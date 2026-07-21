Paratici pensa al colpo Mastantuono: la Fiorentina sogna il talento argentino del Real

I viola valutano la possibilità di un'operazione per portare a Firenze uno dei prospetti più brillanti del calcio mondiale

La Fiorentina guarda al futuro e, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei profili finiti sul tavolo di Fabio Paratici è quello di Franco Mastantuono, gioiello argentino del Real Madrid e considerato uno dei maggiori talenti del calcio mondiale. Un'operazione complessa, ma che testimonia la volontà del club viola di monitorare giovani di altissimo livello in grado di alzare il tasso tecnico della rosa.

Un talento già nel giro dei grandi

Classe 2007, mancino naturale, Mastantuono è un trequartista moderno capace di agire anche da ala destra o da mezzala offensiva. Cresciuto nel River Plate, si è imposto giovanissimo nel calcio argentino grazie a tecnica sopraffina, qualità nell'uno contro uno e una straordinaria capacità di rifinire e concludere l'azione. Le sue prestazioni hanno convinto il Real Madrid a investire con decisione su di lui, anticipando la concorrenza dei principali club europei.

Dotato di grande personalità nonostante la giovane età, l'argentino abbina visione di gioco, precisione nei calci piazzati e una notevole facilità nel creare superiorità numerica. Caratteristiche che lo rendono uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

L'idea della Fiorentina

La dirigenza viola, con Paratici in prima linea, segue con attenzione la situazione del fantasista. L'operazione, naturalmente, dipenderà dalle valutazioni del Real Madrid sul percorso di crescita del giocatore.

L'ipotesi più concreta potrebbe essere quella di un prestito secco o di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club spagnolo, formula già utilizzata in passato dalle grandi società europee per consentire ai propri giovani di accumulare minuti e responsabilità in un campionato competitivo.

Per la Fiorentina rappresenterebbe un investimento tecnico di enorme prospettiva: un talento da valorizzare nell'immediato e capace di dare fantasia e imprevedibilità alla squadra. Molto dipenderà dalle decisioni del Real Madrid nelle prossime settimane, ma il nome di Franco Mastantuono è entrato con forza tra quelli osservati dalla dirigenza viola per rinforzare il reparto offensivo.