inizio 2023"
20 aprile 2022 09:27
"Jovetic restò un anno alla Fiorentina e si ruppe il legamento, Vlahovic ha scelto diversamente"
01 aprile 2022 13:22
Jovetic cuore Viola: "Ho detto no alla Juventus. Avevo dato la mia parola alla Fiorentina"
04 febbraio 2022 21:56
Piatek: "Jovetic mi ha parlato della Fiorentina. Prandelli un grande. Posso giocare con Vlahovic"
08 gennaio 2022 14:56
Il rapporto tra Ramadani e i Della Valle che ha portato alla Fiorentina Vlahovic, Jovetic e Milenkovic
30 dicembre 2021 17:38
Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia
13 dicembre 2021 16:04
Vlahovic: "Grazie Prandelli. Sono rimasto per Italiano. Jovetic primo idolo. Chiesa mostruoso"
21 settembre 2021 11:00
Sky Sport, il sogno di Jovetic era il ritorno in Italia. La Fiorentina ha rifiutato la proposta del montenegrino
27 luglio 2021 22:20
Niente ritorno alla Fiorentina per Jovetic: ha firmato un triennale con l'Herta Berlino
27 luglio 2021 14:22
Frey: "Ai miei tempi la curva Fiesole spingeva molto. Ricordo il boato..."
23 giugno 2021 19:13
Prandelli consiglia Sarri: "Prendi Jovetic, ha voglia di rilancio, senso innato per il gol e vede gioco"
15 giugno 2021 12:59
Jovetic: "A Vlahovic consiglio un altro anno alla Fiorentina da protagonista. Non tradii i tifosi viola"
12 giugno 2021 09:24
Ripa: "Ramadani aveva un accordo con la Fiorentina. Jovetic poteva vincere il pallone d'oro"
03 giugno 2021 22:13
Felipe: "Jovetic è pronto per tornare a Firenze: ha carisma, può dare ancora tanto. Igor? Pochi come lui"
23 febbraio 2021 21:03
Dalla Spagna, la Fiorentina pensa al ritorno di Jovetic a parametro zero. Contratto fino al 2023?
22 febbraio 2021 14:35
Sky Sport, Fiorentina voleva Jovetic a gennaio, Ribery sarebbe andato al Monza. I dettagli
03 febbraio 2021 13:27
Barreca si presenta: "Mi manda Jovetic, voglio giocare con continuità. Detto subito si alla Fiorentina"
16 ottobre 2020 15:31
Castillo ricorda Firenze: "Ho vissuto l'esperienza più grande della carriera. Giocai poco? Perfino Jovetic.."
25 giugno 2020 22:32
Mihajlovic: "Jovetic? Mai più allenato uno così forte. A Firenze era un fuoriclasse, peccato gli infortuni..."
22 maggio 2020 20:37
Il retroscena, Vlahovic è in affitto nella villa di Jovetic. La casa si trova a Firenze, i dettagli
21 aprile 2020 20:31
Jovetic: "Mi piacerebbe tornare alla Fiorentina. Vi svelo come feci ad infortunarmi"
21 aprile 2020 20:21
Corvino: "Toni il mio capolavoro. Secondo ciclo alla Fiorentina fatto passare da fallimento.."
08 aprile 2020 17:23
Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."
31 marzo 2020 19:26
Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle
26 febbraio 2020 00:14
Ligue 1, Jovetic segna e porta al successo il Monaco. Il ritorno al gol del montenegrino
04 febbraio 2020 22:46
Jovetic: "Per rispetto dei tifosi viola non andai alla Juve. Mi carico riguardando le mie giocate a Firenze"
14 dicembre 2019 12:24
(VIDEO): dalla bomba di Passarella al tiki-taka ubriacante: ci si avvicina a Lazio-Fiorentina
05 ottobre 2018 17:14
Ecco Vlahovic: “Voglio dare il massimo, Jovetic mi ha parlato bene di Firenze”
12 luglio 2018 12:05
Jovetic: "La mia partita più bella? Quella contro il Liverpool con la maglia della Fiorentina"
23 febbraio 2018 14:30
Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.
29 agosto 2017 17:41
Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco per 11 milioni di euro. Sfuma definitivamente per la Fiorentina
28 agosto 2017 15:49
Il Monaco sonda il terreno per Jovetic, nelle ultime ore ci aveva provato anche il Brighton...
26 agosto 2017 18:59
Ceccarini: "Jovetic resta un'occasione per la Fiorentina, ma per ora non ci sono riscontri. Anche il Siviglia..."
20 agosto 2017 17:42
La Nazione, continuano i contatti tra Fiorentina e Jovetic. Affare possibile l'ultima settimana di mercato
17 agosto 2017 10:36
Dalla Spagna: l'Inter dimezza il prezzo di Jovetic, ora al Siviglia bastano 6 milioni. Corvino,ci pensi?
16 agosto 2017 18:54
Tuttosport, Corvino sogna di portare Berardi a Firenze al posto di Bermardeschi. Suggestione Jovetic
10 agosto 2017 15:22
La Gazzetta dello Sport, Simeone + Jovetic per sostituire Kalinic, anche se il Milan non vuole fare l'affondo decisivo
10 agosto 2017 10:47
Baiano: "Strinic profilo giusto, vorrei ancora Kalinic a Firenze. Jovetic lo vedo in due ruoli..."
