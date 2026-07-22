TOP E FLOP FIORENTINA: GUDMUNDSSON C'È, ATTA MOSTRA QUALITÀ, OK CROCI. DODÒ FLOP, KEAN..

La Fiorentina è scesa in campo allo Stadio Curva Fiesole per l'amichevole contro il Gubbio

La Fiorentina è scesa in campo allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 19 per l'amichevole contro il Gubbio. Ad arbitrare il match, Giovanni Curcio della Sezione di Siena. Il risultato finale è stato di 1-0, rete siglata su calcio di rigore da Gudmundsson.

Fabio Grosso ha schierato per la prima frazione la squadra gigliata con la seguente formazione (4-3-3): De Gea, Dodò, Dragusin, Ranieri, Brescianini; Mandragora, Ndour, Atta; Fortini, Piccoli, Gudmundsson. Nella seconda frazione, questa la formazione gigliata (4-3-3): Christensen, Jimenez, Comuzzo, Viery, Balbo; Fabbian, Fagioli, Brescianini; Fortini, Kean, Pirrò. Nel corso della seconda frazione sono entrati anche Deli e Croci per Fortini e Brescianini, poi fuori Christensen, al suo posto Lezzerini. C'è spazio anche per Oulai, fuori Pirrò. Questi i top e i flop viola della partita:

TOP

Gudmundsson: Schierato come esterno sinistro, dunque non nella sua posizione naturale visto il modulo con il quale gioca la Fiorentina di Grosso (4-3-3), è molto propositivo, si va a prendere e a cercare la palla, ma non solo, si mette in proprio a volte e si butta dentro l'area. Suo il primo squillo dei viola con una conclusione a giro, solo il palo a negargli la gioia per un gran gol. Quando perde il possesso del pallone, torna indietro e rimedia al suo errore recuperando la sfera. Suo il calcio d'angolo sul quale arriva poi il penalty per smanacciata di Bagnolini sul volto di Atta. Allo scadere della prima frazione conferma ancora una volta che è glaciale dal dischetto spiazzando il portiere avversario e segnando il gol dell'1-0 per la Fiorentina.

Atta: A livello fisico probabilmente è quello con la miglior forma, pur essendo arrivato da poco, mostra di essere già entrato nei meccanismi della Fiorentina targata Grosso. Le sue giocate sono molto interessanti, buono l'asse con Gudmundsson, velenosa la sua conclusione dalla distanza deviata. L'offside gli nega il gol, ma mette in luce l'ottima capacità di inserimento.

Croci: Ottima personalità pur essendo un classe 2010, entra con tanta voglia di farsi vedere, buoni i palloni da lui toccati. Offre ampiezza, si fa trovare sempre nel posto giusto, e prova a mettere dentro dei palloni interessanti. Ottimi spunti, salta spesso il diretto avversario. A suo agio tra i grandi, applausi per lui!

FLOP

Piccoli: Fatica quando viene chiamato in causa per alzare la squadra. Non segna pur avendo due occasioni nitide, sulla prima a tu per tu con Bagnolini si lascia neutralizzare, non impensierisce praticamente mai la difesa avversaria.

Dodò: Sbaglia tanto e non solo in fase di copertura, errore su diversi appoggi, ha dato palloni ai compagni che erano chiusi. In difficoltà.

Kean: Fisicamente sta bene e questa è una buona notizia ma ha sbagliato tante reti. Si divora un gol colossale anche nei minuti finali sbagliando nettamente l'impatto sul pallone sulla palla perfetta di Fabbian davanti alla porta. Manca il cinismo. Da lui ci si aspetta molto, molto di più.