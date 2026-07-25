La Fiorentina perde 3-2 contro il QPR, ecco top e flop viola: Atta spicca, Dodò male, regala 2 gol

La Fiorentina gioca la sua prima amichevole inglese contro il QPR, ecco top e flop della squadra viola

La Fiorentina perde 3-2 l'amichevole contro il QPR. Ecco top e flop della gara

TOP

Atta: Il nuovo acquisto viola gioca da tuttocampista, va a prendersi la palla in ogni zona del campo, cerca di dare una mano in ripiegamento difensivo e si vedere davanti, sempre con grande qualità. Segna un gol perchè ci crede e si propone, prima calcia, poi non interrompe la corsa e ci crede sulla ribattuta del portiere

Jimenez: Anche se non ha giocato nel suo ruolo, ovvero quello di terzino destro, è sempre pericoloso da ala destra. Salta spesso i diretti avversari e il gol nasce proprio da un suo servizio per Atta

Piccoli: Il centravanti, entrato ad inizio secondo tempo al posto di Kean, si è fatto trovare pronto ed ha segnato alla prima occasione utile un gol non banale

FLOP

Dodò: Il terzino destro brasiliano, di cui si aspetta un'offerta per la cessione, ha messo il suo zampino nei due gol subiti nel primo tempo. Prima facendo il fallo che ha portato al rigore, poi respingendo di testa al centro e di fatto regalando un assist per il secondo gol inglese. Cerca di farsi perdonare dando una buona palla a Jimenez che poi ha fatto l'assist per il gol di Atta ma non può bastare. Tanti errori

Kean: La nota positiva è che sta bene fisicamente, corre e rincorre, cerca di calciare quando ha la possibilità e non si risparmia. Se guardiamo la prestazione però il centravanti viola non si è praticamente mai visto, se non quando viene lanciato da Oulai ma prova un pallonetto sballato.