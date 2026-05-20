Labaro Viola

Andrea Gemignani

Andrea Gemignani

Friabile e gustoso il 2-2 di Monza. L'Empoli al 91° si salva dalla C per gli scontri diretti

08 maggio 2026 23:48

Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”

08 maggio 2026 23:09

Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori

08 maggio 2026 22:41

Fiorentina, la finale più amara sarà quella che guarderai dal divano: Crystal Palace-Rayo Vallecano

07 maggio 2026 23:05

"Kean mi sembra un po’ Leao: pensa più alla musica e a come si veste che al suo potenziale"

07 maggio 2026 22:36

"Grosso una certezza, ma da giacca e cravatta. De Rossi più vicino al carattere dei fiorentini"

07 maggio 2026 22:11

"Fiorentina, serve un vincente come Sarri o Spalletti, non puoi ripartire con Vanoli"

06 maggio 2026 23:35

Derby di Roma a rischio slittamento: si va verso il Lunedì, coinvolgerebbe anche Juve-Fiorentina

06 maggio 2026 22:44

Zaniolo: “Alla Fiorentina non sono riuscito a esprimermi, stavo rincorrendo qualcosa di difficile”

05 maggio 2026 23:12

W.Sabatini avverte Paratici: “Gli accordi si fanno ora, non a luglio: servono 4-5 rinforzi top”

05 maggio 2026 22:54

"Fiorentina senza idee, non si capisce poi perché De Gea rinviasse lungo senza un centravanti"

05 maggio 2026 22:36

Bucchioni: "Paratici, che facciamo con Vanoli? torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini?"

04 maggio 2026 23:52

Braschi, esordio tra le macerie: un palo e segnali da attaccante vero che fanno discutere

04 maggio 2026 23:21

"A chiamarli inguardabili fui troppo generoso, ringraziamo Noslin e andiamo a dormire"

04 maggio 2026 22:59

Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”

03 maggio 2026 23:47

Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”

03 maggio 2026 23:22

Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa

03 maggio 2026 22:56

Džeko trascina lo Schalke in Bundesliga: subito riscatto dopo l’esperienza negativa alla Fiorentina

03 maggio 2026 00:18

Farioli nella storia: Porto campione, è il più giovane tecnico italiano a vincere un campionato all’estero

02 maggio 2026 23:57

"L'impatto di Malen, uno scarto della Premier, ci dà la misura di cosa sia diventata la Serie A"

02 maggio 2026 23:27

Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"

02 maggio 2026 23:00

"Se veramente la Fiorentina avesse voluto Sarri lui sarebbe venuto, ma non è un signorsì"

01 maggio 2026 23:28

Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”

01 maggio 2026 23:02

Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"

01 maggio 2026 22:43

Da Milano: "Allegri vuole il 'Frecciarossa' viola, il Milan interessato a Dodò offre Athekame"

30 aprile 2026 23:18

Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione

30 aprile 2026 22:41

"Grosso un predestinato, è un allenatore moderno che sa leggere le partite, somiglia a Fabregas"

30 aprile 2026 22:15

La critica lo esalta, ma Firenze è davvero pronta per il talento di Nicolò Fagioli?

27 aprile 2026 22:56

Braschi ignorato nonostante l’emergenza in attacco: la gestione cambi di Vanoli divide ancora

26 aprile 2026 15:30

Furto in casa Zaniolo, ironizza su Instagram: “Magari fossi stato in casa, se volevate qualche borsa ve la regalavo”

20 aprile 2026 16:47

Pruzzo: “Piccoli sopravvalutato. Solomon giocatore di seconda fascia, aspetterei a riscattarlo. Ndour si salva”

20 aprile 2026 16:34

"Giovedì servirebbero due gol già nel primo tempo, vedo zero possibilità con il Crystal Palace"

14 aprile 2026 22:34

D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?

