Pedullà: “Pellegrino costa 30 milioni e vuole la Juve. Per Dodò la Fiorentina chiede 12 più bonus”

Pedullà ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina

Alfredo Pedullà noto giornalista ed esperto di calciomercato ha parlato in esclusiva a Passione Fiorentina, queste le sue parole:“Moreno è stato proposto alla Lazio che ha altre priorità. Non è una cosa accesa. Sohm è stato proposto al Sassuolo per Thorstvedt, penso ci sia qualcosa in atto per questo non è stato convocato.Su Pellegrino ci sono conferme riguardo l’interesse. Grosso su Kean fa 0-0, ‘se lui fosse contento di un’altra cosa noi saremmo contenti per lui’ un modo per ribatture la palla dall’altra parte. Il Como sta lavorando duramente per Chalobah, per cui adesso la linea è quella.Un mese fa c’era stato un incontro con il Parma per Fazzini, Pellegrino, Piccoli e Bernabe. Fazzini poi c’è stato il sorpasso del Parma, Piccoli è stato proposto alla Lazio che non ha sciolto le riserve, Pellegrino è vicino alla Juve ma non ha ancora chiuso con il Parma, anche se il calciatore vuole la Juve. Io so che Pellegrino alla Fiorentina piace tantissimo, se esce Kean a breve magari la Fiorentina si inserisce. La Juve vorrebbe prendere Pellegrino in prestito oneroso con riscatto, perché la Juve ha tanti esuberi. Chi arriva primo meglio alloggia, Pellegrino ha rifiutato il Crystal Palace ma sa che la Fiorentina è fortemente interessata, ma non può prendere un titolare in presenza di Kean, però per Kean per il momento ci sono 0 offerte.Per Kean non prendi i 62 milioni della clausola, ma adesso scegli te se tenere o vendere il giocatore. Quindi magari senza sostituto lo tieni. Il Parma si era informato su Piccoli.Mastantuono vuole andare via dal Real Madrid, che lo vuole cedere senza perdere il controllo. Sicuramente la Fiorentina si è mossa su di lui, è acclarato. Il Madrid lo da in prestito ma tenendo il controllo, magari una ricompra, magari biennale non per forza prestito secco. Per Valdepenas si è acceso una traiettoria che magari ti dà una preferenza, anche perché la Fiorentina non sta forzando e sta aspettando Mourinho. Sono rapporti che fanno la differenza. Alajbegovic c’è l’Atalanta che ha offerto 25 milioni di euro, ma ne servono 30. Il ragazzo è stato anche a zingonia ma se non chiudi è inutile. È stato riproposto anche alla Fiorentina, c’è il Chelsea di Xabi Alonso, si tratta di capire se l’Atalanta aumenta l’offera o se arriva qualcuno e mette 30 milioni. Lui e Mastantuono sarebbero compatibili e faresti un grande reparto.Joao Mario ha 3/4 offerte e ha aperto alla Fiorentina. La Juventus lo dà in prestito oneroso con diritto di riscatto, fa una bella coppia con Jimenez. Su Fortini c’è il Torino che può rilanciare e ha un altro paio di situazioni in Italia, Dodò sta aspettando, ci sono Napoli e piste inglesi. Di sicuro è prenotato Joao Mario, ma va capito se prima vogliono fare le cessioni. Per Fortini la Fiorentina ha rifiutato 6 milioni dal Toro e ne chiede 10 con i bonus. Dodò può succedere che all’estero ti offrono tanti soldi, la Fiorentina ne vuole 15 con i bonus. Piccoli andrà via a giocare, la Fiorentina lo da in prestito perché se fa 10 gol magari recuperi il bagno di sangue che hai fatto lo scorso anno. Comuzzo è tutto bloccato”