Andrea Gemignani

Friabile e gustoso il 2-2 di Monza. L'Empoli al 91° si salva dalla C per gli scontri diretti
08 maggio 2026 23:48
Carnevali gela la Fiorentina: “Grosso ha richieste importanti, ma vogliamo rinnovargli il contratto”
08 maggio 2026 23:09
Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori
08 maggio 2026 22:41
Fiorentina, la finale più amara sarà quella che guarderai dal divano: Crystal Palace-Rayo Vallecano
07 maggio 2026 23:05
"Kean mi sembra un po’ Leao: pensa più alla musica e a come si veste che al suo potenziale"
07 maggio 2026 22:36
"Grosso una certezza, ma da giacca e cravatta. De Rossi più vicino al carattere dei fiorentini"
07 maggio 2026 22:11
"Fiorentina, serve un vincente come Sarri o Spalletti, non puoi ripartire con Vanoli"
06 maggio 2026 23:35
Derby di Roma a rischio slittamento: si va verso il Lunedì, coinvolgerebbe anche Juve-Fiorentina
06 maggio 2026 22:44
Zaniolo: “Alla Fiorentina non sono riuscito a esprimermi, stavo rincorrendo qualcosa di difficile”
05 maggio 2026 23:12
W.Sabatini avverte Paratici: “Gli accordi si fanno ora, non a luglio: servono 4-5 rinforzi top”
05 maggio 2026 22:54
"Fiorentina senza idee, non si capisce poi perché De Gea rinviasse lungo senza un centravanti"
05 maggio 2026 22:36
Bucchioni: "Paratici, che facciamo con Vanoli? torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini?"
04 maggio 2026 23:52
Braschi, esordio tra le macerie: un palo e segnali da attaccante vero che fanno discutere
04 maggio 2026 23:21
"A chiamarli inguardabili fui troppo generoso, ringraziamo Noslin e andiamo a dormire"
04 maggio 2026 22:59
Scintille in diretta, Fabregas replica ad Hernanes: “Lo dici tu che Nico Paz andrà via”
03 maggio 2026 23:47
Sogliano esplode dopo Juve-Verona: “Qui è sempre così, se dicessi quel che penso smetterei di lavorare”
03 maggio 2026 23:22
Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa
03 maggio 2026 22:56
Džeko trascina lo Schalke in Bundesliga: subito riscatto dopo l’esperienza negativa alla Fiorentina
03 maggio 2026 00:18
Farioli nella storia: Porto campione, è il più giovane tecnico italiano a vincere un campionato all’estero
02 maggio 2026 23:57
"L'impatto di Malen, uno scarto della Premier, ci dà la misura di cosa sia diventata la Serie A"
02 maggio 2026 23:27
Italiano esagerato: "Psg-Bayern è stata come Roma-Bologna di Europa League"
02 maggio 2026 23:00
"Se veramente la Fiorentina avesse voluto Sarri lui sarebbe venuto, ma non è un signorsì"
01 maggio 2026 23:28
Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”
01 maggio 2026 23:02
Tare racconta Lotito: "Si addormentava durante le trattative, ma si risvegliava sui milioni"
01 maggio 2026 22:43
Da Milano: "Allegri vuole il 'Frecciarossa' viola, il Milan interessato a Dodò offre Athekame"
30 aprile 2026 23:18
Serie A e scandalo arbitri: eventuali penalizzazioni e deferimenti incideranno sulla prossima stagione
30 aprile 2026 22:41
"Grosso un predestinato, è un allenatore moderno che sa leggere le partite, somiglia a Fabregas"
30 aprile 2026 22:15
La critica lo esalta, ma Firenze è davvero pronta per il talento di Nicolò Fagioli?
27 aprile 2026 22:56
Braschi ignorato nonostante l’emergenza in attacco: la gestione cambi di Vanoli divide ancora
26 aprile 2026 15:30
Furto in casa Zaniolo, ironizza su Instagram: “Magari fossi stato in casa, se volevate qualche borsa ve la regalavo”
20 aprile 2026 16:47
Pruzzo: “Piccoli sopravvalutato. Solomon giocatore di seconda fascia, aspetterei a riscattarlo. Ndour si salva”
20 aprile 2026 16:34
"Giovedì servirebbero due gol già nel primo tempo, vedo zero possibilità con il Crystal Palace"
14 aprile 2026 22:34
D’Aversa riaccende il Torino e scatena il dibattito: è già un rimpianto per la Fiorentina?
