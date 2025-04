Bagnoli su Mastantuono: “Fiorentina su di lui? Ora è impossibile vederlo sia a Firenze che in Italia”

L’agente Andrea Bagnoli, grande conoscitore del calcio sudamericano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del giovane talento del River Plate, Franco Mastantuono, accostato alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“In Argentina ne parlano come del nuovo Messi. Paragoni importanti, ma il talento è incredibile. Come ruolo è un centrocampista o trequartista di tantissima qualità.

Già prima della punizione stupenda segnata nel SuperClasico contro il Boca Juniors c’erano tanti club su di lui. Questo è un giocatore che andava opzionato un paio di anni fa, ora credo sia quasi impossibile non solo vederlo a Firenze ma in generale in Italia”.