Labaro Viola

Notizie Monaco Fiorentina

Ikonè show in Ligue1: Doppietta decisiva, poi esce per infortunio. Paris FC travolge il Monaco 4-1

10 aprile 2026 22:26

Di Marzio rilancia: "Fiorentina, contatti continui per George Ilenikhena del Monaco"

19 agosto 2025 00:19

TMW: la Fiorentina per rinforzare l'attacco ha messo gli occhi sul talento del Monaco Ilenikhena

14 agosto 2025 22:44

Romano: "Il Monaco vuole De Gea per la porta. Il portiere sta riflettendo sul suo futuro alla Fiorentina"

26 maggio 2025 18:50

Champions League: Il Milan inconsistente visto al Franchi si trasforma e domina il Real al Bernabeu

05 novembre 2024 23:51

Hutter (all. Monaco): "I risultati non vi mancano in Serie A. Guardate le finali di Inter e Fiorentina"

05 novembre 2024 16:38

Scandalo in Francia, Ben Yedder accusato di stupro confessa: "Ero ubriaco, mi scuso con la ragazza"

16 ottobre 2024 19:31

Baturina show in Champions, segna e dà spettacolo. Sky Sport: "Che rimpianto per la Fiorentina"

03 ottobre 2024 00:01

Il Tirreno scrive: "Il Monaco vuole Igor della Fiorentina per sostituire Badiashile venduto al Chelsea"

19 gennaio 2023 12:56

Top e flop della Fiorentina contro il Monaco: malissimo Cabral, Jovic entra bene. Benassi emerge

17 dicembre 2022 16:49

Ranieri in gol, grande parata di Terracciano dopo errore di Quarta. Fiorentina avanti nel primo tempo

17 dicembre 2022 15:47

FORM. UFFICIALE: RANIERI IN DIFESA, BIANCO A CENTROCAMPO, BENASSI ESTERNO DESTRO

17 dicembre 2022 14:14

La Fiorentina sfiderà il Monaco alle 15. Tribuna aperta, 1500 tifosi attesi, gara visibile su DAZN

17 dicembre 2022 13:13

Oggi in amichevole la Fiorentina giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa di Mihajlovic

17 dicembre 2022 09:39

Convocati della Fiorentina per il Monaco: torna Zurkowski, assente Ikonè. Ancora out Castrovilli

16 dicembre 2022 20:11

Altre due amichevoli per la Fiorentina, il 17 dicembre contro il Monaco, il 21 contro il Lugano

28 novembre 2022 15:51

Antognoni: "Thuram alla Fiorentina il più grande rimpianto, la sera era viola la mattina del Parma"

01 aprile 2022 15:37

Dalla Spagna, la Fiorentina pensa al ritorno di Jovetic a parametro zero. Contratto fino al 2023?

22 febbraio 2021 14:35

TMW, sfuma Torreira alla Fiorentina? Blitz del Monaco: offerto un triennale al giocatore

24 gennaio 2021 19:42

Di Marzio, Barreca è a Firenze, visite mediche in corso poi la firma che lo legherà alla Fiorentina

05 ottobre 2020 12:15

Sport Mediaset, Barreca, offerta ufficiale della Fiorentina: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni

04 ottobre 2020 19:58

Tmw: Fiorentina ha chiuso Barreca, prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Sarà il vice-Biraghi

04 ottobre 2020 16:59

Sport Mediaset, Barreca, la Fiorentina vuole chiudere. Se parte Chiesa c'è Callejon. Milik è il sogno

04 ottobre 2020 00:05

CorFio, accordo Fiorentina-Monaco per Barreca, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto

03 ottobre 2020 12:37

Repubblica, Milan all'assalto per Pezzella. La Fiorentina chiede 15 milioni. Idea Barreca per la fascia

30 settembre 2020 09:21

La Sampdoria compra Keita, pronto per giocare contro la Fiorentina? No, ha il Covid. I dettagli

28 settembre 2020 21:07

Sky, la Sampdoria ha chiuso per Keita Balde che torna domani in Italia

17 settembre 2020 22:29

Di Marzio, tutti pazzi per Keita Balde del Monaco. Sampdoria in pole ma c'è anche la Fiorentina

16 settembre 2020 07:36

Sky Sport, la Fiorentina vuole Keita Balde, prestito con diritto di riscatto. Le ultime

11 settembre 2020 23:24

Ribery è già tornato a Firenze dalla Germania, oggi sarà al centro sportivo insieme ai suoi compagni

22 agosto 2020 08:55

CorSport, Jardim è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Iachini lascerà Firenze

21 luglio 2020 10:21

Dalla Germania, il futuro di Mario Gotze è alla Fiorentina o al Monaco

18 luglio 2020 15:11

Sky, Keita Balde idea per la Fiorentina, a gennaio vicino all'arrivo a Firenze

15 giugno 2020 20:24

Tuttosport, Belotti, la Fiorentina continua a corteggiarlo ma Cairo nega i contatti con i viola, per lui è incedibile

12 giugno 2020 12:32

La Fiorentina non lo vuole più ma per Biraghi fioccano le richieste. Roma, Monaco e non solo

19 maggio 2020 15:36

Nazione, Ribery oggi in serata torna a Firenze, test sul coronavirus poi sarà a disposizione di Iachini

