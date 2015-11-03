Notizie Monaco Fiorentina

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Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu
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Scandalo in Francia, Ben Yedder accusato di stupro confessa: "Ero ubriaco, mi scuso con la ragazza"
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La Fiorentina sfiderà il Monaco alle 15. Tribuna aperta, 1500 tifosi attesi, gara visibile su DAZN
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Oggi in amichevole la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Mihajlovic
17 dicembre 2022 09:39
Convocati della Fiorentina per il Monaco: torna Zurkowski, assente Ikonè. Ancora out Castrovilli
16 dicembre 2022 20:11
Altre due amichevoli per la Fiorentina, il 17 dicembre contro il Monaco, il 21 contro il Lugano
28 novembre 2022 15:51
Antognoni: "Thuram alla Fiorentina il più grande rimpianto, la sera era viola la mattina del Parma"
01 aprile 2022 15:37
Dalla Spagna, la Fiorentina pensa al ritorno di Jovetic a parametro zero. Contratto fino al 2023?
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TMW, sfuma Torreira alla Fiorentina? Blitz del Monaco: offerto un triennale al giocatore
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Di Marzio, Barreca è a Firenze, visite mediche in corso poi la firma che lo legherà alla Fiorentina
05 ottobre 2020 12:15
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Tmw: Fiorentina ha chiuso Barreca, prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Sarà il vice-Biraghi
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La Sampdoria compra Keita, pronto per giocare contro la Fiorentina? No, ha il Covid. I dettagli
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Dalla Germania, il futuro di Mario Gotze è alla Fiorentina o al Monaco
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La Fiorentina non lo vuole più ma per Biraghi fioccano le richieste. Roma, Monaco e non solo
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Ribery, lo aspettano 14 giorni di quarantena al suo rientro a Firenze: le tempistiche
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Lupo (ds Palermo): 'Lo Faso ha scelto un progetto importante, su di lui c'erano anche Monaco e Sassuolo'
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Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco per 11 milioni di euro. Sfuma definitivamente per la Fiorentina
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Gil Dias, ci siamo: Fiorentina e Monaco si stanno scambiando i documenti, a Firenze già domani?
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Di Marzio conferma, Gil Dias ad un passo dalla Fiorentina, riscatto fissato a 20 milioni
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Fiorentina vicinissima a Gil Dias, esterno classe 96 del Monaco. Arriva in prestito biennale con diritto di riscatto
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Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...
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Gazzetta dello Sport, dopo la chiusura per Bruno Gaspar in arrivo anche Diallo del Monaco. Costerà 4 milioni
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Stadio, dopo Bruno Gaspar Fiorentina vicinassima a chiudere per Diallo
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Chi è Diallo, il difensore centrale del Monaco che Corvino sta cercando di portare a Firenze
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