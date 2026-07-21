Bucchioni: "Ricordiamoci che Kean guadagna cinque milioni, lo spogliatoio si è inclinato anche per questo"

Kean resta a Firenze o va via? La netta posizione di Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato il mercato della Fiorentina e il lavoro svolto finora da Fabio Paratici, che secondo il giornalista si è mosso seguendo una strategia precisa, intervenendo reparto dopo reparto."Paratici si è mosso per reparti: ha cominciato dalla difesa e poi ha sistemato il centrocampo. Adesso deve costruire l'attacco. Siamo senza esterni, quindi quel reparto va completamente creato. Arriveranno giocatori forti: almeno due titolari servono. Poi c'è la questione del centravanti".

Il tema principale resta quello legato a Moise Kean, soprattutto dopo le indiscrezioni sul possibile interesse del Como: "La notizia di Di Marzio su Kean al Como ha aperto la questione. Non mi meraviglierei se dovesse partire. Anche Paratici non ha mai detto che Kean sia incedibile, anche perché sarebbe assurdo. Se un giocatore vuole andare via, non possiamo trattenerlo". Bucchioni ha poi fatto un paragone con un'altra grande operazione di mercato: "Mbappé ha lasciato il PSG, che è uno dei club più importanti al mondo, per andare al Real Madrid. Non dobbiamo sorprenderci se domani Kean dovesse dire di voler andare via".

Un altro aspetto riguarda l'equilibrio economico all'interno dello spogliatoio: "Ricordiamoci che Kean guadagna cinque milioni. La questione dello spogliatoio si è inclinata anche per questo, perché in proporzione gli altri giocatori non guadagnano cifre simili". Il giornalista invita però a lasciare lavorare Paratici: "Lasciamo fare a lui. Ha le idee chiare e, se Kean dovesse partire, troverà sicuramente un sostituto. La Fiorentina sta costruendo una squadra vera: alla fine i giocatori passano in secondo piano rispetto al progetto e alla squadra".