13 marzo 2026 23:40

Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”

28 febbraio 2026 22:52

Fiorentina, senza esterni non c’è evoluzione: l’errore di Pradè e la prima missione di Paratici

24 dicembre 2025 23:57

"All'arrivo di Commisso un'intera città si è illusa. Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato"

20 dicembre 2025 22:30

Il Como non perde mai, la Fiorentina non vince più: due mondi opposti e 18 punti di distacco

29 novembre 2025 00:09

Vanoli e la Fiorentina, un cerchio che si chiude: da eroe della Coppa Italia 2001 a nuovo allenatore

06 novembre 2025 23:48

Adli risorge contro l’Empoli: "Si torna a dipingere", ma il suo futuro è ancora in bilico

27 aprile 2025 22:46

Il Lecce inchioda la Lega, con l'Atalanta senza stemmi né colori: "La partita dei valori calpestati"

27 aprile 2025 22:05

Fiorentina, notte europea da non perdere: la semifinale col Betis sarà trasmessa in chiaro

25 aprile 2025 23:53

Il Lecce minaccia la Lega: “Rinvio deciso senza rispetto né dialogo, non partiamo per Bergamo”

25 aprile 2025 23:11

Moretto svela tutto su De Gea, Dodô e Kean: “Priorità a Firenze, c'è voglia di restare”

25 aprile 2025 22:40

Bucchioni: "Vietato illudersi, alla Fiorentina servono 4 vittorie su 5 per andare in Europa"

24 aprile 2025 23:56

Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano punta a spezzare la maledizione

24 aprile 2025 23:27

La Fiorentina 'tira' più dello United, record di presenze e passione alle stelle per i tifosi del Betis

24 aprile 2025 22:38

Dodô dedica la vittoria a Kean: "Questa è per te, fratello!" La Fiorentina è un blocco unico

24 aprile 2025 00:18

Beltran gol da centravanti e parole da leader: "Giorni difficili ma il gruppo è fortissimo"

23 aprile 2025 23:58

Jovic Re di Milano! Il Milan vince il Derby e vola in finale di Coppa Italia con doppietta dell'ex viola

23 aprile 2025 23:14

Da uomo mercato a comparsa, Folorunsho non ha convinto. La Fiorentina riflette sul riscatto

22 aprile 2025 23:28

Bucciantini: “Rinvio? a Cagliari niente alibi. Palladino? A Firenze non basta il calcio di Monza"

22 aprile 2025 22:58

Sole 24 Ore: "150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100"

22 aprile 2025 22:29

A Cagliari sold-out per la sfida di lunedì: Palladino ritrova Gosens e Dodô. Beltran scalza Gud?

20 aprile 2025 00:02

Mareggini esalta De Gea: "Non è venuto per i soldi, è il più forte dai tempi di Frey e Toldo"

19 aprile 2025 23:18

"Finiamola di sputare su Palladino: ci ha portati in semifinale!” Valcareggi difende il tecnico viola

18 aprile 2025 23:42

Trasferta vietata, diritti ignorati. La Fiesole denuncia l'ennesimo sopruso delle istituzioni

18 aprile 2025 23:10

Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta

18 aprile 2025 22:29

Lazio fuori col Bodo: l’Italia perde il quinto posto Champions, Spagna irraggiungibile

18 aprile 2025 00:40

La Conference si accende: Chelsea–Djurgarden e Fiorentina–Betis, in palio la finale di Breslavia

18 aprile 2025 00:06

Fiorentina in semifinale, il Franchi chiama: partita la caccia al biglietto per la sfida col Betis

17 aprile 2025 23:33

Pellegrini (All.Betis): "Qualificazione meritata. Fiorentina? vogliamo la finale e vincere il trofeo”

17 aprile 2025 23:03

Parisi: “Le imbucate di Pongracic? Non sono frutto d'improvvisazione ma del lavoro con Palladino”

17 aprile 2025 22:40

Pradè: “Europa dura, ma siamo ancora tra le grandi. A Cagliari senza tifosi non è calcio”

17 aprile 2025 22:12

Riera: "Con Palladino la Fiorentina non andrà lontano, voleva che gli dicessi che era bello e bravo?"

17 aprile 2025 21:37

L’Inter vola in semifinale Champions, stasera Lazio e Fiorentina giocano anche per il ranking

17 aprile 2025 00:17

Sabatini lancia la bomba: "Maxi offerta Juve a De Gea, la clausola di rinnovo si può aggirare”

16 aprile 2025 23:32

Commisso e Palladino, patto per la Fiorentina: "Qui c’è amore vero, vogliamo vincere"

16 aprile 2025 22:46

Cruciani spara su Abodi: "Con la Santanchè tutti garantisti, per Tonali e Fagioli gogna di Stato"

15 aprile 2025 23:55

Derby di fuoco, arriva la stangata: trasferta vietata per romanisti e laziali fino a fine campionato

