La madre di Croci: “È indescrivibile vederlo in campo con Kean. La Fiorentina è la sua seconda famiglia”

Dopo la partita con il Gubbio la madre di Croci è intervenuta ai microfoni di Radio Bruno per commentare le emozioni vissute

A soli 16 anni ha già avuto l'opportunità di allenarsi e scendere in campo con la prima squadra della Fiorentina. Un momento speciale per Croci, raccontato con grande emozione dalla mamma del giovane talento viola, intervenuta ai microfoni di Radio Bruno.

"È indescrivibile, mi fa strano vederlo giocare con Kean e con gli altri giocatori della prima squadra. Dietro ci sono tanti sacrifici e posso solo essere contenta per lui".

La mamma ha poi parlato del carattere del giovane calciatore: "È molto riservato e parla poco. Anche cambiare gruppo e inserirsi in un ambiente nuovo richiede impegno. Lui comunque se la vive bene. Ha avuto anche momenti di difficoltà, deve continuare a crescere e andare a scuola, ma ha soltanto 16 anni". Un percorso che non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Fiorentina: "Devo ringraziare la società e tutte le persone che lo hanno coccolato fin dal primo giorno. Abita in convitto da due anni e ci sono tante persone che collaborano con lui. Quando lo vedo stare bene mi si apre il cuore".

Infine, un pensiero sul rapporto con il club e con chi segue quotidianamente il ragazzo: "La Fiorentina è una seconda famiglia per Croci. Tutti gli stanno insegnando qualcosa. Siamo contenti del progetto che è stato concordato con la società e anche il suo procuratore gli sta molto vicino: gli vuole bene come se fosse un figlio".