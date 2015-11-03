Notizie Mastantuono Fiorentina

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Bagnoli su Mastantuono: "Fiorentina su di lui? Ora è impossibile vederlo sia a Firenze che in Italia"
29 aprile 2025 16:16
Nazione: "La Fiorentina osserva Mastantuono del River Plate. Il classe 2007 viene valutato 15 milioni"
29 aprile 2025 11:40
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2025
Sett. 18
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