08 maggio 2020 10:47

Ribery, lo aspettano 14 giorni di quarantena al suo rientro a Firenze: le tempistiche

17 aprile 2020 10:16

Ribery sarà il capo-brigata viola: si prepara a tornare in Italia, starà 14 giorni in isolamento

16 aprile 2020 12:35

Campioni di Serie A in giro per il mondo: Ribery è in Germania già da prima dello scoppio del Coronavirus

02 aprile 2020 13:54

Montiel e Eysseric a gennaio saranno ceduti in prestito. Il francese vicino al Monaco

20 dicembre 2019 11:07

Cutrone il nuovo nome per l'attacco della Fiorentina. Resta l'interesse viola anche per Keita

15 dicembre 2019 13:23

CorSport, l'alternativa della Fiorentina a Berardi e Politano è Keita Baldé del Monaco

14 dicembre 2019 16:26

Video, il figlio di Ribery punta, dribla e incanta papà Franck. Grandi giocate nel giardino di casa

12 ottobre 2019 18:13

Ribery: "Mi volevano in Premier e in Spagna ma ho scelto la Fiorentina. Firenze diversa da Monaco, i tifosi viola..."

09 ottobre 2019 16:35

Ribery: "A Firenze una passione superiore a quella di Monaco. Voglio dare tutto per i tifosi viola"

03 ottobre 2019 15:46

Tuttosport, Fiorentina su Falcao. Il Monaco chiede 5 milioni. I viola sono pronti a convincere il colombiano

30 agosto 2019 11:49

Keita non chiude al trasferimento: "Per ora sono al Monaco, poi staremo a vedere". Pradè ci ripensa...

26 agosto 2019 15:37

Bild, la Fiorentina ha fatto un'offerta per ingaggiare Franck Ribery. Su di lui ci sono tante squadre

29 luglio 2019 08:59

La Nazione, la trattativa della Fiorentina per Keita Balde va avanti. La formula dell'affare...

23 luglio 2019 08:50

La Nazione, spunta il nome di Keita Balde per l'attacco. Il Monaco offre ai viola il prestito ma...

21 luglio 2019 13:51

Calciomercato, la Fiorentina valuta il colombiano Radamel Falcao del Monaco...

21 aprile 2019 13:26

Ex viola, Jovetic torna in campo e si fa male. Legamento del ginocchio ko?

14 aprile 2019 21:50

Dalla Francia, il Monaco vuole Freitas come direttore sportivo. Il dirigente della Fiorentina...

16 febbraio 2019 19:24

Retroscena Lafont, la Fiorentina lo ha soffiato al Monaco, il portiere voluto anche in Francia

06 ottobre 2018 14:43

Obbiettivi: sfuma anche Mandragora? Il Monaco chiude con la Juve per il giocatore

19 giugno 2018 12:33

Corriere, Gil Dias tornerà al Monaco già a giugno. Troppi i 20 milioni per il riscatto

11 aprile 2018 18:15

Repubblica: "caso" Gil Dias, valorizzazione per conto terzi. Il bene del Monaco o quello della Fiorentina?

20 febbraio 2018 16:20

Lupo (ds Palermo): 'Lo Faso ha scelto un progetto importante, su di lui c'erano anche Monaco e Sassuolo'

01 settembre 2017 12:40

Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.

29 agosto 2017 17:41

Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco per 11 milioni di euro. Sfuma definitivamente per la Fiorentina

28 agosto 2017 15:49

Il Monaco sonda il terreno per Jovetic, nelle ultime ore ci aveva provato anche il Brighton...

26 agosto 2017 18:59

Gil Dias, ci siamo: Fiorentina e Monaco si stanno scambiando i documenti, a Firenze già domani?

14 agosto 2017 22:08

Retroscena Gil Dias, la Fiorentina ha iniziato a pensare a lui 15 giorni fa. Arriva a Firenze dopo il no di Jesè Rodriguez

14 agosto 2017 16:58

Di Marzio conferma, Gil Dias ad un passo dalla Fiorentina, riscatto fissato a 20 milioni

14 agosto 2017 15:52

Fiorentina vicinissima a Gil Dias, esterno classe 96 del Monaco. Arriva in prestito biennale con diritto di riscatto

14 agosto 2017 14:09

Obiettivi: il Monaco mette la freccia e tenta il sorpasso per Jordan Amavi. Corvino...

07 agosto 2017 14:18

Gazzetta dello Sport, la nuova Fiorentina parla francese: Eysseric vicino, non si mollano Diallo e Karamoh...

30 giugno 2017 11:56

Gazzetta dello Sport, dopo la chiusura per Bruno Gaspar in arrivo anche Diallo del Monaco. Costerà 4 milioni

14 giugno 2017 09:47

Stadio, dopo Bruno Gaspar Fiorentina vicinassima a chiudere per Diallo

11 giugno 2017 13:57

Chi è Diallo, il difensore centrale del Monaco che Corvino sta cercando di portare a Firenze

10 giugno 2017 15:15

Archivio

Esplora l'archivio di Monaco

Sett. 15
Sett. 34 Sett. 33 Sett. 22
Sett. 45 Sett. 42 Sett. 40
Sett. 3
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 13
Sett. 8 Sett. 3
Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 19 Sett. 16 Sett. 14
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 35 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 7
Sett. 40 Sett. 25 Sett. 15 Sett. 8
Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23