Notizie Mastantuono Fiorentina

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Bagnoli su Mastantuono: "Fiorentina su di lui? Ora è impossibile vederlo sia a Firenze che in Italia"

29 aprile 2025 16:16

Nazione: "La Fiorentina osserva Mastantuono del River Plate. Il classe 2007 viene valutato 15 milioni"

29 aprile 2025 11:40

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