13 marzo 2026 23:40
Fedez svela il suo idolo: “Ha giocato Mandragora? È il mio preferito, anche se non so perché”
28 febbraio 2026 22:52
Fiorentina, senza esterni non c’è evoluzione: l’errore di Pradè e la prima missione di Paratici
24 dicembre 2025 23:57
"All'arrivo di Commisso un'intera città si è illusa. Abbiamo dato fiducia, abbiamo sbagliato"
20 dicembre 2025 22:30
Il Como non perde mai, la Fiorentina non vince più: due mondi opposti e 18 punti di distacco
29 novembre 2025 00:09
Vanoli e la Fiorentina, un cerchio che si chiude: da eroe della Coppa Italia 2001 a nuovo allenatore
06 novembre 2025 23:48
Adli risorge contro l’Empoli: "Si torna a dipingere", ma il suo futuro è ancora in bilico
27 aprile 2025 22:46
Il Lecce inchioda la Lega, con l'Atalanta senza stemmi né colori: "La partita dei valori calpestati"
27 aprile 2025 22:05
Fiorentina, notte europea da non perdere: la semifinale col Betis sarà trasmessa in chiaro
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Il Lecce minaccia la Lega: “Rinvio deciso senza rispetto né dialogo, non partiamo per Bergamo”
25 aprile 2025 23:11
Moretto svela tutto su De Gea, Dodô e Kean: “Priorità a Firenze, c'è voglia di restare”
25 aprile 2025 22:40
Bucchioni: "Vietato illudersi, alla Fiorentina servono 4 vittorie su 5 per andare in Europa"
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Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano punta a spezzare la maledizione
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La Fiorentina 'tira' più dello United, record di presenze e passione alle stelle per i tifosi del Betis
24 aprile 2025 22:38
Dodô dedica la vittoria a Kean: "Questa è per te, fratello!" La Fiorentina è un blocco unico
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Beltran gol da centravanti e parole da leader: "Giorni difficili ma il gruppo è fortissimo"
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Da uomo mercato a comparsa, Folorunsho non ha convinto. La Fiorentina riflette sul riscatto
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Bucciantini: “Rinvio? a Cagliari niente alibi. Palladino? A Firenze non basta il calcio di Monza"
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Sole 24 Ore: "150 milioni di fondi pubblici per il Franchi, Commisso ne mette altri 100"
22 aprile 2025 22:29
A Cagliari sold-out per la sfida di lunedì: Palladino ritrova Gosens e Dodô. Beltran scalza Gud?
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Mareggini esalta De Gea: "Non è venuto per i soldi, è il più forte dai tempi di Frey e Toldo"
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"Finiamola di sputare su Palladino: ci ha portati in semifinale!” Valcareggi difende il tecnico viola
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Trasferta vietata, diritti ignorati. La Fiesole denuncia l'ennesimo sopruso delle istituzioni
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Palladino carica Firenze: “Orgogliosi di essere in semifinale!” La Fiorentina non si accontenta
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Lazio fuori col Bodo: l’Italia perde il quinto posto Champions, Spagna irraggiungibile
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La Conference si accende: Chelsea–Djurgarden e Fiorentina–Betis, in palio la finale di Breslavia
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Fiorentina in semifinale, il Franchi chiama: partita la caccia al biglietto per la sfida col Betis
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Pellegrini (All.Betis): "Qualificazione meritata. Fiorentina? vogliamo la finale e vincere il trofeo”
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Parisi: “Le imbucate di Pongracic? Non sono frutto d'improvvisazione ma del lavoro con Palladino”
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Pradè: “Europa dura, ma siamo ancora tra le grandi. A Cagliari senza tifosi non è calcio”
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Riera: "Con Palladino la Fiorentina non andrà lontano, voleva che gli dicessi che era bello e bravo?"
