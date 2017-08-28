Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco per 11 milioni di euro. Sfuma definitivamente per la Fiorentina

Soddisfatto il calciatore che ha voluto a tutti i costi il trasferimento in Francia. Prenderà la numero 10 di Mbappè ormai del Psg

Stevan Jovetic è ormai prossimo a trasferirsi al Monaco. Manca praticamente solo l'ufficialità, in quanto l'attaccante in uscita dell'Inter ha già posato con la maglia del suo nuovo club. L'ex Fiorentina, che passerà nel club del Principato a titolo definitivo, eredita la maglia numero 10 da Kylian Mbappé, prossimo al passaggio al Paris Saint-Germain. Il trasferimento è a titolo definitivo per 11 milioni di euro.