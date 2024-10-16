Scandalo in Francia, Ben Yedder accusato di stupro confessa: "Ero ubriaco, mi scuso con la ragazza"

Svelata la verità sul caso Wissam Ben Yedder. L'attaccante francese di 34 anni è stato arrestato nella sua casa di Cap d'Ail la notte del 6 settembre per accuse di violenza e molestie sessuali. La ser...

Svelata la verità sul caso Wissam Ben Yedder. L'attaccante francese di 34 anni è stato arrestato nella sua casa di Cap d'Ail la notte del 6 settembre per accuse di violenza e molestie sessuali. La sera stessa l'ex capitano del Monaco, intorno alle 3 del mattino, ha accompagnato in macchina una ragazza di 23 anni ed è in quell'occasione che l'ex giocatore dei Bleus le avrebbe messo una mano sulla coscia, cercando di baciarla per poi provare un approccio sessuale esplicito senza il consenso di lei.

Sotto shock per l'accaduto la ragazza è riuscita comunque a sporgere denuncia e Ben Yedder è stato arrestato dalle forze dell'ordine con un tasso alcolemico altissimo. In custodia cautelare, la punta centrale di 34 anni è stato processato nella giornata di ieri per violenza sessuale in stato di ebbrezza e il pubblico ministero avrebbe chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione, di cui 18 mesi con sospensione condizionale della pena. La sentenza definitiva è attesa per il 12 novembre.

Nelle ultime ore però sono emerse le testimonianze in tribunale di Ben Yedder:

"Ho bevuto e bevuto per due, tre giorni… non ricordo cosa sia successo. A causa dell'alcool ho problemi di memoria. Non ero me stesso, so che è brutto, ma ero sotto l'effetto di alcool: sono una persona sola, ho difficoltà a fidarmi delle persone perché in passato sono stato tradito in parecchie storie. E così mi sono rifugiato da solo nell'alcol ma mi rendo conto che è stato l'errore peggiore della mia vita. Chiedo sinceramente scusa alla ragazza, alla mia famiglia…". Parole che lo incolpano, di fatto, di violenza sessuale. Lo riporta TMW.

CHE INIZIO DI STAGIONE PER DODO. IL BRASILIANO TRA I TOP PER DRIBBLING IN EUROPA

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