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Sabatini lancia la bomba: "Maxi offerta Juve a De Gea, la clausola di rinnovo si può aggirare”
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Cruciani spara su Abodi: "Con la Santanchè tutti garantisti, per Tonali e Fagioli gogna di Stato"
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Derby di fuoco, arriva la stangata: trasferta vietata per romanisti e laziali fino a fine campionato
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Quando dire la verità fa paura: la lezione di Gosens sul coraggio di mostrarsi fragili
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Dalla Grecia: "La Fiorentina punta la nuova stella greca, offerti 30 milioni per Kostoulas"
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Vitale: "Kean campionato mostruoso. Lo schema è 'palla lunga e spera', ma ha fatto 25 gol"
14 aprile 2025 23:58
Lucci smaschera il Milan: “Rapporti con i dirigenti anche dai domiciliari. Altro che parte lesa”
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Graziani boccia la Fiorentina: “La Champions se la può scordare. Ci va la Juve, così salva il bilancio”
14 aprile 2025 22:53
Gosens scalpita: "Quasi" pronto al rientro, la Fiorentina ritrova il suo treno per il finale di stagione
14 aprile 2025 22:33
Udinese in vacanza, il Milan ne fa 4 e tallona la Fiorentina a -1. Paura per Maignan
11 aprile 2025 23:09
Marianella: "Su De Gea follia United, uno dei più forti al mondo oggi e degli ultimi 10 anni"
11 aprile 2025 22:46
Riera avvisa: "Occhio Fiorentina, noi giochiamo sempre meglio nella partita di ritorno"
11 aprile 2025 00:49
Palladino: "Mandragora? un esempio, stava fuori e lavorava più degli altri, stravedo per lui"
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Bucchioni: "Turnover rischio calcolato pensando a domenica, contava solo il risultato"
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Commisso resta al Viola Park: il presidente guarda la sfida di Conference con i tifosi
10 aprile 2025 23:38
Conference League: Il Chelsea passeggia a Varsavia, Betis facile sullo Jagellonia, Rapid corsaro
10 aprile 2025 23:17
Adani difende Italiano: "Le finali perse con la Fiorentina lette solo per i difetti non per i meriti"
10 aprile 2025 00:00
Malusci bacchetta Palladino: "Ndour troppo timido, a San Siro serve altro. Gud non si toglie mai"
08 aprile 2025 23:01
Vitale: "La Fiorentina adesso deve vincerle tutte, l'ottavo posto sarebbe un fallimento"
08 aprile 2025 22:36
Anguissa illude il Napoli, il Bologna pareggia con il tacco di Ndoye. Fiorentina a -5 dal 4° posto
07 aprile 2025 23:16
Bucchioni: "Un De Gea dove lo ritrova la Fiorentina? Parisi bene ma Gosens è un'altra roba"
07 aprile 2025 22:31
Bagni: "'Bologna favorita per la Champions, Juve avversaria N.1, non credo alla Fiorentina"
07 aprile 2025 22:07
Buffon: "Futuro Kean? Firenze ideale, ne deve tener conto. Fagioli ha fatto bene ad andarsene"
07 aprile 2025 00:36
Roma-Juve, 1-1 all'Olimpico. Classifica corta, Fiorentina ottava ma a soli 4 punti dalla Champions
06 aprile 2025 23:05
Corsi sui fischi del Castellani: "Se qualcuno pensa di vincere la Coppa Italia tifi Fiorentina"
06 aprile 2025 22:11
Cataldi: "Sono più rammaricato per i due punti persi che soddisfatto per un pari a San Siro"
06 aprile 2025 00:15
Jovic ex al veleno: "Meritavamo di vincere. Un punto guadagnato più per loro che per noi"
05 aprile 2025 23:46
Palladino: "7 punti contro Juve, Atalanta e Milan. E' tutto aperto, ce la giocheremo fino alla fine"
05 aprile 2025 23:37
Palladino: "Mandragora sta facendo un grande campionato, esempio di pazienza e determinazione"
03 aprile 2025 23:14
"Palladino ha una rosa importante, stagione deludente se non arrivasse tra le prime sei"
03 aprile 2025 22:46
Incredibile post derby a Istanbul, nella rissa finale Mourinho insegue Buruk e lo aggredisce
02 aprile 2025 23:34
Coppa Italia: Chalanoglu riprende il Milan, il derby d'andata finisce in parità, 1-1
02 aprile 2025 23:05
Yacine Adli: Il grande ex di San Siro anche a Firenze non dimentica mai lo spirito di squadra
02 aprile 2025 22:35
Coppa Italia: il Bologna passeggia ad Empoli, Italiano vicino alla quarta finale in tre anni
01 aprile 2025 23:36
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