15 aprile 2025 23:18

Quando dire la verità fa paura: la lezione di Gosens sul coraggio di mostrarsi fragili

15 aprile 2025 22:55

Dalla Grecia: "La Fiorentina punta la nuova stella greca, offerti 30 milioni per Kostoulas"

15 aprile 2025 22:26

Vitale: "Kean campionato mostruoso. Lo schema è 'palla lunga e spera', ma ha fatto 25 gol"

14 aprile 2025 23:58

Lucci smaschera il Milan: “Rapporti con i dirigenti anche dai domiciliari. Altro che parte lesa”

14 aprile 2025 23:23

Graziani boccia la Fiorentina: “La Champions se la può scordare. Ci va la Juve, così salva il bilancio”

14 aprile 2025 22:53

Gosens scalpita: "Quasi" pronto al rientro, la Fiorentina ritrova il suo treno per il finale di stagione

14 aprile 2025 22:33

Udinese in vacanza, il Milan ne fa 4 e tallona la Fiorentina a -1. Paura per Maignan

11 aprile 2025 23:09

Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"

11 aprile 2025 22:46

Riera avvisa: "Occhio Fiorentina, noi giochiamo sempre meglio nella partita di ritorno"

11 aprile 2025 00:49

Palladino: "Mandragora? un esempio, stava fuori e lavorava più degli altri, stravedo per lui"

11 aprile 2025 00:26

Bucchioni: "Turnover rischio calcolato pensando a domenica, contava solo il risultato"

11 aprile 2025 00:06

Commisso resta al Viola Park: il presidente guarda la sfida di Conference con i tifosi

10 aprile 2025 23:38

Conference League: Il Chelsea passeggia a Varsavia, Betis facile sullo Jagellonia, Rapid corsaro

10 aprile 2025 23:17

Adani difende Italiano: "Le finali perse con la Fiorentina lette solo per i difetti non per i meriti"

10 aprile 2025 00:00

Malusci bacchetta Palladino: "Ndour troppo timido, a San Siro serve altro. Gud non si toglie mai"

08 aprile 2025 23:01

Vitale: "La Fiorentina adesso deve vincerle tutte, l'ottavo posto sarebbe un fallimento"

08 aprile 2025 22:36

Anguissa illude il Napoli, il Bologna pareggia con il tacco di Ndoye. Fiorentina a -5 dal 4° posto

07 aprile 2025 23:16

Bucchioni: "Un De Gea dove lo ritrova la Fiorentina? Parisi bene ma Gosens è un'altra roba"

07 aprile 2025 22:31

Bagni: "'Bologna favorita per la Champions, Juve avversaria N.1, non credo alla Fiorentina"

07 aprile 2025 22:07

Buffon: "Futuro Kean? Firenze ideale, ne deve tener conto. Fagioli ha fatto bene ad andarsene"

07 aprile 2025 00:36

Roma-Juve, 1-1 all'Olimpico. Classifica corta, Fiorentina ottava ma a soli 4 punti dalla Champions

06 aprile 2025 23:05

Corsi sui fischi del Castellani: "Se qualcuno pensa di vincere la Coppa Italia tifi Fiorentina"

06 aprile 2025 22:11

Cataldi: "Sono più rammaricato per i due punti persi che soddisfatto per un pari a San Siro"

06 aprile 2025 00:15

Jovic ex al veleno: "Meritavamo di vincere. Un punto guadagnato più per loro che per noi"

05 aprile 2025 23:46

Palladino: "7 punti contro Juve, Atalanta e Milan. E' tutto aperto, ce la giocheremo fino alla fine"

05 aprile 2025 23:37

Palladino: "Mandragora sta facendo un grande campionato, esempio di pazienza e determinazione"

03 aprile 2025 23:14

"Palladino ha una rosa importante, stagione deludente se non arrivasse tra le prime sei"

03 aprile 2025 22:46

Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce

02 aprile 2025 23:34

Coppa Italia: Chalanoglu riprende il Milan, il derby d'andata finisce in parità, 1-1

02 aprile 2025 23:05

Yacine Adli: Il grande ex di San Siro anche a Firenze non dimentica mai lo spirito di squadra

02 aprile 2025 22:35

Coppa Italia: il Bologna passeggia ad Empoli, Italiano vicino alla quarta finale in tre anni

01 aprile 2025 23:36

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