09 agosto 2017 17:35
Repubblica, da Jovetic a Laxalt fino ad arrivare a Jesè Rodriguez e Simeone, tutti i nomi del mercato viola
08 agosto 2017 11:50
Gazzetta: Jovetic torna alla Fiorentina solo se l'Inter paga parte dell'ingaggio
06 agosto 2017 11:09
Repubblica, Jovetic vuole tornare alla Fiorentina ma solo se mantiene il suo ricco ingaggio che percepisce all'Inter
05 agosto 2017 10:14
Gazzetta, la Fiorentina vuole ancora Jovetic, il calciatore tornerebbe volentieri a Firenze
04 agosto 2017 09:35
SIAMO STRANI FORTE EH... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
03 agosto 2017 18:42
Sport Mediaset, Jovetic può tornare alla Fiorentina, operazione da chiudere a fine agosto
03 agosto 2017 15:59
Da Milano, la Fiorentina vuole riportare Jovetic a Firenze, è lotta con la Lazio
31 luglio 2017 11:22
Quando Jovetic entrò e fece venire giù lo stadio contro lo Sporting Lisbona: ricordi da Champions
29 luglio 2017 17:43
Pedullà: "Pronte due settimane caldissime per la viola. Mi aspetto nomi come Suso, Jovetic ed Eder"
26 luglio 2017 15:33
Ds Siviglia: "Jovetic? Difficile che resti da noi, i costi..."
18 giugno 2017 16:34
Corriere dello Sport, l'Inter non offre più di 6 milioni per Borja Valero. La Fiorentina chiede Jovetic in cambio?
16 giugno 2017 09:10
Dalla Spagna, Corvino vuole riportare Jovetic a Firenze ma Pioli e il costo lo bloccano (per ora)
05 giugno 2017 15:22
Corriere dello Sport, anche Jovetic tra coloro che possono prendere il posto di Kalinic alla Fiorentina
04 giugno 2017 13:00
Pedullà: "Da Badelj e Ilicic guadagni al massimo 11 milioni. Torna Jovetic? Per Pioli è più adatto Eder..."
31 maggio 2017 17:30
José Castro: "Jovetic top player! I costi sono alti ma stiamo trattando..."
26 maggio 2017 16:10
Il mercato viola lo decide Ramadani. Dalla cessione di Kalinic alla suggestione Jovetic fino al possibile colpo Obiang
22 maggio 2017 09:12
Ramadani: "Stevan vuole restare, ma non mancano gli interessamenti"
18 maggio 2017 19:42
LA TRISTE STORIA DI STEVAN JOVETIC
17 maggio 2017 15:45
Il Siviglia a fine stagione lascerà andare Jovetic, troppi i 14 milioni per il riscatto da dare all'Inter
15 maggio 2017 14:05
Ljajic: "Jovetic rifiutò un'offerta del Real Madrid per amore della Fiorentina. Ha sbagliato, meglio i soldi..."
22 aprile 2017 13:31
Jovetic ci risiamo, ennesimo infortunio muscolare con la sua nazionale
25 marzo 2017 11:46
E Jovetic la butta subito dentro: gol all'esordio contro il Real
12 gennaio 2017 22:33
Ufficiale Jovetic al Siviglia: "Per noi un sogno, lo volevamo dal 2006"
10 gennaio 2017 18:57
Jovetic saluta l'Inter e... La Fiorentina. È fatta con il Siviglia: i dettagli dell'operazione
09 gennaio 2017 21:05
Pedullà: "Per Kalinic tutto in 48 ore. Su Jovetic decide Suning, e Perin..."
09 gennaio 2017 20:40
TMW: la Fiorentina incontra l’entourage di Jovetic a Milano. Ma il Siviglia resta in vantaggio
09 gennaio 2017 16:58
Jovetic è quasi del Siviglia: 12 milioni all'Inter, viola beffata
04 gennaio 2017 17:58
Intanto il Fenerbahçe scavalca la Fiorentina nella corsa a Jovetic
30 dicembre 2016 17:55
Nazione: Gabbiadini in prestito, per JoJo lavora Ramadani e...
29 dicembre 2016 11:45
Jovetic in stallo, Ausilio chiede Badelj in prestito: gelo Corvino
27 dicembre 2016 13:03
Ausilio scrive a Babbo Natale: vuole Badelj. Il Fair play finanziario l'ostacolo, Jovetic la soluzione...
25 dicembre 2016 11:04
Jovetic può arrivare davvero, Sousa ha la soluzione tattica. Ma Zarate può bloccare tutto...
24 dicembre 2016 11:22
Firenze-Milano andata e ritorno: tiene ancora banco l'ipotesi di uno scambio Jovetic-Badelj
23 dicembre 2016 12:49
Nazione: Jovetic più vicino, ora vale 13 milioni. Ma il ritmo gara...
21 dicembre 2016 11:21
Pedullà rivela il motivo per cui la Fiorentina non si sta esprimendo pubblicamente su Jovetic
20 dicembre 2016 17:00
Pioli: "JoJo mi ha espresso malumore, a gennaio avrò meno attaccanti"
20 dicembre 2016 11:10
Bufera Jovetic all'Inter. Ramadani accusa: "La formazione la fa Icardi" la società neroazzurra é furiosa
19 dicembre 2016 10:48
L'Inter lascia ancora a casa Jovetic e sullo sfondo si ripresenta l'ipotesi di un ritorno in viola...
17 dicembre 2016 20:11
Della Valle a Firenze tra cena di Natale, mercato e stadio. Intanto Jovetic può davvero tornare
12 dicembre 2016 11:00
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