Bucchioni rivela: "La Fiorentina riparte dai giovani: scouting mondiale e talenti italiani nel piano Paratici"

Prevista una profonda rivoluzione della rosa con particolare attenzione ai talenti emergenti e al rinnovamento del centrocampo

La Fiorentina si prepara a una possibile rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione. A delineare lo scenario è stato Enzo Bucchioni nel corso di un intervento a Sportitalia, tracciando le linee guida del progetto che potrebbe essere portato avanti da Fabio Paratici.

Secondo quanto riferito, il dirigente sarebbe in queste ore negli Stati Uniti per illustrare alla proprietà le proprie idee e impostare una strategia basata su un profondo rinnovamento della rosa. Un piano che parte da un principio chiaro: nessun giocatore considerato realmente incedibile e massima apertura alle valutazioni sul mercato.

Nel suo intervento Bucchioni ha sintetizzato così il quadro complessivo: "Paratici è negli Stati Uniti per spiegare le sue idee e impostare il suo progetto. È previsto un profondo rinnovamento della squadra e non ci sono giocatori considerati incedibili. L’obiettivo è quello di ricostruire attraverso giovani reclutati dallo scouting internazionale, ma con grande attenzione anche ai talenti italiani. Il centrocampo sarà uno dei reparti maggiormente interessati dai cambiamenti, soprattutto nelle caratteristiche dei giocatori. Thorstvedt è un profilo che la Fiorentina aveva già seguito e che piaceva già a gennaio".

Le indicazioni vanno quindi nella direzione di una Fiorentina pronta a cambiare volto e strategia sul mercato, puntando su profili più giovani, dinamici e funzionali a una ricostruzione che potrebbe partire proprio dalla mediana.